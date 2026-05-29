Spotify Android : dossiers de playlists et nouvelle fonction de lecture débarquent enfin

Spotify rattrape enfin son retard sur Android avec l’arrivée des dossiers de playlists, une fonctionnalité attendue depuis des années par les utilisateurs de la plateforme de streaming. L’application intègre également une nouvelle fonction de lecture intelligente qui pourrait bien changer vos habitudes d’écoute.

Il aura fallu attendre 2026 pour que Spotify déploie massivement cette fonctionnalité sur Android, alors qu’Apple Music la proposait déjà depuis plusieurs années. Une mise à jour qui arrive à point nommé pour les utilisateurs Android qui jonglent entre dizaines de playlists thématiques.

Organisation enfin possible pour vos centaines de playlists

Les dossiers permettent désormais de regrouper vos playlists par thème, genre ou occasion. Fini le scroll interminable dans votre bibliothèque : vous pouvez créer un dossier « Sport », un autre « Détente » et y glisser les playlists correspondantes d’un simple glissement de doigt.

La création s’effectue directement depuis l’onglet « Votre bibliothèque ». Il suffit d’appuyer longuement sur une playlist, de sélectionner « Ajouter au dossier » puis de créer un nouveau dossier ou d’en sélectionner un existant. Chaque dossier peut contenir jusqu’à 1 000 playlists (ce qui devrait largement suffire, même aux plus accros du streaming).

Attention tout de même : cette fonctionnalité ne se synchronise pas encore parfaitement entre tous les appareils. Les dossiers créés sur Android n’apparaissent pas systématiquement sur la version desktop de Spotify, un détail qui pourrait agacer les utilisateurs multi-plateformes.

Une fonction de lecture qui apprend de vos habitudes

Plus intéressant encore, Spotify introduit une lecture intelligente contextuelle qui analyse vos habitudes d’écoute selon l’heure et le jour. L’algorithme détecte automatiquement si vous écoutez plutôt du jazz le dimanche matin ou de l’électro le vendredi soir, et ajuste ses recommandations en conséquence.

Cette fonction exploite les données de géolocalisation (avec votre accord) pour affiner ses suggestions. En salle de sport, l’application privilégiera automatiquement vos playlists énergiques. Au bureau, elle optera pour vos morceaux de concentration. Plutôt ingénieux, même si certains puristes préféreront sans doute désactiver cette analyse comportementale dans les paramètres de confidentialité.

La nouveauté s’accompagne d’une nouvelle protection renforcée des données personnelles, Spotify ayant revu sa politique de collecte suite aux récentes polémiques sur la vie privée des utilisateurs de streaming.

D’ailleurs, cette mise à jour intervient dans un contexte de guerre des fonctionnalités entre plateformes de streaming. YouTube Music vient tout juste d’enrichir son interface avec des widgets personnalisables, tandis qu’Apple Music peaufine son intégration avec les AirPods Pro de troisième génération. Reste à voir si Spotify parviendra à maintenir sa longueur d’avance sur le marché français, où la plateforme suédoise domine encore largement avec 47 % des parts de marché du streaming musical en 2026.

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