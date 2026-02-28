Android Circuit : OnePlus 15T confirmé, Samsung Galaxy Unpacked 2026 résumé, Honor dévoile son robot IA

Honor confirme l’arrivée de son premier robot humanoïde au MWC 2026, tandis que Samsung dévoile ses Galaxy S26 et OnePlus officialise le 15T. Trois annonces qui redessinent le paysage Android cette semaine.

L’écosystème Android ne connaît décidément pas de répit en ce début d’année. Entre les révélations du Galaxy Unpacked de Samsung, la confirmation surprise du OnePlus 15T et l’incursion inattendue d’Honor dans la robotique, cette semaine aura marqué les esprits. De quoi alimenter les conversations jusqu’au Mobile World Congress qui débute dimanche à Barcelone.

Honor mise tout sur la robotique (et c’est audacieux)

Le constructeur chinois a créé la surprise lundi en dévoilant les premières images de son robot humanoïde, prévu pour une démonstration officielle ce week-end au MWC 2026. Dans la vidéo teaser publiée sous le slogan « Believers in AI Future », on aperçoit une silhouette noire mat équipée d’une caméra frontale unique et d’un éclairage LED bleu parcourant le torse.

L’approche d’Honor n’est pas anodine : après avoir repositionné sa gamme de smartphone milieu gamme face à la concurrence, la marque mise désormais sur l’intelligence artificielle comme différenciant stratégique. Le robot sera accompagné du concept « Robot Phone », un smartphone doté d’un bras robotique pour ajuster automatiquement l’appareil photo arrière via un système de cardan intégré.

Attention cela dit, Honor n’a communiqué ni prix ni disponibilité pour ces innovations. Les premières livraisons se concentreront probablement sur le marché chinois, comme l’historique de la marque le suggère. Reste à voir si ce pari technologique trouvera son public, surtout après le face-plant mémorable du robot Aidol en novembre dernier (qui avait littéralement chuté en direct lors de sa présentation).

Samsung cache son IA derrière l’écran de confidentialité

Le Galaxy Unpacked de cette semaine a officialisé la gamme Galaxy S26, avec l’Ultra, le S26+ et le S26 standard. Samsung mise gros sur Galaxy AI, désormais propulsé par la technologie Agentic AI baptisée « Now Nudge ». L’objectif affiché par Annika Bizon, responsable produit chez Samsung : réduire la charge mentale quotidienne en déportant les tâches en arrière-plan.

Plus intéressant encore, Richard Chang (Samsung) a précisé la philosophie de l’entreprise concernant l’IA : « Le moment où l’IA réussira vraiment, c’est quand elle deviendra si fonctionnelle qu’elle en deviendra invisible. Comme l’électricité qui alimente votre maison. »

Côté hardware, le Galaxy S26 Ultra introduit l’écran de confidentialité, une technologie d’affichage qui isole certains pixels pour limiter la lisibilité selon l’angle de vue. Concrètement, vos données restent visibles face à l’écran mais deviennent illisibles pour les regards indiscrets latéraux. Une fonction qui devrait rassurer les utilisateurs et utilisatrices soucieux de confidentialité dans les transports ou au bureau.

Les benchmarks définitifs ne sont pas encore disponibles, mais Samsung promet des gains de performance de 15 % par rapport à la génération S25 grâce au nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 4. De quoi maintenir la pression face aux iPhone 17 attendus en septembre.

OnePlus 15T : la confirmation qu’on attendait pas

Surprise dans la gamme OnePlus avec l’officialisation du 15T, alors que la marque avait abandonné ses déclinaisons « T » depuis le OnePlus 10T en 2022. Ce retour aux sources intervient seulement six mois après le lancement du OnePlus 15 standard, suggérant une stratégie de renouvellement accélérée pour contrer Samsung et Apple.

Les premières spécifications évoquent un écran LTPO 6,82 pouces à 165 Hz, une puce Snapdragon 8 Gen 4 (identique au Galaxy S26) et un module photo co-développé avec Hasselblad. Le positionnement tarifaire devrait se situer autour de 899 euros, soit 100 euros de plus que le OnePlus 15 actuel. Pas de révolution donc, mais une évolution mesurée qui devrait arriver en magasins courant avril.

Attention tout de même : OnePlus n’a pas précisé si cette stratégie « T » sera pérennisée ou s’il s’agit d’un test ponctuel pour 2026. L’historique récent de la marque plaide plutôt pour une approche opportuniste, dictée par les cycles de Samsung et Apple plus que par une vision long terme cohérente.

Entre robots humanoïdes, écrans de confidentialité et retours aux sources, cette semaine Android aura montré que l’innovation passe parfois par des chemins détournés. Reste à voir lequel de ces paris séduira vraiment le grand public.

