Google Messages enfin à la hauteur : cette fonction WhatsApp et iMessage arrive sur Android

Google Messages rattrape enfin son retard sur WhatsApp et iMessage avec le déploiement du partage de localisation en temps réel. Cette fonction, longtemps réclamée par les utilisateurs Android, commence à être déployée auprès des bêta-testeurs avec des options de durée flexibles.

Depuis des années, les applications de messagerie se copient mutuellement pour offrir des fonctionnalités similaires. Google Messages, qui s’est imposé comme l’application de référence sur Android grâce au protocole RCS, manquait pourtant d’une option essentielle : le partage de position en direct. Jusqu’à présent, vous ne pouviez envoyer qu’un point géographique fixe, ce qui s’avérait peu pratique pour retrouver des amis en mouvement ou coordonner un rendez-vous à la volée.

Un nouveau « Find Hub » intégré dans les conversations

La nouveauté ne se limite pas à un simple ajout de fonction. Google a développé un véritable centre névralgique baptisé « Find Hub » qui s’intègre directement dans le flux de conversation. Dans le menu des pièces jointes (le fameux bouton « + »), une nouvelle option « Localisation en temps réel » fait son apparition.

Une fois cette option sélectionnée, vous disposez de plusieurs choix pour définir la durée de partage :

Pendant une heure : votre position sera partagée durant soixante minutes à compter de l'activation

Pour la journée : le partage se prolonge jusqu'à la fin de la journée en cours

Durée personnalisée : vous pouvez définir une période spécifique ne dépassant pas 24 heures

Partage illimité : la position reste visible jusqu'à ce que vous désactiviez manuellement l'option

L’intégration directe dans le flux de conversation réduit considérablement la friction pour l’utilisateur. Fini le jonglage entre Google Messages et Google Maps pour envoyer votre trajet en temps réel (une manipulation jugée trop lourde pour des échanges rapides, soyons honnêtes).

Un fonctionnement pensé pour l’accessibilité

Le grand point fort de cette nouveauté réside dans son accessibilité totale. Le destinataire n’a pas besoin de posséder la même version de l’application ni d’avoir activé la fonctionnalité de son côté. Le système génère automatiquement un lien qui s’ouvre dans l’application Google Find Hub si elle est présente sur le smartphone. Dans le cas contraire, la carte de suivi s’affiche tout simplement via le navigateur web classique.

Une fois le partage activé, une bannière persistante s’affiche en haut de votre écran pour indiquer le temps restant et vous offrir un bouton d’arrêt immédiat. Côté sécurité et confidentialité, Google a mis l’accent sur des contrôles granulaires : vous gardez la main sur vos données de localisation et pouvez interrompre le partage d’un simple clic depuis la conversation.

D’un point de vue technique, ce partage s’appuiera sur l’infrastructure robuste de Google Maps, mais avec une interface simplifiée et intégrée. L’enjeu était de taille : garantir que la batterie de votre smartphone ne se vide pas de manière prématurée à cause d’un suivi GPS constant. Google utiliserait des algorithmes d’optimisation similaires à ceux de son application de navigation pour minimiser l’impact énergétique.

Un déploiement progressif qui se précise

Pour le moment, cette fonctionnalité se déploie exclusivement auprès des utilisateurs de la version bêta, comme l’ont repéré les équipes d’Android Police et d’Android Authority en fouillant dans le code de la version messages.android_20260220_01_RC00.phone.openbeta_dynamic. Attention cela dit, Google a également mis en place un article de support dédié, ce qui suggère un déploiement imminent pour l’ensemble des utilisateurs.

Cette évolution technique s’appuie logiquement sur le protocole RCS poussé par la firme de Mountain View et ne sort pas de nulle part. Au printemps dernier, Google avait déjà posé les premières briques de cette technologie en déployant le partage de position via son application « Localiser mon appareil ». La véritable nouveauté réside dans l’intégration de cet outil au cœur même des discussions de Google Messages.

Avec cette mise à jour majeure, l’application de Mountain View rattrape enfin son retard historique sur des géants de la messagerie comme WhatsApp ou iMessage. Aucune date de déploiement officiel pour le grand public n’est encore annoncée, mais les travaux semblent suffisamment avancés pour espérer une sortie dans le courant de l’année. Reste à voir si cette fonction sera aussi fluide et économe en batterie que promis.