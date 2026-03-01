Xiaomi Watch 5 : montre connectée Wear OS 6 avec autonomie batterie exceptionnelle

Xiaomi déploie la Watch 5 avec Wear OS 6 et une autonomie de six jours grâce à sa batterie de 930 mAh. Une promesse alléchante qui positionne cette montre face aux Galaxy Watch et Pixel Watch, avec quelques atouts inattendus.

Sortie en Chine fin 2025 sous HyperOS, la Watch 5 fait son arrivée globale début mars avec un changement de cap majeur : l’adoption de Wear OS 6. Xiaomi abandonne ainsi sa plateforme maison pour rejoindre l’écosystème Google, une décision qui transforme radicalement le positionnement de cette montre connectée. Le constructeur chinois mise sur une autonomie record et quelques innovations hardware pour se démarquer dans un marché dominé par Samsung et Google.

Des chiffres qui interpellent face à la concurrence

La Watch 5 embarque une batterie de 930 mAh, soit 43% de plus que l’imposante OnePlus Watch 3 (648 mAh) et près du double d’une Galaxy Watch 7 (425 mAh). Cette capacité s’appuie sur une technologie silicium-carbone empruntée aux véhicules électriques, permettant une densité énergétique supérieure dans un boîtier de 47 mm.

L’autonomie annoncée de six jours en usage normal place la Watch 5 bien au-dessus des standards Wear OS actuels. À titre de comparaison, une Pixel Watch 3 peine à tenir 24 heures, et même une Galaxy Watch Ultra dépasse rarement les trois jours. Cette performance s’explique par l’architecture dual-chip : un Snapdragon W5 Gen 1 pour les tâches gourmandes, et un BES2800 pour les opérations en arrière-plan.

L’écran AMOLED de 1,54 pouce (résolution non communiquée) adopte un verre saphir double-face, plus résistant que le Gorilla Glass des concurrentes. Le boîtier en acier inoxydable 316L pèse 56 grammes sans bracelet, soit un poids contenu malgré la grosse batterie.

Capteur EMG : gadget ou vraie innovation ?

Xiaomi intègre pour la première fois un capteur EMG (électromyographie) capable de détecter l’activité électrique des muscles. Concrètement, vous pouvez pincer les doigts pour raccrocher un appel ou secouer le poignet pour lancer un entraînement. Apple et Samsung proposent des gestes similaires via leurs capteurs optiques, mais l’approche EMG de Xiaomi promet une sensibilité supérieure.

Les réglages révèlent plusieurs gestes : pincement, frottement des doigts, secousse du poignet. Attention cela dit, PhoneArena rapporte des difficultés pour faire fonctionner certains mouvements de façon fiable. L’intérêt sportif reste flou : en théorie, l’EMG pourrait analyser la fatigue musculaire, mais aucune implémentation concrète n’a été démontrée pour l’instant.

Côté santé traditionnelle, la Watch 5 couvre les bases : fréquence cardiaque, SpO2, ECG, niveau de stress, VO2 Max. Le « bilan santé » en 60 secondes agrège ces données pour un aperçu rapide, une approche pragmatique qui évite de naviguer entre plusieurs applications. Pour celles et ceux qui surveillent leur état de batterie quotidien, cette synthèse rappelle l’utilité d’une vue d’ensemble.

Wear OS 6 ou l’art du compromis réussi

Le passage à Wear OS 6 change la donne pour Xiaomi. Fini l’isolement de HyperOS : la Watch 5 accède désormais à Google Wallet, Maps, et tout le Play Store. Gemini débarque sur le poignet pour les requêtes vocales, une intégration qui rattrape le retard sur l’écosystème Pixel.

Cette migration sacrifie néanmoins l’optimisation poussée de HyperOS au profit de la compatibilité universelle. Les utilisateurs d’iPhone perdront logiquement certaines fonctionnalités avancées, contrairement aux propriétaires d’Android qui bénéficient d’une synchronisation native avec leur smartphone.

Le prix de 299 euros (499 dollars australiens) positionne la Watch 5 entre une Galaxy Watch 7 classique (280-320 euros selon les promos) et une Pixel Watch 3 (399 euros). Ce tarif médian s’accompagne de coloris sobres : noir ou vert sapin, loin des fantaisies chromatiques habituelles de la marque.

Seul bémol notable : le chargeur propriétaire à deux broches avec connectique USB-A, un choix discutable en 2026 quand la concurrence adopte massivement l’USB-C et les socles magnétiques universels. Reste à voir si cette autonomie exceptionnelle compensera les petites frustrations du quotidien.

