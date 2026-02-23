Fiche technique Samsung Galaxy S26 Ultra : caractéristiques, prix et avis

Samsung dévoile son Galaxy S26 Ultra, le nouveau porte-étendard de la marque coréenne pour cette année. Avec son écran de 6,9 pouces, son processeur Snapdragon 8 Elite 2 et ses 16 Go de RAM, ce smartphone premium affiche des ambitions assumées face à l’iPhone 17 Pro Max. Le constructeur mise sur l’intelligence artificielle et une autonomie renforcée avec sa batterie de 5 500 mAh.

Le Galaxy S26 Ultra arrive dans un contexte particulièrement tendu sur le marché du premium, où Apple continue de dominer avec son iPhone 17 Pro Max, tandis que Xiaomi frappe fort avec son modèle Ultra à moins de 900 euros. Samsung doit donc convaincre avec une proposition technique solide, d’autant que le prix de lancement accuse une légère baisse par rapport au S25 Ultra de l’année dernière (on y reviendra).

Design et prise en main du Galaxy S26 Ultra

Samsung poursuit sa stratégie du cadre en titane de grade 5, un matériau qui confère à l’appareil une robustesse indéniable tout en contenant le poids à 218 grammes — c’est 4 grammes de plus que le modèle précédent, mais la différence reste imperceptible en main. Les dimensions évoluent très légèrement : 162,8 × 77,4 × 8,2 mm contre 162,3 × 79,0 × 8,6 mm pour le S25 Ultra. Autrement dit, le nouveau modèle gagne en finesse (0,4 mm de moins en épaisseur) mais conserve cette ergonomie un brin massive qui caractérise la série Ultra.

La face avant accueille le verre Gorilla Armor 2, une évolution du verre de protection qui promet une meilleure résistance aux rayures et aux chocs. Le dos, lui, reste en Gorilla Glass Victus 2 — Samsung n’a visiblement pas jugé nécessaire d’harmoniser les protections. Le S Pen intégré demeure l’une des signatures de cette gamme, même si l’on peut se demander combien d’utilisateurs exploitent réellement ses fonctionnalités avancées au quotidien.

Les caractéristiques techniques du Galaxy S26 Ultra

Caractéristique Galaxy S26 Ultra Écran 6,9 pouces Dynamic AMOLED 2X, QHD+ 3120 × 1440, 1-120Hz LTPO, 3000 nits Processeur (SoC) Snapdragon 8 Elite 2, gravure 3 nm RAM 16 Go LPDDR5X Stockage 256/512 Go/1 To UFS 4.0, non extensible Caméra principale 200 MP f/1,7 OIS + 50 MP f/1,9 ultra-grand-angle + 50 MP f/2,4 téléobjectif 5x + 10 MP f/2,4 téléobjectif 3x Caméra frontale 12 MP f/2,2 Batterie 5500 mAh, charge 65W filaire, 15W sans fil, 4,5W charge inversée Système d’exploitation Android 16, One UI 8, 7 ans de mises à jour Connectivité 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB, SOS satellite Certification IP68, Gorilla Armor 2 Dimensions 162,8 × 77,4 × 8,2 mm Poids 218 g Coloris Noir Titane, Gris Titane, Argent Bleu Titane, Blanc Or Titane Autres S Pen intégré, Galaxy AI (Live Translate, Circle to Search, Sketch to Image)

Ces spécifications placent le S26 Ultra dans le haut du panier technique de cette année, avec une mention spéciale pour les 16 Go de RAM en configuration de base — de quoi faire tourner les applications d’IA les plus gourmandes sans sourciller. La batterie de 5 500 mAh représente un gain de 500 mAh par rapport au modèle précédent, un effort notable même si la charge rapide reste limitée à 65W quand la concurrence chinoise propose parfois le double.

L’écran du Galaxy S26 Ultra : luminosité record

Samsung frappe fort avec cet écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces qui affiche une luminosité maximale de 3 000 nits — un record pour la marque qui permet une lisibilité parfaite même en plein soleil. La technologie LTPO adaptive fait varier le taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz selon le contenu affiché, optimisant ainsi l’autonomie. La définition QHD+ (3120 × 1440 pixels) assure une densité de 498 ppi, largement suffisante pour un affichage parfaitement net.

Le Gorilla Armor 2 qui protège cette dalle promet une résistance accrue aux rayures par rapport à la génération précédente. En pratique, difficile de mesurer l’amélioration sans tests sur le long terme, mais Samsung semble avoir tiré les leçons des retours utilisateurs sur la fragilité relative des précédents modèles Ultra. L’écran incurvé sur les bords reste présent, une signature esthétique que certains apprécient quand d’autres y voient une source de fausses manipulations (on comprend les deux camps).

Appareil photo : l’expertise Samsung à l’épreuve de l’IA

La configuration photo du Galaxy S26 Ultra mise sur la polyvalence avec quatre capteurs arrière. Le capteur principal de 200 MP (f/1,7) promet des clichés détaillés, même si l’on sait que la résolution ne fait pas tout — la qualité du traitement logiciel reste déterminante. Les deux téléobjectifs (3x et 5x optique) offrent une polyvalence appréciable pour les portraits et les prises de vue à distance, tandis que l’ultra-grand-angle de 50 MP (f/1,9) couvre les plans larges avec une qualité qui devrait satisfaire la plupart des utilisateurs.

Samsung intègre ses fonctions Galaxy AI dans l’expérience photo, notamment Sketch to Image qui transforme un croquis en image réaliste — une fonction amusante dont l’utilité quotidienne reste à prouver. La stabilisation optique (OIS) équipe les capteurs principaux et téléobjectifs, gage de netteté pour les photos en basse lumière et les vidéos. La caméra frontale de 12 MP devrait suffire pour les selfies et visioconférences, même si la concurrence propose parfois mieux sur ce segment.

En vidéo, le S26 Ultra filme en 8K à 30 fps et 4K à 60 fps, avec une stabilisation Super Steady héritée des précédents modèles. Difficile de juger de la qualité réelle sans tests approfondis, mais Samsung a généralement une expertise reconnue sur ce terrain — même si Google Pixel et iPhone conservent souvent une longueur d’avance en traitement computationnel.

Prix et face à la concurrence

Samsung positionne son Galaxy S26 Ultra à partir de 1 419 euros (1 299 dollars), soit 40 euros de moins que le S25 Ultra au lancement. Une baisse symbolique qui témoigne peut-être de la pression concurrentielle, notamment face au Xiaomi 16 Ultra vendu 899 euros — certes avec des compromis sur certains points, mais un rapport qualité-prix redoutable. Face à l’iPhone 17 Pro Max (à partir de 1 479 euros), Samsung joue la carte du prix légèrement plus accessible, tout en proposant plus de RAM et des fonctions IA spécifiques.

Le positionnement face au Google Pixel 10 Pro (1 179 euros) est plus délicat : Google mise sur l’IA pure et la photographie computationnelle, tandis que Samsung propose un package plus complet avec le S Pen et une polyvalence photo accrue. Le choix dépendra largement de l’écosystème préféré et de l’usage que chacun fait de son smartphone au quotidien.

Questions fréquentes sur le Galaxy S26 Ultra

Quand sort le Samsung Galaxy S26 Ultra ?

Le Samsung Galaxy S26 Ultra a été annoncé le 25 février et sera disponible à la vente dès le début mars dans la plupart des marchés internationaux.

Quel est le prix du Galaxy S26 Ultra ?

Le Galaxy S26 Ultra démarre à 1 419 euros pour la version 256 Go, soit 40 euros de moins que son prédécesseur au lancement.

Le Galaxy S26 Ultra est-il étanche ?

Oui, le Galaxy S26 Ultra bénéficie de la certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière selon les standards de l’industrie.

Vaut-il le coup par rapport au Galaxy S25 Ultra ?

L’upgrade apporte principalement plus de RAM (16 Go contre 12 Go), une meilleure autonomie (5 500 mAh contre 5 000 mAh) et les nouvelles fonctions Galaxy AI. Si vous possédez déjà un S25 Ultra, l’amélioration reste mesurée.

Reste à voir si ce Galaxy S26 Ultra parviendra à convaincre dans un marché premium de plus en plus exigeant, où la différenciation passe autant par l’innovation technique que par l’expérience utilisateur au quotidien.