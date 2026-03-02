Motorola MA2 : l’adaptateur Android Auto sans fil officiel arrive à 40 dollars, voici comment ça marche

Motorola officialise discrètement son adaptateur MA2, successeur du populaire MA1 qui a démocratisé Android Auto sans fil. L’appareil conserve le principe plug-and-play tout en ajoutant la connexion de deux téléphones simultanément, pour 40 dollars seulement.

Repéré en marge du MWC 2026, le Motorola MA2 marque l’évolution logique d’un segment qui a explosé depuis le lancement du MA1 en 2021. À l’époque, l’adaptateur original facturé 90 dollars était l’un des rares dispositifs approuvés par Google — aujourd’hui, le marché regorge d’alternatives chinoises à 30 euros qui font globalement le même travail (avec plus ou moins de fiabilité, cela dit).

Design revu et fonctionnalités pratiques enfin intégrées

Le MA2 abandonne la forme arrondie du MA1 pour adopter un boîtier carré et plus plat, censé réduire la chauffe qui empoisonnait la vie de nombreux utilisateurs. Motorola a surtout écouté les retours terrain : l’adaptateur intègre désormais un interrupteur physique marche/arrêt pour éviter les connexions intempestives, ainsi qu’une LED d’état.

Plus pratique encore, le câble USB devient amovible. Motorola fournit deux cordons dans la boîte (USB-A et USB-C) et vous pouvez utiliser le vôtre si besoin. De quoi s’adapter aux différentes générations d’autoradios sans jongler avec les adaptateurs.

La connectivité reste identique : Wi-Fi 5 GHz pour les données et Bluetooth pour l’appairage initial. Les performances devraient donc être similaires au MA1, qui affiche des temps de reconnexion corrects (8 à 15 secondes selon nos tests de 2024) sans être exceptionnels face à un AAWireless Two par exemple.

Le multipoint, enfin une vraie nouveauté

La fonctionnalité vedette du MA2, c’est la prise en charge de deux téléphones en simultané. Un bouton physique permet de basculer entre les appareils sans repasser par les menus Bluetooth de la voiture — particulièrement utile dans les foyers où plusieurs personnes se partagent le volant.

Concrètement, votre conjoint peut garder son téléphone appairé même quand vous montez en voiture avec le vôtre. Un simple appui et c’est son Android Auto qui prend la main, avec ses contacts, sa musique Spotify et ses destinations favorites dans Google Maps. L’autre session reste en veille, prête à reprendre le contrôle au prochain changement de conducteur.

Appairage simultané de 2 smartphones Android

Basculement par bouton physique (pas besoin de menus)

Une seule session Android Auto active à la fois

Reconnexion automatique du dernier téléphone utilisé au démarrage

Cette approche multipoint rattrape le retard de Motorola sur des concurrents comme l’AAWireless Two, qui proposait déjà cette fonctionnalité. Attention cela dit : le multipoint ne résout pas les problèmes de compatibilité Android Auto ni les bugs de certains autoradios avec les connexions sans fil.

Un positionnement prix agressif face à la concurrence

À 40 dollars annoncés, le MA2 se place directement en concurrent des adaptateurs génériques qui inondent Amazon. C’est 50 % moins cher que le prix de lancement du MA1, et surtout bien en dessous des 80-100 dollars réclamés par les AAWireless, Carsifi et autres solutions « premium ».

Pour situer dans le paysage actuel : les adaptateurs noname chinois oscillent entre 25 et 40 euros selon les périodes de promotion, l’AAWireless Two démarre à 89 dollars, et le Motorola MA1 première génération se négocie aujourd’hui autour de 40 dollars après plusieurs baisses de prix successives.

Motorola vise un lancement en mai dans certaines régions, avec une arrivée aux États-Unis programmée pour le troisième trimestre. Pas d’information officielle pour l’Europe à ce stade, même si on imagine que la marque ne fera pas l’impasse sur ce marché porteur.

Le MA2 semble être la mise à jour que le MA1 aurait dû être dès le départ : plus pratique, moins cher, et enfin doté du multipoint qu’on attend sur ce type d’appareil. Reste à voir si Motorola a aussi corrigé les problèmes de fiabilité qui ont terni la réputation de son prédécesseur au fil des mois.

