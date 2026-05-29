iPhone Ultra : le design révolutionnaire du téléphone pliable d’Apple fuite avec double capteur

Apple préparerait un iPhone Ultra pliable au design révolutionnaire, selon des fuites récentes qui révèlent un double capteur photo inédit. Les premières images conceptuelles laissent entrevoir une approche radicalement différente de celle de Samsung et de ses concurrents Android.

Alors que le marché des smartphones pliables semble enfin trouver son rythme de croisière, Apple se montrerait enfin prêt à rejoindre la danse avec son propre iPhone Ultra. Les dernières fuites, relayées par plusieurs sources proches de la supply chain asiatique, dévoilent un design qui pourrait bien redéfinir ce qu’on attend d’un téléphone pliable (et accessoirement faire oublier les quelques déboires du Galaxy Fold première génération).

Un double capteur photo qui change la donne

La particularité la plus frappante de cet iPhone Ultra réside dans son système photographique. Contrairement aux iPhone 16 Pro qui misent sur un triple capteur, Apple aurait opté pour une configuration double capteur, mais positionnée de manière asymétrique sur les deux faces du dispositif plié. Un capteur principal de 50 mégapixels trônerait sur la face externe, tandis qu’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels prendrait place sur la face interne.

Cette approche permettrait d’optimiser les prises de vue selon la configuration d’utilisation : fermé pour les photos rapides en mobilité, ouvert pour les sessions créatives plus poussées. D’ailleurs, cette philosophie rappelle étrangement celle d’Apple avec ses MacBook : des outils différents pour des usages différents, mais une cohérence d’ensemble préservée.

La technologie Apple Intelligence serait naturellement intégrée pour optimiser automatiquement les réglages selon la position du téléphone et le type de prise de vue souhaité.

Design : Apple réinvente le pliable (encore une fois)

Si les premières images conceptuelles se confirment, Apple aurait choisi une approche esthétique radicalement différente de celle de la concurrence. Là où Samsung mise sur des écrans qui se déploient vers l’extérieur, l’iPhone Ultra adopterait un système de pliage interne, protégeant ainsi l’écran principal des rayures et des chocs.

Le châssis, probablement en titane Grade 5 comme sur les iPhone 16 Pro, intégrerait une charnière invisible lorsque le téléphone est fermé. L’épaisseur annoncée de 8,2 mm une fois replié en ferait l’un des pliables les plus fins du marché, un détail qui n’échappera pas aux utilisateurs habitués à la finesse légendaire des iPhone.

Attention cela dit : cette finesse pourrait se payer au prix de l’autonomie. Les batteries des smartphones pliables sont déjà mises à rude épreuve par leurs écrans plus grands, et Apple devra faire des miracles d’optimisation logicielle pour maintenir une endurance digne de ce nom.

Reste à voir si Apple intégrera son port MagSafe sur un tel design. La recharge sans fil pourrait devenir un enjeu central, d’autant plus que la technologie de charge optimisée d’Apple prend tout son sens sur un appareil à double batterie.

Stratégie Apple : l’attente perfectionniste

Franchement, on ne peut pas reprocher à Apple d’avoir pris son temps sur ce segment. Là où Samsung essuie les plâtres depuis plusieurs générations de Galaxy Fold, la firme de Cupertino semble avoir attendu que la technologie arrive à maturité. Un choix courageux, dirait Tim Cook, mais surtout stratégiquement malin quand on voit les problèmes de fiabilité rencontrés par la première vague de pliables Android.

Cette approche méthodique pourrait permettre à Apple d’éviter les écueils classiques : écrans qui se rayent, charnières qui grincent, applications qui ne s’adaptent pas correctement au changement de format. L’intégration native avec l’écosystème Apple (continuité avec l’iPad, synchronisation avec l’Apple Watch) pourrait même transformer cet iPhone Ultra en véritable hub mobile.

Cela dit, cette prudence a un prix : Apple arrive sur un marché où Google déploie déjà des IA personnelles optimisées pour les grands écrans. Le retard technologique ne se rattrape pas toujours avec de la finition, même excellente.

Le prix annoncé oscillerait entre 2 500 et 3 000 euros selon les sources, soit un positionnement premium assumé qui pourrait limiter l’adoption grand public. Reste à voir si Apple saura convaincre que son approche du pliable justifie un tel investissement, surtout face à des alternatives Android de plus en plus matures.