Google Photos : le stockage gratuit passe de 15 GB à 5 GB, voici les changements

Google vient de casser l’une de ses promesses les plus durables : les 15 Go de stockage gratuit ne sont plus automatiques pour tous. Désormais, les nouveaux comptes se contentent de 5 Go, sauf si vous acceptez de livrer votre numéro de téléphone.

Imaginez-vous en train de créer un compte Gmail tout neuf et découvrir qu’au lieu des fameux 15 Go promis depuis des années, Google ne vous accorde que 5 malheureux gigaoctets. C’est exactement ce qui arrive depuis mars à certains utilisateurs, principalement en Afrique, selon les témoignages qui s’accumulent sur Reddit. Une modification discrète mais lourde de conséquences que Google teste apparemment sans tambour ni trompette.

Votre numéro contre du stockage : le nouveau deal de Google

Le message qui s’affiche lors de la création d’un nouveau compte ne laisse aucune ambiguïté : « Votre compte inclut 5 Go de stockage. Obtenez encore plus d’espace de stockage avec votre numéro de téléphone. » En clair, pour récupérer les 15 Go habituels partagés entre Gmail, Drive et Photos, il faut passer à la caisse… de ses données personnelles.

Cette stratégie n’est pas totalement nouvelle dans l’ADN de Google. Depuis quelques années déjà, créer un compte sans numéro de téléphone relevait du parcours du combattant. Mais là, le géant de Mountain View franchit une étape supplémentaire en conditionnant directement l’espace de stockage à cette vérification. De quoi faire grincer des dents les défenseurs de la vie privée qui voyaient dans Gmail l’une des dernières options généreuses du marché.

Officiellement, Google justifie cette mesure par la volonté d’éviter les abus et de s’assurer que chaque personne ne bénéficie qu’une seule fois des 15 Go gratuits. Une explication qui tient la route face aux utilisateurs qui multipliaient les comptes pour contourner les limites de stockage, mais qui sonne aussi comme une belle excuse pour collecter encore plus de numéros de téléphone.

Entre test régional et déploiement global : Google joue la carte de la discrétion

Actuellement, cette limitation semble principalement toucher l’Afrique (Kenya, Nigeria notamment), ce qui laisse penser à un test ciblé avant un éventuel déploiement mondial. Car soyons honnêtes : quand Google « teste » une fonctionnalité qui lui permet de collecter plus de données tout en réduisant ses coûts de stockage, l’histoire nous apprend que le test devient rapidement la norme.

D’ailleurs, Google a déjà mis à jour en catimini ses pages d’aide. Là où on pouvait lire « Votre compte Google comprend 15 Go de stockage cloud gratuit », on trouve désormais « jusqu’à 15 Go de stockage cloud gratuit ». Ce petit « jusqu’à » qui change tout et qui est apparu dans les archives web dès mars, histoire de préparer le terrain en douceur.

Pour l’instant, les comptes existants ne semblent pas concernés par cette réduction. Même ceux créés sans numéro de téléphone conservent leurs 15 Go. Mais avec Google, on sait que les changements de politique ont tendance à s’étendre progressivement, surtout quand ils permettent d’économiser sur l’infrastructure tout en renforçant l’identification des utilisateurs.

Cette évolution s’inscrit dans une logique plus large : celle d’un internet où la gratuité devient de plus en plus conditionnelle. Après tout, pourquoi Google continuerait-il à offrir autant d’espace gratuit quand ses concurrents comme Apple se contentent de 5 Go depuis toujours ? La vraie question, c’est de savoir si vous êtes prêts à troquer un bout de votre anonymat contre quelques gigaoctets supplémentaires.