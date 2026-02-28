Galaxy Buds 4 Pro : test complet, des basses redoutables face aux Sony

Samsung dévoile ses Galaxy Buds4 Pro, équipés d’un système audio à deux voies et de codecs haute résolution 24-bit/96kHz. Face aux AirPods Pro et aux Pixel Buds Pro 2, ces nouveaux écouteurs misent sur des basses profondes et une intelligence artificielle contextuelle.

Le 25 février dernier, Samsung a présenté sa nouvelle gamme Galaxy Buds4 lors du Galaxy Unpacked 2026 de San Francisco. Une annonce qui s’inscrit dans la continuité de la stratégie écosystème du constructeur coréen, après les Galaxy Buds3 Pro lancés il y a huit mois et qui avaient déjà marqué un tournant avec leur design inspiré des AirPods.

Architecture audio repensée : le pari du double transducteur

La principale évolution réside dans l’architecture sonore des Buds4 Pro. Samsung intègre pour la première fois un woofer de 11 mm associé à un tweeter planaire de 5,5 mm, abandonnant le transducteur unique des précédentes générations. Cette configuration à deux voies permet une séparation plus nette entre les graves et les aigus, là où les AirPods Pro (2e génération) s’appuient toujours sur un driver unique.

Le constructeur revendique un support du codec SSC UHQ 24-bit/96kHz exclusif aux appareils Samsung récents (Galaxy S23 et suivants). En comparaison, les AirPods Pro se limitent au Bluetooth 5.3 avec les codecs AAC et SBC, tandis que les Pixel Buds Pro 2 restent sur du Bluetooth 5.4 sans codec haute résolution.

Côté réduction de bruit, les Buds4 Pro embarquent trois micros dont un numérique et deux HSNR (high signal-to-noise-ratio). L’algorithme d’ANC adaptatif s’ajuste désormais selon la morphologie de chaque oreille, promettant une efficacité personnalisée face aux 18 niveaux d’ANC des Sony WF-1000XM5.

Fonctionnalités situationnelles : entre innovation et gadget

L’intelligence artificielle s’invite avec deux nouveautés : la détection vocale et la reconnaissance de sirènes. Les écouteurs amplifient automatiquement les sons ambiants lorsqu’ils détectent votre voix ou des signaux d’alarme. Une approche intéressante qui rappelle les modes transparence automatiques d’Apple, mais avec une logique prédictive plus poussée.

Les gestes de tête constituent l’autre nouveauté marquante : un hochement pour décrocher, un mouvement latéral pour refuser un appel. Cette fonctionnalité (qui nécessite l’activation de l’assistant Bixby) vise clairement les situations mains occupées, même si son utilité quotidienne reste à prouver.

Samsung annonce également une qualité d’appel Super Clear Call sur 16 kHz de bande passante, soit le double des standards actuels. Les premiers retours évoquent une clarté vocale supérieure aux AirPods Pro dans les environnements bruyants, sans pour autant égaler les performances des WF-1000XM5 dans ce domaine.

Positionnement concurrentiel : le défi du prix

Développés à partir de plus de 100 millions de données morphologiques d’oreilles, les Galaxy Buds4 Pro affichent un design ergonomique retravaillé avec un boîtier semi-transparent. Trois coloris sont proposés : Blanc, Noir et Pink Gold (exclusivité en ligne). L’autonomie annoncée atteint 7 heures d’écoute avec ANC activé, soit une heure de plus que la génération précédente.

Face à des AirPods Pro à 279 euros et des Pixel Buds Pro 2 à 229 euros, Samsung devra justifier son positionnement tarifaire. Les premiers tests suggèrent des basses effectivement plus profondes que la concurrence, mais attention tout de même : les performances acoustiques réelles dépendront largement de l’appareil source et du codec utilisé.

La disponibilité est annoncée pour mars, sans prix officiel dévoilé. Reste à voir si cette montée en gamme technique convaincra un marché déjà saturé d’écouteurs premium prometteuses.

Sur le même sujet :