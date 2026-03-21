Google Maps : bientôt le partage de localisation en direct sans WhatsApp ni Google Messages

Google Maps : bientôt le partage de localisation en direct sans WhatsApp ni Google Messages

Google Maps s’apprête à simplifier drastiquement le partage de localisation avec un nouveau bouton flottant qui élimine les étapes fastidieuses. Fini le passage obligé par WhatsApp ou Google Messages pour envoyer votre position en temps réel.

Vous est-il déjà arrivé de chercher pendant de longues secondes comment partager rapidement votre localisation depuis Google Maps ? Le processus actuel, bien qu’existant, reste méconnu de nombreux utilisateurs et utilisatrices qui préfèrent passer par WhatsApp ou Google Messages. Google semble avoir pris conscience de cette lacune et teste actuellement une solution bien plus directe.

Un bouton flottant pour raccourcir le processus

Dans la version 26.12.03.884026066 de Google Maps, un nouveau bouton d’action flottant fait son apparition sur l’écran principal de l’application. Cette nouveauté élimine purement et simplement la nécessité de toucher l’icône bleue qui indique votre position pour accéder au menu de partage.

Le fonctionnement se veut particulièrement intuitif :

Le bouton flottant apparaît directement sur la carte principale

Un simple appui ouvre la liste des applications disponibles pour le partage

Le bouton disparaît automatiquement lorsque vous explorez d’autres zones sur la carte

Cette approche rappelle d’ailleurs celle d’Apple Plans, souvent saluée pour sa fluidité dans ce domaine (et c’est tant mieux). Google semble vouloir rattraper son retard en matière d’ergonomie pour cette fonction pourtant essentielle.

Interface de navigation repensée

Attention tout de même : les modifications ne s’arrêtent pas au simple partage de localisation. Google remanie également l’interface qui s’affiche lorsque vous touchez l’icône en forme de pilule en bas de l’écran pendant la navigation. La présentation en liste cède la place à une grille avec des icônes plus grandes, censée améliorer la lisibilité.

Plusieurs options disparaissent de ce menu revu :

L’option « Partager la progression du trajet » n’est plus visible

« Afficher la vue satellite » et « Afficher le trafic » migrent vers le menu des paramètres

Les options jugées « non essentielles » sont supprimées pour épurer l’interface

Cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification, même si certains utilisateurs réguliers risquent de chercher leurs repères habituels.

Un déploiement encore limité

Ces améliorations restent pour l’instant cantonnées à un nombre restreint d’utilisateurs dans le cadre des tests habituels de Google. La firme de Mountain View n’a pas communiqué de calendrier précis pour un déploiement généralisé, mais l’évolution semble suffisamment aboutie pour espérer une disponibilité dans les prochaines semaines.

Pour rappel, le partage de localisation existe déjà dans Google Maps : il suffit de toucher l’icône bleue de votre position, puis « Partager cette localisation » pour générer une URL. Mais soyons honnêtes, cette méthode manquait cruellement de visibilité. Reste à voir si ce nouveau bouton flottant parviendra réellement à changer les habitudes et à détourner les utilisateurs de leurs réflexes WhatsApp.