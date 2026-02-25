Samsung Galaxy S25 Unpacked : comment suivre l’événement en direct

Samsung dévoile ce 25 février ses Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra lors de son événement Unpacked. L’innovation phare : l’IA « agentique » qui promet d’anticiper vos besoins et d’agir à votre place.

Le constructeur sud-coréen mise tout sur l’intelligence artificielle pour reconquérir le terrain perdu face à Apple, qui a pris l’avantage mondial en 2025 avec ses iPhone 17. Face à cette concurrence acharnée, Samsung dévoile une nouvelle génération qui rompt avec l’évolution tranquille des années précédentes.

Comment suivre l’événement Unpacked en direct

L’événement Samsung Galaxy Unpacked se déroule ce mercredi 25 février, avec une diffusion en direct sur les canaux officiels de Samsung. Vous pouvez suivre la présentation en anglais directement sur le site officiel de Samsung ou sur sa chaîne YouTube. L’horaire exact n’a pas été précisé dans nos sources, mais l’événement devrait débuter en milieu de journée, heure française.

Pour celles et ceux qui préfèrent un commentaire en français, plusieurs médias tech proposent leur propre couverture live avec analyse en temps réel des annonces. Cette approche permet de contextualiser immédiatement les nouveautés dans le paysage concurrentiel français.

Galaxy S26 Ultra : seul vrai renouveau de la gamme

Contrairement aux modèles milieu de gamme qui évoluent par petites touches, le Galaxy S26 Ultra tente cette année de justifier son tarif premium. Le constructeur met en avant sa nouvelle technologie Privacy Display, un écran confidentiel qui limite l’angle de vision pour protéger vos données des regards indiscrets dans les transports.

Cette innovation matérielle s’accompagne d’un design affiné : 7,9 mm d’épaisseur pour 214 grammes, soit l’Ultra « le plus fin et le plus léger » de Samsung. L’écran de 6,9 pouces conserve la protection Gorilla Glass Armor 2, déjà présente sur le S25 Ultra, avec une certification IP68 standard.

Les Galaxy S26 et S26+ jouent quant à eux la continuité, sans innovation majeure visible. Une stratégie risquée quand on connaît les tarifs pratiqués par Samsung : de 999 à 1 969 euros selon les modèles et configurations. L’inflation tarifaire reste violente sur le marché français, avec des hausses qui questionnent le rapport prix-performances.

L’IA agentique : le pari stratégique de Samsung

Le véritable enjeu de cette génération S26 se situe dans l’intelligence artificielle générative. Samsung introduit une IA dite « agentique », capable selon le constructeur d’anticiper les besoins de l’utilisateur et d’agir de manière proactive. Cette approche marque une rupture avec les assistants vocaux traditionnels, limités aux commandes directes.

Cette nouvelle mouture d’IA s’appuie sur One UI 8.5, l’interface Samsung qui intègre un Bixby repensé et des fonctions de recherche proactives. Le constructeur mise sur cette différenciation logicielle face à Apple, qui peine encore à développer son IA interne.

Selon Samsung, l’IA figure désormais parmi les trois premiers critères d’achat d’un smartphone. Un pari audacieux quand on sait que la technologie doit encore prouver sa fiabilité au quotidien.

Des accessoires dans la continuité

Samsung complète son écosystème avec les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, qui conservent un design inspiré des AirPods d’Apple. La principale évolution : une surface métallique plate remplace les LED de la génération précédente. Le son et la réduction de bruit progressent sensiblement selon les premiers tests, même si l’originalité esthétique fait défaut.

Les nouveaux Galaxy S26 seront disponibles en précommande dès aujourd’hui et dans les rayons le 11 mars. Reste à voir si cette IA « révolutionnaire » convaincra les utilisateurs de Galaxy S21, S22 et S23 de franchir le pas du renouvellement, dans un contexte où le cycle de remplacement atteint désormais quatre ans en France.