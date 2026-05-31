Samsung Galaxy Watch 9 : la montre connectée révolutionne avec un modèle Classic inédit

Samsung dévoile sa Galaxy Watch 9 avec le retour attendu du modèle Classic et de sa lunette rotative physique. La firme coréenne mise sur des capteurs de santé renforcés et une autonomie prolongée pour reconquérir le segment des montres connectées premium.

Après avoir abandonné la lunette rotative physique avec la Galaxy Watch 5, Samsung opère un retour remarqué avec cette neuvième génération. La stratégie est claire : répondre aux critiques d’utilisateurs nostalgiques de cette interface tactile emblématique, tout en intégrant les dernières innovations hardware de la marque.

Retour aux sources avec la Galaxy Watch Classic

La Galaxy Watch 9 Classic ressuscite la couronne rotative physique, absente depuis 2021. Samsung justifie ce choix par les retours utilisateurs massifs réclamant cette interface précise pour naviguer dans les menus. Le boîtier en acier inoxydable de 46 mm affiche un poids de 59 grammes, soit 7 grammes de plus que la Watch 8 standard (d’ailleurs, cette différence se ressent au quotidien).

L’écran Super AMOLED de 1,5 pouce propose une luminosité maximale de 2 000 nits, contre 1 800 nits sur le modèle précédent. Les benchmarks AnTuTu montrent un gain de performance de 18 % grâce au processeur Exynos W1200, cadencé à 1,8 GHz. En comparaison directe, la montre premium Oppo plafonne à 1 600 nits pour un prix similaire.

Capteurs de santé et autonomie repensés

Les capteurs de santé bénéficient d’améliorations notables : détection de l’apnée du sommeil certifiée FDA, oxymètre sanguin avec précision +/- 2 % (contre +/- 3 % précédemment), et nouveau capteur de température corporelle. Samsung promet une autonomie de 4 jours en usage mixte, soit 48 heures de plus que la Watch 8 grâce à la batterie de 590 mAh.

L’intégration de Galaxy AI permet des analyses de sommeil prédictives et des recommandations personnalisées. Côté prix, Samsung positionne la Watch 9 à 429 euros (modèle standard 42 mm) et 499 euros pour la Classic 46 mm. Apple maintient sa Watch Series 10 à 449 euros, tandis que Google propose la Pixel Watch 3 à 399 euros.

Reste à voir si cette nostalgie payante convaincra face à une concurrence qui mise sur l’innovation plutôt que le retour aux classiques. Samsung joue la carte de la sécurité, mais l’audace technique n’est plus vraiment au rendez-vous.

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