Samsung Galaxy Buds4 Pro : le test complet des écouteurs haut de gamme 2026

Samsung lance ses Galaxy Buds4 Pro en février 2026, promettant un son hi-fi démocratisé et une réduction de bruit améliorée. Ces écouteurs sans fil misent sur un woofer agrandi de 11 mm et un égaliseur intelligent qui s’adapte en temps réel à votre morphologie.

Petit à petit, Samsung affine sa formule. Deux ans après les Galaxy Buds3 Pro qui avaient introduit le format semi-intra à tige (et suscité quelques comparaisons malvenues avec Apple), la firme coréenne revient avec une quatrième génération qui entend corriger les défauts de jeunesse. Au programme : design repensé, acoustique renforcée et intelligence artificielle plus poussée.

Un design qui gagne en maturité (enfin)

Fini le plastique brillant qui faisait tant penser aux AirPods. Les Galaxy Buds4 Pro adoptent une finition nacrée plus singulière, avec une lame métallique qui parcourt désormais toute la tige. Samsung abandonne également les tiges prismatiques au profit d’un format rectangulaire aux arêtes adoucies, plus compact et moins clivant.

Le poids passe de 5,4 g à 5,1 g par écouteur, soit un allègement bienvenu. L’indice d’étanchéité reste à IP57, ce qui place ces Buds dans la moyenne haute du segment. Attention cela dit : les codes couleurs gauche/droite et la LED indicatrice de batterie disparaissent au profit d’un rendu plus épuré (mais moins pratique au quotidien).

Plus intéressant, le boîtier de charge abandonne le format vertical pour une orientation horizontale censée limiter l’accumulation de poussière. Une évolution logique qui facilite l’extraction des écouteurs d’une main.

Woofer agrandi et égaliseur intelligent

Côté audio, Samsung joue la carte de l’évolution technique mesurée. Le woofer passe de 10,5 mm à 11 mm (soit +20 % de surface), promettant des basses plus profondes et un rendu global enrichi. L’architecture reste à double haut-parleur, avec un tweeter amélioré pour limiter la distorsion sur l’ensemble du spectre.

La nouveauté principale tient à l’Égaliseur intelligent 2.0, censé ajuster automatiquement le rendu selon la forme de votre conduit auditif et même votre activité du moment. Courir ou rester assis ne sollicite effectivement pas les écouteurs de la même manière – reste à voir si l’algorithme suit réellement en pratique.

Côté codecs, Samsung continue de miser sur son SSC Ultra Haute Qualité (24 bits, haute fréquence d’échantillonnage) pour une expérience quasi-lossless avec les smartphones Galaxy récents. De quoi satisfaire les utilisateurs de Qobuz ou Tidal HiFi.

Les spécifications techniques donnent les chiffres suivants :

Woofer sans bord de 11 mm + tweeter optimisé

Réduction de bruit active : -36 dB annoncés

Poids : 5,1 g par écouteur

Connectivité : Bluetooth avec codecs SBC, AAC, LC3 et SSC UHQ

Prix et positionnement : la concurrence reste rude

Lancés en février 2026 au prix de 249 €, les Galaxy Buds4 Pro se positionnent face aux Sony WF-1000XM5 (280 €) et aux Apple AirPods Pro 3 (279 €). Un tarif cohérent qui place Samsung dans le peloton de tête sans surenchère excessive.

Les tests des Numériques révèlent cependant une limite de taille : l’expérience optimale reste cantonnée à l’écosystème Android, et plus spécifiquement aux smartphones Samsung pour bénéficier du codec propriétaire. Une approche qui limite mécaniquement l’audience (contrairement aux Sony qui fonctionnent aussi bien avec iPhone qu’Android).

La réduction de bruit active, annoncée à -36 dB, reste en retrait face aux références du segment comme les Bose QuietComfort Earbuds (jusqu’à -40 dB mesurés). Malgré tout, Samsung rattrape son retard historique sur ce terrain.

Disponibles en blanc, noir et orange rosé (plus une finition or doré exclusive au site Samsung), les Buds4 Pro ciblent clairement un public déjà équipé en matériel Galaxy. Pour les autres, l’équation demeure moins évidente face à une concurrence qui ne fait pas de jaloux entre écosystèmes.

