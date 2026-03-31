iPhone pliable vs Galaxy Z Fold 8 : Apple prépare sa révolution

Alors que Samsung dévoile son Galaxy Z Fold 8 avec des améliorations notables, les rumeurs se multiplient autour du premier iPhone pliable d’Apple. La firme de Cupertino préparerait une révolution qui pourrait redéfinir le marché des smartphones pliants d’ici 2027.

La bataille des géants technologiques prend une nouvelle dimension avec l’arrivée imminente de l’iPhone pliable. Pendant que Samsung perfectionne sa gamme Galaxy Z avec le Fold 8, Apple travaillerait dans l’ombre sur un projet qui pourrait bouleverser l’écosystème mobile. Une stratégie qui rappelle l’approche adoptée pour l’Apple Watch ou les AirPods : arriver en retard, mais frapper fort.

Le Galaxy Z Fold 8 pose les bases de la concurrence

Samsung n’a pas chômé cette année. Le Galaxy Z Fold 8 introduit des raffinements significatifs par rapport à son prédécesseur, notamment un écran externe plus large et un système de charnière repensé. Le constructeur coréen revendique une durabilité accrue avec pas moins de 400 000 cycles de pliage testés. De quoi rassurer sur la longévité de l’appareil.

L’écran principal de 7,6 pouces bénéficie désormais d’une fréquence de rafraîchissement adaptive jusqu’à 120 Hz, tandis que l’écran de couverture de 6,2 pouces se rapproche enfin des proportions d’un smartphone classique. Samsung a d’ailleurs intégré son nouveau système Privacy Display sur le modèle Ultra (même si cette technologie présente quelques compromis en termes de qualité d’affichage, comme l’admet le constructeur).

Côté photographie, la configuration reste similaire au Z Fold 7, mais avec des optimisations logicielles pour tirer parti de l’intelligence artificielle Galaxy AI. L’autonomie progresse légèrement grâce à une batterie de 4 400 mAh et à l’efficacité du Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Apple prépare sa vision du smartphone pliable

Pendant ce temps, la firme de Cupertino finaliserait les derniers détails de son iPhone pliable. Selon plusieurs sources proches du dossier, Apple opterait pour un format livre similaire au Galaxy Z Fold, mais avec des innovations propres à l’écosystème iOS. Le Dynamic Island pourrait ainsi être adapté pour fonctionner sur les deux écrans simultanément, créant une continuité d’expérience inédite.

La technologie MagSafe serait également repensée pour un appareil pliable, avec des aimants intégrés dans chaque moitié du téléphone. Une approche qui permettrait de maintenir la charge optimisée même en position dépliée. L’intégration avec l’Apple Watch et les AirPods promet d’être particulièrement soignée, avec des interactions gestuelles spécifiques au format pliable.

Franchement, c’est la première fois qu’Apple semble vraiment pressée par la concurrence sur ce segment. Tim Cook a beau répéter que « la technologie doit servir l’utilisateur avant tout », la réalité du marché pousse Cupertino à accélérer. L’iPhone pliable représenterait un défi technique majeur : comment intégrer Face ID, maintenir l’étanchéité IP68 et garantir la qualité d’affichage Retina sur un écran flexible ? Autant de défis que Samsung a déjà relevés, certes avec des compromis, mais Apple devra faire mieux.

La révolution attendue pour 2027

Les analystes s’accordent sur une fenêtre de lancement entre fin 2026 et début 2027 pour l’iPhone pliable. Apple aurait choisi de prendre son temps pour éviter les écueils rencontrés par Samsung lors des premiers Galaxy Fold. La stratégie est claire : laisser la concurrence essuyer les plâtres, puis proposer une expérience aboutie dès la première génération.

Le prix devrait logiquement s’établir au-dessus des 2 000 euros, positionnant l’iPhone pliable comme un produit ultra-premium. Une stratégie cohérente avec l’évolution des interfaces qui deviennent de plus en plus sophistiquées. L’intégration d’Apple Intelligence sur un double écran ouvre des possibilités inédites : multitâche avancé, applications adaptatives, interactions entre les deux faces de l’appareil.

Reste à voir si Apple parviendra à convaincre un public encore réticent aux smartphones pliables. Les utilisateurs et utilisatrices d’iPhone privilégient traditionnellement la fiabilité à l’innovation pure. Un défi de taille pour une technologie qui demande encore quelques ajustements, comme le montre l’attention portée aux détails dans chaque mise à jour iOS. D’ailleurs, connaissant Apple, il y aura probablement une « révolution » marketing autour d’un détail que Samsung aura négligé. Attention tout de même : le retard d’Apple sur ce segment pourrait coûter cher si Samsung continue d’innover à ce rythme.