Écran magnétique arrière sur smartphone : une nouvelle marque Android teste cette innovation révolutionnaire

OPPO vient de lancer en Chine un accessoire révolutionnaire : un écran magnétique circulaire qui se fixe au dos des smartphones. Baptisé « Bubble », ce petit écran tactile transforme complètement l’usage de l’appareil photo et ouvre de nouvelles possibilités créatives.

Vous avez déjà galéré à prendre un selfie parfait avec l’appareil photo arrière de votre smartphone ? OPPO a peut-être la solution à vos problèmes avec son nouvel accessoire « Bubble ». Cette innovation, lancée officiellement le 25 mai 2026 aux côtés de la série Reno 16, pourrait bien révolutionner notre rapport à la photographie mobile. Reste à voir si cette tendance des écrans magnétiques détachables finira par arriver en France.

Un écran AMOLED de 1,73 pouce qui fait tout

Le Bubble d’OPPO se présente comme un petit disque de 7 mm d’épaisseur pour seulement 27,5 grammes sur la balance. Pas de quoi alourdir votre smartphone, donc. L’écran AMOLED tactile de 1,73 pouce affiche une définition de 466 x 466 pixels avec une luminosité maximale de 600 nits (largement suffisant pour un usage en extérieur).

L’accessoire se fixe magnétiquement au dos des smartphones compatibles sans nécessiter aucun câble. Une fois en place, il se connecte automatiquement à votre appareil. Pratique pour les utilisateurs et utilisatrices qui jonglent déjà avec trop de fils au quotidien.

Côté autonomie, OPPO a intégré une batterie de 550 mAh qui devrait tenir largement la journée selon l’usage. L’accessoire bénéficie d’ailleurs d’une certification IP54 contre la poussière et les éclaboussures, ce qui le rend utilisable en extérieur sans trop de précautions.

Miroir de visée et télécommande d’appareil photo

La fonction principale du Bubble consiste à servir de viseur pour les selfies avec l’appareil photo arrière. Fini les approximations et les cadrages ratés : vous voyez exactement ce que capture votre smartphone. Mais l’accessoire va plus loin en proposant également une fonction de télécommande d’appareil photo.

Passons maintenant à l’aspect pratique : vous pouvez déporter l’écran jusqu’à 10 mètres de votre téléphone tout en gardant le contrôle complet de la prise de vue. De quoi simplifier les photos de groupe ou les sessions sur trépied sans avoir à courir dans tous les sens.

Le petit écran peut aussi afficher :

Des fonds d’écran statiques personnalisables

Des photos en direct (Live Photos)

Des vidéos courtes

Des emojis et éléments décoratifs

OPPO a même pensé aux fashionistas : avec les coques compatibles, le Bubble peut se porter comme un accessoire de mode autonome accroché aux vêtements ou aux sacs. L’écran continue d’afficher du contenu même détaché du smartphone, transformant l’objet en véritable bijou technologique.

Large compatibilité mais disponibilité limitée

Côté compatibilité, OPPO n’a pas fait les choses à moitié. Le Bubble fonctionne avec une impressionnante gamme d’appareils :

Toute la série Reno 16 (logique, c’est le lancement)

Les séries Reno 15 et Reno 14

La gamme Find X8 complète

Les Find X9, X9 Pro et X9 Ultra

Les OnePlus 15 et 15T

Une fois cette liste consultée, on comprend qu’OPPO vise large et mise sur la rétrocompatibilité. La marque promet d’ailleurs d’étendre le support à d’autres modèles prochainement.

Attention cela dit, le Bubble reste pour l’instant exclusivement réservé au marché chinois. Lancé au prix de 499 yuans (soit environ 75 euros), l’accessoire sera disponible à partir du 29 mai 2026. OPPO n’a communiqué aucune date pour un lancement international, et encore moins pour l’Europe.

Reste à espérer que cette innovation inspire d’autres constructeurs présents en France. On ne va pas se mentir, voir Samsung ou Google s’emparer de cette idée ne serait pas pour nous déplaire. En attendant, les écrans magnétiques détachables restent une curiosité technologique qu’on observe de loin, mais qui pourrait bien devenir la norme de demain.