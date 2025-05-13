iOS 18.5 est là : petit tour des vraies nouveautés qui comptent

Apple continue de faire évoluer iOS par petites touches. Avec la version 18.5, déployée cette semaine sur iPhone, pas de révolution. Mais plusieurs ajustements bienvenus, pensés pour améliorer l’usage au quotidien. Et comme souvent avec Apple, ce sont les détails qui font la différence.

Mail devient (enfin) plus agréable à utiliser

Si vous utilisez l’application Mail intégrée à l’iPhone, vous avez peut-être remarqué qu’elle a changé ces derniers mois. iOS 18.5 poursuit cette évolution avec un peu plus de liberté côté présentation. Il est maintenant possible de désactiver les photos des contacts et de couper le regroupement automatique des e-mails par expéditeur.

Rien de révolutionnaire, mais ces deux options, accessibles depuis le menu de tri dans l’app, permettent d’alléger l’interface et de personnaliser un peu plus son usage. Ceux qui aiment une boîte de réception plus “brute” apprécieront.

Temps d’écran : les parents mieux informés

Autre nouveauté discrète, mais bien pensée : les notifications liées au code Temps d’écran. Si un enfant entre correctement le code pour lever une restriction, les parents recevront désormais une alerte sur leur propre appareil. Une manière simple de garder un œil sur l’utilisation, sans devoir aller vérifier tous les réglages à la main.

Ce n’est pas intrusif, mais cela donne une couche supplémentaire de transparence, surtout dans les familles où les enfants ont leur propre iPhone ou iPad.

AppleCare+ plus visible, sans chercher dans les menus

Jusqu’ici, il fallait creuser un peu dans les réglages pour trouver les infos sur la garantie ou l’abonnement AppleCare+. Désormais, tout est affiché plus clairement, directement dans les infos du téléphone. Un petit détail là encore, mais utile lorsqu’on cherche à vérifier une couverture, ou savoir si un service est encore actif.

Un nouveau fond d’écran pour la collection Pride

Chaque année, Apple accompagne la sortie de son bracelet Pride par un fond d’écran assorti. Celui d’iOS 18.5 adopte un look plus dynamique, avec des bandes colorées qui réagissent aux gestes et aux mouvements de l’iPhone. Il s’anime à l’ouverture, au verrouillage et dans la navigation. C’est esthétique, cohérent avec le reste de la charte Apple, et plutôt réussi.

Bonne nouvelle pour les propriétaires d’iPhone 13

Jusqu’ici, seuls les modèles récents pouvaient envoyer des messages via satellite en dehors des zones couvertes. Avec iOS 18.5, les iPhone 13 rejoignent le club. Attention toutefois : cela dépend des opérateurs et des zones de couverture. Et cela ne concerne pas la fonction SOS d’urgence, qui reste réservée aux iPhone 14 et versions suivantes.

Mais pour ceux qui voyagent en zone blanche ou dans des endroits isolés, c’est un vrai plus.

Apple TV : des achats plus simples sur d’autres appareils

Un petit confort supplémentaire pour celles et ceux qui utilisent Apple TV sur un téléviseur tiers. Lors de l’achat d’un film ou d’une série, il est désormais possible de valider le paiement directement sur son iPhone, sans avoir à saisir son mot de passe à la télécommande. C’est plus fluide, et clairement plus pratique.

Et quelques correctifs au passage

Comme à chaque mise à jour, Apple en profite pour corriger quelques bugs. L’un d’eux concernait Vision Pro, avec un écran noir affiché à la place des contenus. Ce souci est maintenant réglé. D’autres ajustements ont été faits sous le capot, mais Apple ne donne pas toujours le détail.

Une mise à jour qui soigne les détails

iOS 18.5 n’est pas une version qui change tout. Mais c’est justement ce genre de mise à jour qu’on attend quand tout fonctionne déjà bien : quelques fonctions mieux pensées, une interface un peu plus souple, une expérience plus cohérente. Ce n’est pas spectaculaire, mais c’est propre, réfléchi, et utile au quotidien. En attendant iOS 19, c’est exactement ce qu’il fallait.