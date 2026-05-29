Google Maps : l’astuce gratuite et légale pour activer les alertes radars en 2026

Google Maps : l’astuce gratuite et légale pour activer les alertes radars en 2026

Google Maps cache une fonctionnalité d’alertes radars que vous pouvez activer gratuitement et en toute légalité dans plusieurs pays. Cette astuce méconnue transforme votre application de navigation en véritable assistant de conduite préventif.

Si vous êtes lassé des applications payantes comme Waze ou Coyote pour éviter les radars, sachez que Google Maps intègre nativement cette fonction. Le géant de Mountain View propose effectivement des alertes de limitation de vitesse et de radars fixes dans certaines régions, mais cette option reste souvent cachée dans les paramètres (et pour cause, la réglementation varie selon les pays).

Prérequis avant d’activer les alertes

Avant de vous lancer dans la manipulation, vérifiez ces éléments essentiels :

Application à jour : Google Maps version 11.80 minimum (disponible sur Play Store et App Store)

: Google Maps version 11.80 minimum (disponible sur Play Store et App Store) Localisation activée : votre GPS doit être opérationnel avec une précision élevée

: votre GPS doit être opérationnel avec une précision élevée Pays compatible : cette fonction est active en France, Belgique, Pays-Bas et dans une quarantaine d’autres territoires

: cette fonction est active en France, Belgique, Pays-Bas et dans une quarantaine d’autres territoires Connexion internet : 3G/4G/5G ou Wi-Fi pour synchroniser les données radars

Attention cela dit : la disponibilité de cette fonctionnalité dépend entièrement de votre géolocalisation. Google active ou désactive automatiquement les alertes selon la législation locale en cours.

Activation des alertes radar étape par étape

Étape 1 : Ouvrez Google Maps et touchez votre photo de profil en haut à droite de l’écran. Sélectionnez ensuite « Paramètres » dans le menu déroulant.

Étape 2 : Rendez-vous dans « Paramètres de navigation », puis faites défiler jusqu’à la section « Options de conduite ». Vous devriez voir apparaître « Alertes de vitesse » si votre région est compatible.

Étape 3 : Activez successivement « Alertes de limitation de vitesse » et « Alertes de radars de vitesse ». Le premier paramètre affiche votre vitesse actuelle et la limitation en cours, le second vous prévient des radars fixes à l’approche.

Étape 4 : Configurez le délai d’alerte en choisissant entre « Immédiatement », « 500 mètres » ou « 1 kilomètre » avant le radar. L’option « 500 mètres » reste le compromis idéal pour anticiper sans être dérangé constamment.

Résultat attendu : Une fois activées, ces alertes apparaissent sous forme d’icône radar orange sur la carte et d’notification sonore. Votre vitesse s’affiche en permanence en bas à gauche de l’écran, avec un code couleur (vert = dans la limite, orange = légèrement au-dessus, rouge = excès notable).

Fonctionnalités avancées et limitations à connaître

Google Maps propose également le signalement collaboratif, à l’image de Waze. Pendant votre trajet, vous pouvez signaler des radars mobiles, des accidents ou des ralentissements en touchant le bouton « + » puis « Ajouter un signalement ». Ces informations enrichissent la base de données partagée avec la communauté.

Les alertes couvrent principalement les radars fixes automatiques, mais les radars mobiles dépendent entièrement des signalements d’autres utilisateurs. Ne vous attendez pas à une couverture aussi exhaustive que Waze, qui reste la référence en matière de radars mobiles et de contrôles routiers.

Malgré tout, cette solution gratuite s’avère largement suffisante pour un usage quotidien, d’autant que Google enrichit régulièrement sa base de données. En cas de dysfonctionnement, vérifiez que votre application est à jour et que la géolocalisation fonctionne correctement – ces deux paramètres conditionnent l’efficacité des alertes.

Reste à voir si Google étendra cette fonctionnalité à d’autres pays, notamment en Afrique du Nord où la demande reste forte. Pour l’heure, cette astuce légale vous évite un abonnement payant tout en gardant votre application de navigation habituelle.