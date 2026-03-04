Samsung Wallet : les serrures connectées arrivent sur smartphone

Samsung étend les capacités de son Wallet avec l’arrivée des clés numériques pour serrures connectées, basées sur le nouveau protocole Aliro. Cette fonctionnalité transforme votre smartphone Galaxy en trousseau universel pour déverrouiller votre domicile.

Fini le temps où vous fouilleriez vos poches à la recherche de vos clés devant votre porte d’entrée. Samsung vient d’annoncer l’intégration des clés numériques pour le domicile dans Samsung Wallet, une évolution qui s’appuie sur Aliro, le nouveau standard développé par la Connectivity Standards Alliance. Cette innovation, déployée depuis mars 2026, permet aux utilisateurs Galaxy de déverrouiller les serrures connectées compatibles directement avec leur smartphone.

Configuration et prérequis techniques

Avant de profiter de cette nouvelle fonctionnalité, vous devez vous assurer que votre installation respecte certains prérequis techniques :

Posséder un smartphone Samsung Galaxy compatible avec Samsung Wallet

Disposer d’une serrure connectée certifiée Aliro (marques partenaires : Aqara, Nuki, Schlage, Xthings)

Configurer la serrure via l’application Samsung SmartThings

Activer les données biométriques ou configurer un code PIN sur votre appareil

Une fois ces conditions réunies, l’ajout de votre clé numérique se fait directement lors du processus d’installation de la serrure dans SmartThings. Le système génère automatiquement une clé privée stockée de manière sécurisée dans votre appareil, sans jamais quitter ce dernier.

Trois méthodes de déverrouillage s’offrent à vous selon les capacités de votre équipement. L’approche NFC nécessite de présenter votre smartphone près de la serrure, tandis que l’accès mains libres UWB (Ultra Wideband) détecte automatiquement votre proximité. Enfin, le déverrouillage à distance fonctionne directement depuis l’application Samsung Wallet.

Sécurité renforcée avec le protocole Aliro

Le protocole Aliro constitue le cœur technologique de cette innovation. Développé par la Connectivity Standards Alliance, ce standard utilise un système de cryptographie asymétrique avec des clés publiques et privées pour sécuriser les échanges. Cette approche dépasse largement le niveau de sécurité des anciens badges de proximité RFID, souvent vulnérables au clonage.

Concrètement, votre smartphone stocke une clé privée unique qui ne quitte jamais l’appareil. Lorsque vous approchez de votre serrure, celle-ci lit et vérifie la clé publique correspondante. La correspondance entre ces deux éléments autorise le déverrouillage. Même en cas d’interception du signal, un attaquant ne pourrait pas générer une clé valide sans accéder aux identifiants privés de votre appareil.

Samsung vise la certification EAL6+ pour cette fonctionnalité, gage d’une protection de niveau militaire. En cas de perte ou de vol de votre smartphone, l’application Samsung Find permet de révoquer l’accès à distance, préservant la sécurité de votre domicile. Cette gestion centralisée vous offre également la possibilité de partager temporairement l’accès à d’autres utilisateurs ou de surveiller les entrées et sorties.

Disponibilité et perspectives d’adoption

Le déploiement de cette fonctionnalité s’effectue de manière progressive selon les régions et les partenaires disponibles. Si Samsung annonce un lancement en mars 2026, la disponibilité effective dépend de l’écosystème local des fabricants de serrures connectées et des accords de compatibilité.

L’adoption d’Aliro par les géants technologiques (Apple, Google, Samsung) constitue un atout majeur pour cette standardisation. Contrairement aux protocoles propriétaires qui fragmentaient le marché, Aliro promet une interopérabilité totale entre les marques. Votre Wallet Samsung pourra théoriquement déverrouiller n’importe quelle serrure certifiée Aliro, indépendamment du fabricant.

Woncheol Chai, Vice-Président exécutif de Samsung Electronics, souligne que cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large : « Grâce à une étroite collaboration avec nos partenaires et en conformité avec la norme Aliro, la clé numérique pour le domicile apporte le même niveau de sécurité et de simplicité que les utilisateurs Galaxy attendent de Samsung Wallet, désormais étendu à leur logement. »

Reste à surveiller l’adhésion des constructeurs de serrures et la vitesse de déploiement dans les différents marchés. Cette innovation pourrait bien transformer nos habitudes quotidiennes, à condition que l’écosystème matériel suive le rythme des ambitions logicielles.