Piratage BaridiMob en Algérie : Algérie Poste lance une offensive sécuritaire d’urgence

Algérie Poste déploie un plan d’urgence pour sécuriser l’application BaridiMob après une série de piratages ciblant les comptes des utilisateurs. L’établissement postal met en place de nouvelles mesures de protection et conseille à ses clients de changer immédiatement leurs codes d’accès.

Les utilisateurs de BaridiMob font face à une vague d’attaques informatiques ces dernières semaines, poussant Algérie Poste à réagir rapidement pour protéger les près de 8 millions de détenteurs de cartes CCP. Si vous utilisez l’application mobile pour vos transactions quotidiennes, voici ce que vous devez savoir sur cette crise sécuritaire et les démarches à suivre.

Des comptes piratés en série, Algérie Poste réagit

Plusieurs centaines d’utilisateurs ont signalé des transactions frauduleuses sur leurs comptes BaridiMob depuis le début du mois. Les pirates exploitent visiblement des failles dans le système d’authentification pour accéder aux soldes CCP et effectuer des virements non autorisés. D’ailleurs, certains clients ont découvert leur compte vidé du jour au lendemain sans avoir effectué la moindre opération.

Face à cette situation, Algérie Poste a activé son protocole de sécurité d’urgence. L’établissement a temporairement suspendu certaines fonctionnalités sensibles de l’application, notamment les virements vers des comptes externes et les recharges téléphoniques supérieures à 2 000 DA. Les équipes techniques travaillent jour et nuit pour colmater les brèches identifiées.

Attention cela dit : si votre compte présente des mouvements suspects, Algérie Poste procède à un blocage préventif automatique. Vous recevrez alors un SMS vous demandant de vous rendre en bureau de poste avec votre pièce d’identité pour réactiver vos services.

Comment protéger votre compte BaridiMob dès maintenant

Premier réflexe à avoir : changez immédiatement votre code PIN dans l’application. Rendez-vous dans « Paramètres » puis « Sécurité » et choisissez un nouveau code à 6 chiffres (évitez les combinaisons évidentes comme 123456 ou votre date de naissance). L’opération prend moins de deux minutes mais peut vous éviter bien des désagréments.

Ensuite, activez les notifications SMS pour chaque transaction. Composez le *400# depuis votre mobile ou appelez le 17-17 pour demander l’activation de ce service gratuit. Vous recevrez ainsi un message à chaque mouvement sur votre compte, même pour un achat de 50 DA chez l’épicier du coin.

Voici les autres mesures préventives recommandées par Algérie Poste :

Ne jamais partager votre code PIN , même avec un proche ou un employé se réclamant d’Algérie Poste

, même avec un proche ou un employé se réclamant d’Algérie Poste Vérifier l’URL de connexion si vous accédez au service via le navigateur web

si vous accédez au service via le navigateur web Déconnecter systématiquement l’application après chaque utilisation

l’application après chaque utilisation Éviter les réseaux WiFi publics pour vos transactions bancaires

Malgré tout, la riposte d’Algérie Poste arrive peut-être tardivement. Les premiers signalements de piratage remontent à plusieurs semaines, et certains utilisateurs déplorent le manque de communication initial de l’établissement. Reste à voir si ces nouvelles mesures suffiront à rassurer une clientèle échaudée par ces incidents de sécurité répétés.