Samsung Galaxy Z Fold8 : le pli de l’écran enfin éliminé, plus lisse que l’Oppo Find N6

Samsung dévoile le Galaxy Z Fold8 avec une révolution technique : le pli central devient quasiment invisible grâce à une nouvelle charnière ultra-fine. La marque coréenne revendique un écran 87% plus lisse que son prédécesseur et surpasse l’Oppo Find N6 sur ce point crucial.

Cela fait maintenant trois ans que Samsung promet d’éliminer le fameux pli central de ses smartphones pliables. Après les Galaxy Z Fold5 et Z Fold6 qui n’avaient apporté que des améliorations marginales (réduction de 15% puis 23% de la visibilité du pli), le constructeur semble enfin tenir ses promesses avec cette huitième génération.

Une prouesse technique mesurable

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Samsung annonce une profondeur de pli réduite à 0,02 mm contre 0,15 mm sur le Z Fold6. Cette amélioration drastique provient d’une nouvelle charnière baptisée « FlexHinge Pro » qui répartit différemment les contraintes mécaniques sur la dalle OLED de 7,9 pouces. En comparaison, l’Oppo Find N6 (lancé en février dernier) affiche encore 0,08 mm de profondeur, soit quatre fois plus que le nouveau Samsung.

Côté performances, le Snapdragon 8 Gen 4 propulse le Z Fold8 vers un score AnTuTu de 2,1 millions de points, en hausse de 18% par rapport au modèle précédent. La configuration mémoire démarre à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, avec une version 16 Go/1 To pour les plus exigeants. L’autonomie progresse également grâce à une batterie de 4 800 mAh (contre 4 400 mAh) et une charge rapide 45W désormais standard.

Un positionnement tarifaire qui interpelle

Samsung maintient sa stratégie premium avec un prix de lancement fixé à 1 899 dollars aux États-Unis et 1 999 livres au Royaume-Uni. La disponibilité est prévue pour le 15 juillet sur ces deux marchés, tandis que l’Europe devra patienter jusqu’à fin juillet. Cette différence de calendrier s’explique par les certifications réglementaires encore en cours pour certains composants.

Face à la concurrence, le positionnement reste agressif. L’Oppo Find N6 s’affiche 300 euros moins cher mais accuse un retard technique notable sur la qualité du pli. Le Honor Magic V3, lui, propose un design plus fin (9,2 mm replié) mais ne peut rivaliser sur l’écosystème logiciel Samsung. Attention tout de même : cette guerre des prix pourrait rapidement s’intensifier si Xiaomi confirme les rumeurs autour de son Mix Fold 4 Pro attendu cet automne.

Reste à voir si cette avancée technique suffira à convaincre un marché des pliables encore confidentiel, malgré tout le marketing déployé. Samsung promet la révolution… encore une fois, mais cette fois les chiffres semblent suivre.

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