Fiche technique Samsung Galaxy S26+ : caractéristiques, prix et avis

Samsung dévoile le Galaxy S26+, son smartphone milieu de gamme premium pour 2026, avec un écran QHD+ de 6,7 pouces et une batterie de 4900 mAh. La marque coréenne mise sur son nouveau processeur Exynos 2600 en Europe et une promesse de 7 ans de mises à jour Android. Vendu à partir de 1269 euros, il se positionne entre l’iPhone 17 Pro et des alternatives chinoises particulièrement agressives cette année.

Le Galaxy S26+ arrive dans un contexte où la concurrence n’a jamais été aussi féroce. Tandis qu’Apple maintient ses tarifs avec l’iPhone 17 Pro, Xiaomi et OnePlus proposent des configurations impressionnantes pour plusieurs centaines d’euros de moins. Samsung doit donc justifier une hausse de prix de 100 euros par rapport au S25+.

Design et prise en main du Galaxy S26+

Samsung conserve la philosophie de design qui a fait ses preuves, avec un châssis en aluminium Armor et du verre Gorilla Glass Victus 2 à l’avant comme à l’arrière. Le Galaxy S26+ mesure 158,4 x 75,8 x 7,3 mm pour un poids contenu à 190 grammes, soit 6 grammes de moins que son prédécesseur (une optimisation bienvenue même si elle reste anecdotique).

L’écran occupe désormais 91,8% de la surface frontale, un ratio en progression qui témoigne de l’affinement des bordures. Le lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran est toujours de la partie, une technologie plus précise que les capteurs optiques de la concurrence. Quatre coloris sont proposés : Silver Shadow, Navy, Ice Blue et Mint Green — Samsung joue la carte de la sobriété plutôt que l’originalité.

Les caractéristiques techniques du Galaxy S26+

Caractéristique Galaxy S26+ Écran 6,7 pouces Dynamic AMOLED 2X, QHD+ (3120 x 1440), 1-120 Hz LTPO, 2600 nits Processeur (SoC) Exynos 2600 (Europe) / Snapdragon 8 Elite Gen 5 (USA/Corée), 3 nm RAM 12 Go LPDDR5X Stockage 256 Go / 512 Go UFS 4.0, non extensible Caméra principale 50 MP f/1.8 OIS + 12 MP f/2.2 ultra-grand-angle 120° + 10 MP f/2.4 téléobjectif 3x OIS Caméra frontale 12 MP f/2.2 Batterie 4900 mAh, charge 45W filaire, 15W sans fil Qi2, 4,5W reverse Système d’exploitation Android 16, One UI 8, 7 ans de mises à jour OS + sécurité Connectivité 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB Certification IP68, Gorilla Glass Victus 2, Armor Aluminum Dimensions 158,4 × 75,8 × 7,3 mm Poids 190 g Coloris Silver Shadow, Navy, Ice Blue, Mint Green Autres Galaxy AI, Circle to Search, capteur ultrasonique, UWB

Le retour d’Exynos en Europe fait débat — Samsung abandonne le Snapdragon 8 Elite qui équipait le S25+ pour son propre processeur gravé en 3 nm. Une décision qui risque de diviser les utilisateurs, même si l’Exynos 2600 promet des performances équivalentes (on en reparlera lors des tests). L’écran gagne en luminosité avec 2600 nits de pic, de quoi rivaliser avec les meilleurs du marché.

L’écran du Galaxy S26+ : du QHD+ enfin fluide

Samsung mise sur sa technologie Dynamic AMOLED 2X avec une dalle LTPO qui adapte automatiquement le taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz selon le contenu affiché. La définition QHD+ (3120 x 1440 pixels) offre une densité de 513 ppi particulièrement confortable pour la lecture et la navigation. Cette résolution supérieure constitue l’un des avantages du S26+ face au modèle standard qui se contente du Full HD+.

La luminosité de pointe de 2600 nits permet une excellente lisibilité en plein soleil, rivalisant avec l’iPhone 17 Pro. Le support HDR10+ et la protection Gorilla Glass Armor 2 complètent une fiche technique solide, même si l’on aurait apprécié une évolution plus marquée (le passage au LTPO 4.0 par exemple, que l’on retrouve déjà chez certains concurrents chinois).

Appareil photo : la stabilité avant l’innovation

Samsung reconduit exactement la même configuration photo que sur le Galaxy S25+, ce qui peut décevoir à ce niveau tarifaire. Le capteur principal de 50 MP (f/1.8) avec stabilisation optique reste compétent, accompagné d’un ultra-grand-angle de 12 MP (f/2.2, 120°) et d’un téléobjectif 10 MP offrant un zoom optique 3x. Cette configuration éprouvée livre de bons résultats, mais elle accuse le retard face aux 200 MP du Galaxy S26 Ultra ou aux évolutions proposées par Xiaomi et ses optiques Leica.

La partie vidéo se limite à de la 4K à 60 fps — pas de 8K ici, contrairement au modèle Ultra. Les fonctions Galaxy AI restent présentes avec Generative Edit et Chat Assist, mais l’innovation se fait attendre côté hardware. Face au Xiaomi 17 et ses objectifs Leica ou au computational photography du Pixel 10 Pro, le S26+ joue la carte de la fiabilité plutôt que de la rupture. La caméra frontale 12 MP (f/2.2) assure le minimum syndical pour les selfies et la visioconférence.

Prix et face à la concurrence

Samsung positionne le Galaxy S26+ à 1269 euros (256 Go) et 1389 euros (512 Go), soit une hausse de 100 euros par rapport au S25+ lancé à 1169 euros. Cette inflation tarifaire intervient dans un contexte où la concurrence propose des alternatives séduisantes : le OnePlus 15 démarre à 849 euros avec une batterie de 7300 mAh et une charge 120W, tandis que le Xiaomi 17 (899 euros) mise sur des optiques Leica et une charge 90W.

Face à l’iPhone 17 Pro (1199 euros), le Galaxy S26+ se montre plus cher malgré des prestations photo inférieures. Le Google Pixel 10 Pro (1179 euros) propose une expérience Android plus pure et une expertise photo computational reconnue. Seule la promesse de 7 ans de mises à jour et l’écosystème Galaxy peuvent justifier ce premium tarifaire. Le rapport qualité-prix n’est clairement pas l’argument phare de ce S26+.

Questions fréquentes sur le Galaxy S26+

Quand sort le Galaxy S26+ ?

Le Samsung Galaxy S26+ sera disponible en magasins le 11 mars 2026, après son annonce officielle du 25 février.

Quel est le prix du Galaxy S26+ ?

Le Galaxy S26+ démarre à 1269 euros pour la version 256 Go et 1389 euros pour la variante 512 Go.

Le Galaxy S26+ est-il étanche ?

Oui, le Galaxy S26+ bénéficie d’une certification IP68 qui garantit une résistance à l’eau et à la poussière selon les standards industriels.

Le Galaxy S26+ vaut-il le coup par rapport au Galaxy S25+ ?

L’évolution reste mesurée : écran plus lumineux, processeur Exynos 2600, charge sans fil Qi2 et poids allégé. Pour 100 euros de plus, l’upgrade n’est pas indispensable si vous possédez déjà un S25+.

Samsung livre un Galaxy S26+ techniquement solide mais sans surprise majeure. Dans un marché qui privilégie de plus en plus l’autonomie et la charge rapide, cette approche conservatrice pourrait coûter cher face à une concurrence chinoise particulièrement affûtée. Reste à voir si l’Exynos 2600 saura convaincre les utilisateurs européens.