Fiche technique OnePlus 15T : caractéristiques, prix et avis

OnePlus confirme officiellement l’arrivée du OnePlus 15T, son prochain flagship qui promet de repousser les limites avec le chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une batterie de 7000 mAh. Ce nouveau modèle s’inscrit dans la lignée des smartphones haut de gamme de la marque chinoise, avec des spécifications techniques particulièrement ambitieuses pour séduire les utilisateurs en quête d’autonomie record. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce OnePlus 15T qui devrait marquer l’année 2026.

Alors que Samsung vient de dévoiler sa série Galaxy S26 lors du Galaxy Unpacked, OnePlus ne reste pas en reste et confirme officiellement le développement de son OnePlus 15T. Ce timing stratégique n’est pas un hasard : la marque souhaite capitaliser sur l’attention médiatique du Mobile World Congress de Barcelone pour faire parler de ses innovations (même si ce n’est pas encore Honor qui vole la vedette avec son robot humanoïde). Le OnePlus 15T s’annonce comme une évolution significative par rapport à ses prédécesseurs, particulièrement sur l’autonomie. Cette annonce intervient dans un contexte concurrentiel intense où chaque constructeur tente de se différencier par des innovations techniques majeures.

Design et prise en main du OnePlus 15T

OnePlus mise sur une approche classique mais raffinée avec un châssis en alliage d’aluminium et une face avant protégée par du Crystal Shield Glass. Cette combinaison n’est pas révolutionnaire, mais elle garantit un équilibre entre robustesse et élégance que la marque maîtrise désormais parfaitement. L’absence de données précises sur les dimensions et le poids dans les spécifications actuelles laisse présager que OnePlus peaufine encore ces aspects cruciaux, probablement pour optimiser l’intégration de cette batterie XXL qui constitue le défi technique majeur de ce modèle.

Le coloris principal annoncé reste sobre avec une déclinaison noire, complétée par d’autres teintes non dévoilées qui devraient suivre la tendance actuelle des finitions mates et des couleurs premium. Cette discrétion sur les coloris peut sembler frustrante, mais elle correspond à la stratégie habituelle de OnePlus qui préfère dévoiler progressivement les détails esthétiques. L’écran de 6,32 pouces suggère un format relativement compact pour un flagship moderne, ce qui pourrait séduire les utilisateurs lassés de la course au gigantisme qui caractérise les iPhone 16 Pro Max ou Galaxy S26 Ultra.

La prise en main devrait bénéficier de l’expérience accumulée par OnePlus sur ses précédents modèles, même si l’intégration d’une batterie de 7000 mAh pose inévitablement des défis d’épaisseur et de répartition du poids. Les coins arrondis caractéristiques de la marque devraient être conservés pour faciliter la manipulation, un détail important quand on sait que l’autonomie record pourrait séduire les utilisateurs intensifs qui manipulent leur smartphone toute la journée. OnePlus devra néanmoins faire des miracles d’ingénierie pour maintenir un profil acceptable avec une telle capacité de batterie.

Les caractéristiques techniques du OnePlus 15T

Caractéristique OnePlus 15T Écran 6,32 pouces, 1216 x 2640 pixels, ratio 19.5:9, ~460 ppi, Crystal Shield Glass Processeur (SoC) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM 12 Go ou 16 Go, type non communiqué Stockage 256 Go / 512 Go / 1 To, non extensible Caméra principale 50 MP f/1.8 (principal, OIS) + 50 MP f/2.0 (téléobjectif 2x) Caméra frontale 32 MP f/2.4 Batterie 7000 mAh, charge 80W, charge sans fil non communiquée, charge inverse 5W Système d’exploitation Android 16, OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (Chine) Connectivité 5G SA/NSA, Wi-Fi 7 tri-bande, Bluetooth 5.4, NFC, infrarouge Certification Non communiqué Dimensions Non communiqué Poids Non communiqué Coloris Noir et autres coloris non dévoilés Autres Lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, double SIM + eSIM

Ces spécifications révèlent deux points saillants : la batterie XXL de 7000 mAh qui place le OnePlus 15T dans une catégorie à part, et le Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 3 nm qui promet des performances de pointe avec une efficience énergétique optimisée. Seul bémol visible : l’absence de slot microSD qui force à bien choisir sa capacité de stockage dès l’achat. Cette configuration technique suggère que OnePlus cible les utilisateurs power qui privilégient l’autonomie et les performances brutes.

L’écran du OnePlus 15T : compact mais premium

Avec ses 6,32 pouces, le OnePlus 15T adopte un format plus contenu que la tendance actuelle des flagships qui frôlent souvent les 7 pouces. Cette diagonale reste généreuse tout en préservant une utilisation à une main acceptable, un compromis intelligent face aux iPhone 16 Pro (6,3 pouces) et Galaxy S26 (6,2 pouces) qui naviguent dans des eaux similaires. La résolution de 1216 x 2640 pixels offre une densité respectable de 460 ppi, suffisante pour un affichage net et précis qui devrait satisfaire même les utilisateurs les plus exigeants.

Le Crystal Shield Glass vient protéger l’ensemble, une technologie que OnePlus a adoptée pour rivaliser avec les Gorilla Glass Victus des concurrents Samsung et les Ceramic Shield d’Apple. Cette protection renforcée devient indispensable sur un smartphone destiné à un usage intensif, d’autant que l’autonomie record incite naturellement à une utilisation prolongée. L’absence d’informations sur le taux de rafraîchissement dans les données actuelles laisse supposer du 120 Hz adaptatif, devenu standard sur cette gamme de prix et nécessaire pour exploiter la puissance du Snapdragon 8 Elite Gen 5.

On regrette toutefois le manque de précisions sur la luminosité maximale et la couverture colorimétrique, deux aspects cruciaux pour un usage en extérieur et pour les créateurs de contenu. OnePlus devra également optimiser la gestion énergétique de cet écran pour ne pas compromettre l’autonomie exceptionnelle promise par la batterie de 7000 mAh. La technologie LTPO pourrait être au programme pour permettre une variation fine du taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz selon le contenu affiché.

Appareil photo : configuration épurée mais efficace

OnePlus fait le choix de la simplicité avec une configuration double à l’arrière : un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique et un téléobjectif 50 MP offrant un zoom optique 2x. Cette approche minimaliste tranche avec la surenchère de capteurs que l’on observe chez certains concurrents comme les Xiaomi 16 Pro ou Galaxy S26 Ultra, mais elle peut s’avérer payante si l’optimisation logicielle suit. La marque semble privilégier la qualité des deux capteurs plutôt que la multiplication des modules, une stratégie qui rappelle celle adoptée par Google sur ses Pixel.

L’absence d’ultra grand-angle pourrait surprendre sur un flagship 2026, surtout quand on sait que cet objectif est devenu quasi-incontournable depuis l’iPhone 11 Pro. OnePlus mise visiblement sur une approche différenciante qui pourrait dérouter certains utilisateurs habitués aux configurations triple ou quadruple caméra. Le capteur principal de 50 MP avec OIS devrait néanmoins offrir une polyvalence correcte grâce au crop numérique, même si cela ne remplacera jamais un vrai ultra grand-angle pour les paysages ou l’architecture.

Le capteur frontal de 32 MP devrait satisfaire les amateurs de selfies et de visioconférence, même si l’ouverture f/2.4 reste correcte sans être exceptionnelle face aux f/1.9 ou f/2.2 de la concurrence. La vidéo plafonne à 1080p@30fps selon les données disponibles, ce qui semble sous-dimensionné pour un smartphone de cette gamme en 2026 (on espère que les spécifications finales incluront du 4K@60fps et de la 8K pour rester compétitif). L’intelligence artificielle embarquée dans le Snapdragon 8 Elite Gen 5 devrait compenser par des fonctions de traitement d’image avancées, à l’image de ce que propose déjà la concurrence avec les Magic Eraser de Google ou les fonctions IA de Samsung.

Prix et face à la concurrence

Le prix officiel du OnePlus 15T n’a pas encore été communiqué par la marque, qui garde ses cartes secrètes jusqu’à l’annonce officielle prévue dans les prochains mois. Historiquement, OnePlus positionne ses flagships T dans une fourchette 700-900 euros, soit environ 100 à 150 euros de moins que les équivalents Samsung Galaxy S ou iPhone Pro de même génération. Cette stratégie de prix agressif a fait le succès de la marque, mais la hausse générale des coûts des composants pourrait pousser OnePlus à revoir ses ambitions tarifaires à la hausse.

Face à la concurrence directe, le OnePlus 15T devra rivaliser avec un triumvirat redoutable : le Galaxy S26+ fraîchement dévoilé et son écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, le futur iPhone 17 Pro attendu avec son chipset A19 Bionic, et les Xiaomi 16 Pro ou Google Pixel 11 Pro qui devraient également pointer le bout de leur nez cette année. Chacun de ces modèles évolue dans la même gamme de prix premium et propose des arguments différenciants : photo computational pour les Pixel, écosystème intégré pour l’iPhone, innovation tous azimuts pour Xiaomi.

Son atout principal réside dans cette batterie de 7000 mAh qui le distingue nettement de tous ses rivaux, généralement cantonnés entre 4000 et 5000 mAh maximum. Cette autonomie record pourrait justifier un positionnement tarifaire légèrement plus agressif que d’habitude, OnePlus pouvant se permettre de viser les 800-900 euros avec cet argument massue. Reste à voir si les utilisateurs sont prêts à sacrifier la polyvalence photo (pas d’ultra grand-angle) contre une autonomie exceptionnelle dans un marché où la recharge rapide a déjà largement résolu les problèmes d’autonomie quotidienne.

Questions fréquentes sur le OnePlus 15T

Quand sort le OnePlus 15T ?

OnePlus n’a pas encore communiqué de date de sortie officielle, mais les rumeurs évoquent une présentation dans les prochains mois avec une commercialisation attendue au second semestre 2026.

Quel est le prix du OnePlus 15T ?

Le prix officiel n’est pas encore dévoilé. OnePlus communiquera cette information lors de l’annonce officielle du smartphone.

Le OnePlus 15T est-il étanche ?

Aucune certification d’étanchéité n’est mentionnée dans les spécifications actuelles, mais OnePlus intègre généralement une protection IP68 sur ses flagships récents.

La batterie de 7000 mAh est-elle confirmée ?

Cette capacité XXL figure dans les spécifications techniques disponibles et constitue l’un des points forts du OnePlus 15T face à la concurrence limitée à 5000 mAh maximum.

Reste à voir si OnePlus parviendra à transformer l’essai avec ce OnePlus 15T qui mise tout sur l’autonomie. Une stratégie risquée mais cohérente dans un marché saturé où se différencier devient crucial pour exister face aux géants Samsung et Apple, surtout quand la photo reste l’étalon de référence pour les flagships modernes.