One UI 8.5 : Samsung accélère le déploiement sur Galaxy S26, voici les nouveautés Android

Samsung déploie One UI 8.5 avec un Bixby repensé qui intègre l’IA de Perplexity pour un contrôle vocal en langage naturel. La mise à jour arrivera en mars sur les Galaxy S26, puis par vagues jusqu’à l’été pour les anciens modèles.

Contrairement aux mises à jour « .5 » habituellement mineures, One UI 8.5 marque cette fois un vrai tournant pour Samsung. La firme coréenne a confirmé le lancement de la version bêta 6 début février, avec un calendrier de déploiement étalé sur plusieurs mois selon la stratégie anti-fragmentation désormais rodée.

Un Bixby enfin conversationnel (et c’est Perplexity qui s’y colle)

Le changement le plus marquant concerne Bixby, l’assistant vocal de Samsung qui traînait une réputation peu flatteuse depuis son lancement en 2017. Avec One UI 8.5, Samsung lance l’IA générative directement dans Bixby grâce à un partenariat avec Perplexity.

Concrètement, vous pouvez désormais dire « Je ne veux pas que l’écran s’éteigne quand je le regarde » et Bixby activera automatiquement le paramètre « Maintenir l’écran allumé lors de la visualisation ». Plus besoin de connaître l’arborescence des menus ou les noms exacts des fonctions. L’assistant comprend l’intention et agit en conséquence.

Samsung donne aussi l’exemple d’une question comme « Pourquoi mon écran reste allumé dans ma poche ? ». Bixby analysera le contexte et proposera d’activer la protection contre les contacts accidentels. De quoi simplifier la vie des utilisateurs et utilisatrices qui se perdent dans les méandres de One UI (et on les comprend).

Un calendrier de déploiement en quatre vagues bien distinctes

Samsung a dévoilé un planning de déploiement précis qui étale les mises à jour sur six mois :

Vague 1 (mars-avril 2026) : Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, Z Fold 7, Z Flip 7

: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, Z Fold 7, Z Flip 7 Vague 2 (avril-mai 2026) : Série Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6, Tab S11, premiers modèles Galaxy A

: Série Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6, Tab S11, premiers modèles Galaxy A Vague 3 (mai-juin 2026) : Séries Galaxy S23 et S22, Galaxy A56, A36, Tab S10

: Séries Galaxy S23 et S22, Galaxy A56, A36, Tab S10 Vague 4 (T2-T3 2026) : Gammes Galaxy A, M et F restantes

Les Galaxy S26 sortent directement avec One UI 8.5, comme attendu. Pour les S25, l’attente se comptera en semaines plutôt qu’en trimestres — un délai raisonnable. Les propriétaires de S22 et des séries A devront patienter jusqu’à l’été, mais c’est le prix à payer quand on gère l’un des plus larges catalogues Android du marché.

Attention cela dit, ces dates restent indicatives et dépendent des certifications opérateurs dans chaque région. La version bêta 6 vient de débarquer en Europe, Corée, Inde et États-Unis, avec pas moins de 87 corrections selon les notes de version.

Design Ambient et recherche web en temps réel au programme

Au-delà de Bixby, One UI 8.5 introduit le « Frosted Glass Design » avec des effets de transparence givrée et une iconographie 3D qui s’adapte dynamiquement aux fonds d’écran. Les panneaux système, paramètres rapides et widgets gagnent en profondeur visuelle — de quoi moderniser une interface qui commençait à dater.

Le nouvel assistant peut aussi effectuer des recherches web en temps réel sans quitter l’interface. Demandez « Trouve-moi des hôtels à Séoul avec piscine pour enfants » et les résultats s’affichent directement dans Bixby, sans redirection vers un navigateur. Pratique pour maintenir le flux de travail, même si on reste curieux de voir la qualité des réponses face à Google Assistant.

Reste à voir si cette refonte suffira à convaincre les utilisateurs de délaisser Google Assistant ou Alexa. Samsung promet une révolution conversationnelle, mais l’adoption dépendra surtout de la fiabilité au quotidien et de la richesse du catalogue français.

