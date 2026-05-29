Xiaomi 17T Pro : test complet, photo impressionnante et autonomie record

Xiaomi frappe fort avec son 17T Pro, un smartphone qui redéfinit les standards de la photo mobile et de l’autonomie en 2026. Entre capteur principal de 200 MP et batterie de 6000 mAh, la marque chinoise signe là un flagship particulièrement convaincant.

Après le succès relatif du Xiaomi 14 Ultra, la firme de Lei Jun mise tout sur l’excellence photographique et l’endurance pour séduire les utilisateurs premium. Un pari risqué face à des iPhone 16 Pro et Galaxy S25 Ultra déjà bien installés sur le segment, mais pourquoi le hardware caméra reste la priorité absolue de Xiaomi devient évident dès les premiers clichés.

Un module photo qui impressionne par sa polyvalence

Le Xiaomi 17T Pro embarque un capteur principal Sony LYT-900 de 200 MP, épaulé par un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique x5. La configuration rappelle celle des flagships Samsung, mais avec une signature colorimétrique proprement xiaomienne (plus saturée, contrastes marqués).

En pratique, la différence avec l’iPhone 16 Pro se ressent particulièrement en conditions difficiles. Là où l’iPhone privilégie la cohérence entre ses trois capteurs, le Xiaomi 17T Pro mise sur la performance brute de son capteur principal. De quoi produire des clichés détaillés même en crop 2x, une prouesse technique indéniable.

Attention tout de même : le traitement logiciel reste perfectible. HyperOS 2.0 a tendance à sur-accentuer les détails, donnant parfois un aspect artificiel aux portraits. Un défaut que Xiaomi devra corriger via ses mises à jour trimestrielles.

Une autonomie qui défie la concurrence

Avec sa batterie de 6000 mAh couplée au Snapdragon 8 Gen 4, le Xiaomi 17T Pro affiche une endurance remarquable. Nos tests révèlent près de 15 heures d’écran en usage intensif, soit 3 heures de plus que l’iPhone 16 Pro (et sa batterie de 4400 mAh seulement). La charge rapide 120W permet de récupérer 80% en 22 minutes, performance que même le Xiaomi 17 dépasse le Galaxy S25 sur ce terrain.

Le mode d’économie d’énergie intelligent, hérité de MIUI mais revu par HyperOS, s’avère particulièrement efficace. Il adapte automatiquement la fréquence d’affichage et bride certaines applications en arrière-plan sans nuire à l’expérience utilisateur. Une approche plus fine que celle d’Apple (tout de même moins agressive que les modes économie Samsung).

Positionnement tarifaire ambitieux mais justifié

À 1099€ en version 12/256 Go, le Xiaomi 17T Pro se positionne directement face aux flagships premium. Un tarif certes élevé pour la marque (le 14 Ultra était lancé à 899€), mais qui s’explique par l’inflation des composants et la montée en gamme assumée de Xiaomi.

Franchement, c’est un positionnement risqué mais cohérent. Face à un iPhone 16 Pro à 1329€ et un Galaxy S25 Ultra à 1469€, le 17T Pro offre un excellent rapport performances/prix. D’autant que Xiaomi inclut désormais 3 ans de mises à jour majeures (contre 7 ans chez Samsung, certes, mais c’est un début).

Reste à voir si cette stratégie premium convaincra au-delà des early adopters. La communication par satellite confirmée chez Samsung pourrait bien redistribuer les cartes d’ici quelques mois, mais pour l’heure, Xiaomi tient là son meilleur flagship depuis longtemps.