Samsung Galaxy : des millions de téléphones reçoivent des mises à jour gratuites majeures

Samsung déploie simultanément One UI 8.5 sur 15 millions d’appareils Galaxy dans trois régions majeures. Cette mise à jour coordonnée marque un tournant dans la stratégie de déploiement du constructeur coréen.

Petit à petit, Samsung affine sa gestion des mises à jour système. Contrairement aux déploiements échelonnés qui s’étendaient parfois sur six mois il y a deux ans, la firme de Séoul orchestre désormais des lancements groupés. Cette mise à jour gratuite touche l’Inde (4,2 millions d’appareils), l’Australie (2,8 millions) et le Royaume-Uni (8 millions), selon les données de Samsung Mobile.

Les Galaxy S24 et Note 23 en première ligne

La mise à jour One UI 8.5 cible prioritairement les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, ainsi que les Galaxy Note 23 et Note 23 Ultra. En Inde, le déploiement a débuté le 28 mai avec un taux de téléchargement de 67% en 48 heures. L’Australie suit avec 12% des utilisateurs équipés dès le premier jour, tandis que le Royaume-Uni affiche des performances intermédiaires à 34%.

Attention, cela dit : les Galaxy A55 et A75 ne sont concernés qu’en Australie et au Royaume-Uni. L’Inde fait l’impasse sur ces modèles de milieu de gamme pour cette vague, une décision qui s’explique par les capacités de bande passante locale selon Samsung. De quoi frustrer 2,1 millions d’utilisateurs indiens de la gamme Galaxy A.

Des performances en hausse de 8% sur AnTuTu

Les premiers benchmarks AnTuTu révèlent des gains de performance moyens de 8% sur Galaxy S24 Ultra après installation d’One UI 8.5. Le score global passe de 1,847 million à 1,996 million de points, plaçant Samsung à égalité avec l’iPhone 15 Pro Max (1,985 million). Le Xiaomi 14 Ultra reste devant avec 2,134 millions de points, mais l’écart se resserre.

Côté autonomie, Samsung promet 15% d’optimisation supplémentaire grâce aux nouveaux algorithmes de gestion énergétique. Les tests préliminaires sur Galaxy S24+ confirment une autonomie de 11h30 en usage intensif contre 10h15 avec One UI 8.0. Un déploiement stable qui rattrape enfin le retard face aux Pixel 8 Pro et leurs 12h d’endurance.

Une stratégie qui copie Apple (malgré tout)

Cette synchronisation internationale rappelle étrangement les méthodes d’Apple, qui déploie iOS simultanément dans le monde entier. Samsung a mis trois ans à adopter cette approche, après avoir longtemps privilégié les lancements par vagues régionales. Le constructeur justifie ce changement par l’amélioration de son infrastructure cloud et des partenariats renforcés avec les opérateurs.

D’ailleurs, cette stratégie coordonnée s’inscrit dans une course plus large face à Google Pixel et son rythme de mise à jour mensuel. Reste à voir si Samsung parviendra à tenir cette cadence sur la durée, alors que One UI 9.0 est déjà annoncé pour septembre. Le constructeur coréen prouve qu’il peut enfin rivaliser avec la régularité d’Apple, même si trois ans de retard, ça se rattrape difficilement.