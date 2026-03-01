Xiaomi 17 : lancement mondial à partir de 999€, nouvelle montre Wear OS et tracker inclus

Xiaomi officialise le lancement mondial de sa série 17 à partir de 999€, accompagnée d’une nouvelle montre Wear OS et d’un tracker compatible Find Hub. Le constructeur chinois maintient ses tarifs malgré la flambée des prix des puces mémoire qui menace le marché du smartphone.

Petit à petit, Xiaomi rattrape son retard sur le déploiement international. Après avoir lancé sa série 17 en Chine fin 2025 avec les premiers Snapdragon 8 Elite Gen 5, le géant de Pékin débarque enfin en Europe avec ses nouveaux flagships. L’annonce tombe à point nommé lors du MWC 2026, dans un contexte de marché particulièrement tendu où les prix des composants explosent.

Des specs qui tiennent la route face à la concurrence

Le Xiaomi 17 de base démarre donc à 999€ avec un écran LTPO OLED de 6,3 pouces, 12 ou 16 Go de RAM et une batterie de 6 330 mAh. Pas révolutionnaire sur le papier, mais cohérent face au Galaxy S26 (1 099€) et à l’iPhone 16 (1 229€). Attention cela dit : ce positionnement tarifaire reste fragile.

C’est surtout le Xiaomi 17 Ultra (1 499€) qui mérite l’attention avec son capteur principal d’1 pouce Light Fusion 1050L et sa technologie LOFIC pour améliorer la plage dynamique. Le téléobjectif 200 MP avec zoom optique mécanique 75-100 mm (soit jusqu’à 400 mm en équivalent) développé avec Leica constitue l’argument principal face au Galaxy S26 Ultra et ses 200 MP « classiques ». D’ailleurs, Leica propose même une version rebrandée du 17 Ultra sous le nom de « Leitzphone » avec un design plus premium et une bague de contrôle physique.

Côté benchmarks, les premiers tests AnTuTu affichent 2,8 millions de points pour le Snapdragon 8 Elite Gen 5, soit 15 % de mieux que l’A18 Pro d’Apple selon nos mesures. De quoi faire oublier les 90 W de charge « seulement » face aux 120 W de OnePlus.

Un écosystème qui s’étoffe discrètement

Xiaomi ne mise plus uniquement sur ses smartphones. La Xiaomi Watch 5 sous Wear OS 6 (299€) embarque une batterie silicium-carbone de 930 mAh et le Snapdragon W5 Gen 1. Les gestes personnalisables (pincer, secouer le poignet, claquer des doigts) permettent de contrôler l’appareil sans le toucher — une approche qui rappelle les Galaxy Watch de Samsung, mais avec une autonomie annoncée de 5 jours.

Le Xiaomi Tag (14,99€) rejoint enfin l’écosystème Android Find Hub tout en restant compatible avec le réseau Find My d’Apple. Une stratégie prudente qui évite l’enfermement dans un seul écosystème, contrairement aux AirTags.

La Xiaomi Pad 8 (à partir de 449€) avec son écran 11,2 pouces et sa finesse de 5,75 mm vise directement l’iPad Air, mais reste 200€ moins chère. Pas négligeable quand on sait que les tablettes Android peinent encore à convaincre les utilisateurs et utilisatrices face à l’écosystème Apple.

La menace des puces mémoire plane sur l’avenir

Malgré tout, ce lancement intervient dans un contexte particulièrement difficile. Les prix des puces mémoire ont bondi de 80 à 90 % depuis le début de l’année, selon Counterpoint Research, à cause de la demande des data centers pour l’IA. IDC prévoit une chute de 12,9 % du marché smartphone en 2026, et Gartner table sur une hausse des prix de 13 %.

Xiaomi se retrouve dans une position délicate : contrairement à Apple ou Samsung qui peuvent compenser avec leurs segments premium, la marque chinoise dépend encore largement du milieu de gamme pour ses volumes. Comme l’indique Francisco Jeronimo d’IDC, « Xiaomi ne dispose pas d’une part premium suffisamment forte pour absorber les faibles marges des autres segments ».

L’activité véhicules électriques (désormais 25 % du chiffre d’affaires) offre une bouée de sauvetage bienvenue, avec une croissance de 200 % au dernier trimestre. En somme, Xiaomi diversifie ses risques au bon moment.

Reste à voir si ces prix tiendront face à la pression des composants et si le public européen acceptera de payer 999€ pour une marque encore perçue comme « bon marché » il y a deux ans.

