Batterie smartphone : la règle des 80/20 que recommandent Samsung et Apple pour doubler sa durée de vie

Samsung et Apple recommandent désormais officiellement de maintenir la charge de votre smartphone entre 20 % et 80 % pour optimiser la longévité de la batterie. Cette consigne, longtemps débattue dans la communauté tech, trouve aujourd’hui sa validation officielle chez les deux géants du secteur.

Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette fameuse règle des 80/20, souvent évoquée par les experts en électronique mais jamais vraiment confirmée par les constructeurs eux-mêmes. Les choses changent en ce début d’année 2026. Dans leurs dernières documentations techniques, Samsung et Apple intègrent désormais cette recommandation dans leurs guides d’utilisation, marquant un tournant dans la communication autour de la préservation des batteries lithium-ion.

La science derrière cette règle enfin expliquée

Cette recommandation s’appuie sur des données précises concernant le comportement des batteries lithium-ion. Selon les ingénieurs de Samsung, maintenir la charge entre ces bornes permet de réduire le stress électrochimique subi par les cellules de la batterie. Concrètement, cela signifie éviter les deux extrêmes : la décharge complète (sous les 20 %) et la charge maximale (au-delà de 80 %).

Apple précise d’ailleurs dans sa documentation technique que les cycles de charge partiels génèrent moins d’usure que les cycles complets. Une batterie qui passe constamment de 0 % à 100 % subira approximativement 40 % d’usure supplémentaire par rapport à une batterie maintenue dans cette zone optimale. Les tests internes menés par les deux constructeurs sur une période de 18 mois montrent des résultats probants : les appareils suivant cette règle conservent jusqu’à 85 % de leur capacité initiale après 1000 cycles, contre 65 % pour un usage classique.

Attention cela dit, cette règle ne s’applique pas de manière absolue. Si vous partez en déplacement et avez besoin de 100 % d’autonomie, rien ne vous empêche de charger complètement votre appareil. L’idée consiste plutôt à adopter cette pratique au quotidien, quand vous êtes chez vous ou au bureau.

Les constructeurs intègrent des outils dédiés

Face à cette prise de conscience, Samsung et Apple ne se contentent pas de recommandations théoriques. Leurs dernières mises à jour système intègrent des fonctionnalités de charge optimisée qui automatisent cette gestion. Sur les Galaxy S26 et iPhone 18, vous trouvez désormais une option « Charge adaptative » dans les paramètres de batterie.

Cette fonctionnalité apprend vos habitudes de charge et adapte automatiquement le comportement de votre smartphone. Si vous branchez habituellement votre téléphone le soir pour toute la nuit, le système ralentit la charge pour qu’elle atteigne 80 % rapidement, puis attend le matin pour compléter jusqu’à 100 % juste avant votre réveil. Petit à petit, l’intelligence artificielle embarquée ajuste ces paramètres selon votre routine.

Les utilisateurs et utilisatrices peuvent également définir manuellement des plages horaires où la charge se limite à 80 %. Une notification discrète vous prévient quand cette limite est atteinte, avec la possibilité de forcer une charge complète d’un simple tap si nécessaire.

Google suit d’ailleurs cette tendance avec Android 17, qui propose une fonction similaire baptisée « Battery Care ». De quoi démocratiser cette pratique sur l’ensemble de l’écosystème Android.

Des bénéfices concrets mais des contraintes d’usage

Les premiers retours d’expérience montrent des résultats encourageants. D’après une étude menée par le laboratoire indépendant Battery University sur 500 smartphones suivis pendant six mois, les appareils respectant cette règle conservent en moyenne 23 % de capacité supplémentaire par rapport aux téléphones chargés de manière traditionnelle.

Reste à voir si cette approche convient à tous les profils d’utilisateurs. Les gros consommateurs de batterie (gaming, photo intensive, navigation GPS prolongée) risquent de se sentir frustrés par cette limitation volontaire d’autonomie. Certains préféreront sans doute profiter pleinement de leur appareil au quotidien, quitte à remplacer la batterie après deux ans d’usage intensif.

Malgré tout, cette évolution marque une prise de conscience importante de la part des constructeurs concernant l’impact environnemental de nos appareils. Prolonger la durée de vie des batteries contribue directement à réduire le renouvellement prématuré des smartphones. Pour les utilisateurs soucieux de durabilité, adopter cette règle des 80/20 représente un geste concret et techniquement fondé. Il semblerait que nous entrions dans une nouvelle ère où performance et préservation peuvent enfin cohabiter intelligemment.