Oppo Watch X3 : montre premium avec écran OLED 3000 nits et boîtier titanium

Oppo s’apprête à dévoiler sa nouvelle montre connectée haut de gamme, la Watch X3, le 17 mars prochain. Cette montre premium mise sur un boîtier en titane ultraléger et un écran OLED capable d’afficher 3000 nits de luminosité.

Après le succès de la Watch X2 l’année dernière, le constructeur chinois revient avec un modèle qui promet de bousculer le marché des montres connectées premium. La Watch X3 sera présentée en même temps que le smartphone pliable Find N6, marquant une stratégie produit ambitieuse pour ce début d’année 2026.

Un design titanium qui fait la différence

Oppo mise tout sur les matériaux avec cette Watch X3. Le boîtier en titane remplace l’acier inoxydable de la génération précédente, permettant une réduction de poids de 16 % et une diminution d’épaisseur de 6,4 % par rapport à la Watch X2 (qui pesait 49,7 g pour 11,8 mm d’épaisseur).

Cette construction titane s’accompagne d’une certification IP69 et MIL-STD-810H, garantissant une résistance maximale aux éléments. Vous pourrez donc porter cette montre en natation sans souci, malgré tout son côté premium. Un nouveau bracelet en bambou complète l’ensemble, ajoutant une touche écologique à ce concentré de technologie.

La couronne rotative fait son retour dans la même position que sur le modèle précédent, accompagnée d’un bouton physique pour une navigation intuitive au quotidien.

Un écran OLED de 3000 nits pour défier le soleil

L’écran rond AMOLED de la Watch X3 constitue sans doute sa principale innovation technique. Avec ses 3000 nits de luminosité maximale, cette dalle surpasse largement la concurrence et promet une lisibilité parfaite même en plein soleil (là où la plupart des montres connectées peinent encore à rester visibles).

Cette luminosité exceptionnelle s’active automatiquement selon les conditions d’éclairage ambiant. Attention cela dit, une telle performance aura forcément un impact sur l’autonomie, même si Oppo n’a pas encore communiqué de chiffres précis sur ce point.

L’interface tactile reste complétée par les commandes physiques, offrant plusieurs méthodes d’interaction selon vos préférences d’usage.

Un arsenal de capteurs santé complet

Côté santé, Oppo n’a pas fait les choses à moitié. La Watch X3 intègre :

Un capteur de fréquence cardiaque et SpO2

Un capteur de température cutanée

Un électrocardiogramme (ECG)

Un système d’alerte pour les risques d’hypertension

Une fonctionnalité « bilan santé 60 secondes » permet de collecter simultanément les données de tous les capteurs pour obtenir un aperçu complet de vos métriques vitales. Pratique pour un check-up rapide avant ou après une séance de sport.

Attention tout de même : si la montre peut vous alerter sur des risques d’hypertension, elle ne mesure pas directement la tension artérielle (ce qui reste encore le domaine des tensiomètres médicaux).

Une particularité intéressante : la Watch X3 peut se connecter simultanément à un iPhone et un smartphone Android. De quoi satisfaire les utilisateurs et utilisatrices qui jonglent entre plusieurs appareils au quotidien.

Connectivité et écosystème étendu

La montre embarque un modem LTE avec eSIM, permettant un usage autonome sans smartphone à proximité. Plus de 100 applications sont supportées, promettant un écosystème riche pour tous les usages.

Pour le marché international, la Watch X3 devrait logiquement fonctionner sous Wear OS, comme sa prédécesseure. Cette compatibilité Google garantit l’accès au Play Store et aux services familiers de l’écosystème Android (même si Oppo n’a pas encore officiellement confirmé cette information).

Le lancement mondial semble acquis, la Watch X3 accompagnant probablement le Find N6 lors de son déploiement international. Reste à voir si Oppo parviendra à justifier le positionnement premium de cette montre face aux Apple Watch Series et Galaxy Watch qui dominent encore largement ce segment haut de gamme.