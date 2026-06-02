AirDrop Xiaomi : enfin l’interopérabilité iPhone-Android

Apple vient de lever une barrière majeure de son écosystème fermé en autorisant Xiaomi à intégrer AirDrop sur ses smartphones Android. Cette annonce surprise, confirmée en juin 2026, permet enfin le transfert direct de fichiers entre iPhone et certains modèles Xiaomi sans passer par des applications tierces.

Vous est-il déjà arrivé de vouloir envoyer rapidement une photo de votre iPhone vers un smartphone Xiaomi ? Jusqu’à présent, il fallait jongler entre WhatsApp, Google Drive ou d’autres solutions de contournement. Apple, dans un revirement stratégique inattendu, autorise désormais Xiaomi à intégrer la technologie AirDrop dans MIUI 15, sa surcouche Android. Une première dans l’histoire de la marque à la pomme, qui garde habituellement ses protocoles propriétaires jalousement.

Une compatibilité limitée mais prometteuse

La fonctionnalité ne concerne pour l’instant qu’une sélection de smartphones Xiaomi haut de gamme sortis en 2026. Seuls les Xiaomi 15 Pro, 15 Ultra et Redmi Note 14 Pro bénéficient de cette compatibilité, côté Android. Du côté Apple, transférer des fichiers sera possible depuis les iPhone 15 Pro, iPhone 16 et toute la série iPhone 16 Pro, à condition de disposer d’iOS 17.5 minimum.

Le processus reste fidèle à l’expérience AirDrop habituelle : sélection du fichier, activation du partage de proximité, et validation côté destinataire. Attention cela dit, tous les types de fichiers ne sont pas pris en charge. Photos, vidéos et documents PDF passent sans problème, mais les applications et certains formats propriétaires Apple restent exclus (logique, me direz-vous).

Pourquoi Apple cède-t-elle enfin du terrain ?

Derrière cette ouverture se cache une réalité économique. Xiaomi détient désormais 18 % du marché mondial des smartphones, selon les chiffres de juin 2026, soit une progression de 3 points par rapport à l’année précédente. Apple, qui stagne autour de 16 % de parts de marché global, ne peut plus ignorer cette montée en puissance.

Franchement, cette décision marque un tournant dans la stratégie de Cupertino. Tim Cook a beau parler « d’expérience utilisateur optimisée » lors de la présentation, on sent bien que la pression concurrentielle pousse Apple à assouplir son écosystème fermé. D’ailleurs, cette collaboration avec Xiaomi intervient quelques mois après l’adoption forcée du port USB-C sur iPhone, sous la pression européenne.

L’interopérabilité reste néanmoins très encadrée. Apple conserve le contrôle du protocole et peut révoquer l’autorisation à tout moment. Un contrat de licence lie les deux constructeurs, avec des clauses de sécurité strictes que Xiaomi doit respecter.

L’écosystème Apple s’ouvre-t-il vraiment ?

Cette annonce soulève une question plus large : Apple va-t-elle étendre cette ouverture à d’autres constructeurs ? Samsung, OnePlus et Google observent attentivement cette expérimentation. Si l’adoption est massive côté utilisateurs, d’autres partenariats pourraient suivre dans les prochains mois.

Côté technique, l’intégration se fait via une mise à jour MIUI déployée progressivement depuis le 15 juin 2026. Les possesseurs d’iPhone compatibles n’ont qu’à installer iOS 17.5.2, disponible depuis la même date. Petit détail pratique : la fonction apparaît dans les paramètres de partage sous l’intitulé « AirDrop étendu » pour éviter toute confusion avec le AirDrop classique entre appareils Apple.

Reste à voir si cette collaboration survivra aux prochaines tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Pour l’instant, les utilisateurs et utilisatrices peuvent enfin profiter d’un transfert de fichiers simplifié entre ces deux univers longtemps hermétiques. De quoi faciliter le quotidien de millions de personnes qui jonglent encore entre écosystèmes.

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