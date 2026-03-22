Google reverse le changement Android le plus agaçant : l’interface enfin améliorée

Nothing vient de marquer un tournant majeur avec sa série Phone (4a), abandonnant sa signature transparente pour un design en aluminium qui change tout. Cette évolution s’accompagne de Nothing OS 4.1, une mise à jour qui corrige enfin les défauts les plus agaçants de l’interface Android personnalisée de la marque.

Vous vous souvenez de ces écrans de verrouillage impossibles à personnaliser sur Nothing OS ? De cette absence criante de mode sombre vraiment noir qui fatiguait les yeux ? Nothing semble avoir enfin écouté ses utilisateurs et utilisatrices. Avec le lancement de la série Phone (4a) en mars 2026, la marque britannique livre sa version la plus aboutie d’Android, basée sur Android 16.

Un design qui assume sa maturité

Fini le tout-transparent qui faisait ressembler les Nothing à des accessoires de film de science-fiction. Le Phone (4a) Pro adopte un châssis entièrement en aluminium de grade aéronautique, d’une épaisseur de seulement 7,95 mm. Rendez-vous dans Paramètres > À propos du téléphone pour vérifier que vous disposez bien de Nothing OS 4.1, la version la plus récente préinstallée sur cette génération.

Cette transition vers un design plus conventionnel ne sacrifie pas l’identité Nothing pour autant. La Glyph Matrix, ce système de LED au dos du téléphone, gagne en luminosité avec ses 3000 nits et ses 137 mini-LED. Elle reste utilisable pour les notifications personnalisées, l’indicateur de volume ou le niveau de batterie (même si on peut se demander l’utilité réelle au quotidien).

Les quatre coloris disponibles marquent aussi une évolution : blanc et noir classiques, bleu pastel qui rappelle le Sky Blue de Samsung, et surtout un rose vibrant qui tranche avec la sobriété habituelle du marché. Attention cela dit, ce rose risque de ne pas plaire à tout le monde, malgré son originalité indéniable.

Nothing OS 4.1 corrige enfin les défauts historiques

C’est sans doute là que Nothing frappe le plus fort. Nothing OS 4.1 intègre les améliorations tant attendues :

Mode sombre pitch-black authentique : fini le gris foncé qui passait pour du noir

: fini le gris foncé qui passait pour du noir Fenêtres flottantes multiples : possibilité d’ouvrir deux applications en overlay

: possibilité d’ouvrir deux applications en overlay Personnalisation avancée de l’écran de verrouillage : widgets, raccourcis et thèmes enfin modifiables

: widgets, raccourcis et thèmes enfin modifiables Fonctionnalités IA natives intégrées directement dans l’interface

Pour vérifier votre version actuelle, il suffit de vous rendre dans Paramètres > À propos du téléphone. La version Nothing OS apparaît dans l’encadré en haut à gauche. Si vous ne disposez que de Nothing OS 4.0, la mise à jour 4.1 devrait arriver dans les prochaines semaines sur tous les appareils compatibles.

Nothing a également revu sa stratégie de déploiement. Contrairement aux versions précédentes qui arrivaient au compte-gouttes, Nothing OS 4.0 est déjà disponible sur l’ensemble de la gamme 2024-2025, y compris sur le Phone (2) de 2023. Une approche plus cohérente qui évite la frustration des utilisateurs oubliés.

Des performances qui rattrapent enfin les ambitions

Le Phone (4a) Pro embarque un écran AMOLED de 6,83 pouces en définition 2800×1260 pixels, protégé par du Gorilla Glass 7i. La fréquence de rafraîchissement de 144 Hz apporte la fluidité attendue, même si on peut regretter l’absence de certification IP68 (seulement IP65, donc attention aux éclaboussures importantes).

Côté photo, Nothing intègre pour la première fois un téléobjectif périscopique sur le modèle Pro, signe que la marque prend enfin au sérieux la concurrence Samsung et Google sur ce terrain. Le module photo proéminent rappelle effectivement l’iPhone, mais l’exécution reste suffisamment originale pour éviter l’accusation de copie pure.

Petit bémol tout de même : l’absence d’eSIM en Inde (et probablement en Europe) et le manque d’émetteur infrarouge limitent les fonctionnalités avancées. De quoi rappeler que Nothing reste une marque jeune qui apprend encore à équilibrer innovation et praticité.

Avec cette série Phone (4a), Nothing semble enfin avoir trouvé sa formule : garder suffisamment d’originalité pour se distinguer, tout en corrigeant les défauts qui agaçaient ses premiers adopteurs. Reste à voir si cette maturité assumée séduira au-delà du cercle des enthousiastes de la première heure.