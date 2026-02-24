Fiche technique Samsung Galaxy S26+ : caractéristiques, prix et avis

Samsung dévoile son Galaxy S26, le fer de lance de sa gamme 2026 qui mise sur un nouveau processeur Exynos 2600 et quelques améliorations ciblées. Lancé au prix de 899 euros, ce smartphone standard entend tenir tête à l’iPhone 17 et au Pixel 10 dans un marché plus concurrentiel que jamais. Mais face aux critiques récurrentes sur la charge rapide, Samsung a-t-il enfin écouté ses utilisateurs ?

Le constructeur coréen maintient sa stratégie de renouvellement annuel avec ce Galaxy S26 qui arrive pile dans les temps, deux jours après son annonce officielle du 25 février. Dans un contexte où Google pousse fort avec son Pixel 10 à 799 euros et où OnePlus propose des spécifications alléchantes sur son dernier modèle, Samsung joue la carte de la stabilité… peut-être un peu trop.

Design et prise en main du Galaxy S26

Samsung affine sa recette sans révolution majeure. Le Galaxy S26 conserve cette approche premium avec un châssis en aluminium Armor, du verre Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière, le tout dans un format légèrement plus fin qu’auparavant (7,6 mm contre 7,7 mm sur le S25). À 162 grammes, il gagne quelques précieux grammes au passage — un détail qui compte quand on tient son smartphone toute la journée.

Les 146,9 x 70,3 mm en font un appareil plutôt compact pour 2026, même si la concurrence propose parfois plus généreux en terme d’écran. Les finitions Silver Shadow, Navy, Ice Blue et Mint Green apportent une touche de fraîcheur, cette dernière couleur étant particulièrement réussie (on l’a vue de près lors de la présentation). L’ergonomie reste dans la lignée des précédents modèles : solide, premium, mais sans surprise particulière.

Les caractéristiques techniques du Galaxy S26

Caractéristique Samsung Galaxy S26 Écran 6,36 pouces Dynamic AMOLED 2X, FHD+ 2340 x 1080, 1-120Hz LTPO, 2600 nits Processeur (SoC) Exynos 2600 (Europe) / Snapdragon 8 Elite Gen 5 (USA/Corée), 3nm RAM 12 GB LPDDR5X Stockage 128/256/512 GB UFS 4.0, non extensible Caméra principale 50MP f/1.8 OIS + 12MP ultra-grand-angle f/2.2 120° + 10MP téléobjectif 3x f/2.4 OIS Caméra frontale 12MP f/2.2 Batterie 4300 mAh, charge 25W filaire, 15W sans fil Qi2, 4,5W charge inversée Système d’exploitation Android 16, One UI 8, 7 ans de mises à jour OS + 7 ans sécurité Connectivité 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB Certification IP68, Gorilla Glass Victus 2 Dimensions 146,9 × 70,3 × 7,6 mm Poids 162 g Coloris Silver Shadow, Navy, Ice Blue, Mint Green Autres Lecteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran, Galaxy AI, UWB

Cette fiche technique révèle un smartphone solide mais sans révolution majeure. L’Exynos 2600 gravé en 3 nm promet de meilleures performances que le Snapdragon 8 Elite de l’an dernier, tandis que l’écran gagne en luminosité avec ses 2600 nits de pic. Dommage que la batterie stagne toujours à 4300 mAh — un choix qui interroge face aux 5000+ mAh de la concurrence.

L’écran du Galaxy S26 : toujours dans le haut du panier

Samsung maîtrise parfaitement sa technologie d’affichage et le Galaxy S26 ne déroge pas à cette tradition d’excellence. Cette dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,36 pouces mise sur la technologie LTPO pour adapter son taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz selon les besoins — une économie d’énergie bienvenue sur une batterie qui n’a pas grossi.

Les 2600 nits de luminosité maximale constituent une amélioration notable par rapport aux 2000 nits du S25, rendant l’écran parfaitement lisible même en plein soleil. La définition FHD+ reste un compromis assumé pour préserver l’autonomie (contrairement aux modèles Ultra qui montent en WQHD+), mais la densité de 368 ppp assure une netteté irréprochable au quotidien. Le Gorilla Glass Victus 2 complète l’ensemble pour une protection optimale contre les rayures et chocs légers.

Appareil photo : la polyvalence avant tout

Le trio de capteurs du Galaxy S26 mise sur la polyvalence plutôt que sur les méga-pixels. Le capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique constitue une valeur sûre, accompagné d’un ultra-grand-angle de 12 MP offrant un champ de vision de 120°. Le téléobjectif x3 de 10 MP avec OIS assure un zoom de qualité sans tomber dans les excès des modèles Ultra.

Samsung intègre ses dernières avancées en intelligence artificielle avec les fonctions Galaxy AI : Live Translate pour la traduction instantanée, Circle to Search directement depuis l’appareil photo, ou encore Generative Edit pour retoucher ses clichés. L’enregistrement vidéo monte jusqu’en 4K à 60 fps avec une stabilisation efficace, même si on aurait aimé voir débarquer l’enregistrement 8K sur ce modèle standard (réservé aux versions Ultra, comme d’habitude).

Face au Pixel 10 et à ses prouesses en photographie computationnelle, Samsung joue la carte de la polyvalence et de la fiabilité. Le résultat s’annonce convaincant même si les premiers tests comparatifs trancheront définitivement entre ces approches différentes.

Prix et face à la concurrence

Samsung maintient ses tarifs avec un Galaxy S26 affiché à 899 euros en version 128 Go, 959 euros pour la 256 Go et 1079 euros pour la 512 Go (soit 799 dollars aux États-Unis). Un positionnement qui place le smartphone en concurrence directe avec l’iPhone 17 et le Xiaomi 17, tous vendus au même prix de lancement.

La bataille se joue plutôt du côté du Google Pixel 10 (799 euros) qui grignote 100 euros sur l’addition, et surtout face au OnePlus 15 à 849 euros qui propose une batterie de 7300 mAh et une charge ultra-rapide de 120W. Samsung mise visiblement sur la notoriété de sa marque et la promesse de 7 années de mises à jour pour justifier ce tarif face à des concurrents parfois plus généreux en spécifications pures. Reste à voir si cette stratégie convaincra des consommateurs de plus en plus regardants sur le rapport qualité-prix.

Questions fréquentes sur le Galaxy S26

Quand sort le Samsung Galaxy S26 ?

Le Galaxy S26 sera disponible en magasins le 11 mars 2026, soit deux semaines après son annonce officielle du 25 février.

Quel est le prix du Galaxy S26 ?

Samsung affiche son Galaxy S26 à partir de 899 euros pour la version 128 Go, 959 euros en 256 Go et 1079 euros en 512 Go.

Le Galaxy S26 est-il étanche ?

Oui, le Galaxy S26 bénéficie d’une certification IP68 qui garantit une résistance à l’eau jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes et une protection totale contre la poussière.

Vaut-il le coup par rapport au Galaxy S25 ?

Le S26 apporte un nouveau processeur Exynos 2600, un écran plus lumineux (2600 nits), la charge sans fil Qi2 et un châssis légèrement affiné. Des améliorations réelles mais pas révolutionnaires — tout dépend de l’état de votre S25 actuel et de votre budget.

Entre conservation des acquis et timides évolutions, ce Galaxy S26 divise déjà. Difficile de ne pas avoir l’impression que Samsung joue la sécurité, quitte à laisser échapper quelques points face à une concurrence qui n’hésite plus à prendre des risques sur la charge rapide ou l’autonomie.