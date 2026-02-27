Samsung Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : le premier bat Apple sur Geekbench pour la première fois

Pour la première fois de son histoire, un smartphone Samsung dépasse l’iPhone haut de gamme d’Apple sur Geekbench. Le Galaxy S26 Ultra affiche des scores qui laissent le nouveau iPhone 17 Pro Max derrière lui, marquant un tournant dans la course aux performances mobiles.

Les premiers benchmarks du Galaxy S26 Ultra viennent de tomber, et les chiffres font sensation dans la communauté tech. D’après les résultats obtenus par plusieurs testeurs indépendants, le flagship de Samsung obtient un score monocore de 3 847 points sur Geekbench 6, contre 3 692 points pour l’iPhone 17 Pro Max. Un écart de 155 points qui peut sembler mince, mais qui représente symboliquement une première victoire de Samsung face à Apple sur ce terrain.

L’historique d’une rivalité déséquilibrée

Depuis le lancement du Galaxy S20 Ultra en 2020, Samsung accuse systématiquement un retard de 15 à 20 % sur les performances brutes face aux puces Apple. Le Snapdragon 8 Gen 3 du S24 Ultra plafonnait à 2 234 points en monocore l’année dernière, quand l’A17 Pro de l’iPhone 15 Pro Max atteignait déjà les 2 918 points. Une domination d’Apple qui semblait inébranlable, alimentée par la maîtrise de sa chaîne de production verticale et ses puces gravées en 3 nm chez TSMC.

Cette suprématie d’Apple s’expliquait principalement par l’architecture de ses processeurs, optimisés spécifiquement pour iOS et bénéficiant d’une conception maison. Samsung, de son côté, dépendait des puces Qualcomm (et parfois de ses propres Exynos controversés), avec les compromis inhérents à une architecture pensée pour plusieurs constructeurs. Attention cela dit : les performances synthétiques ne reflètent pas toujours l’usage réel, où l’optimisation logicielle d’iOS garde souvent l’avantage.

Snapdragon 8 Gen 4 : la puce qui change la donne

Le Galaxy S26 Ultra embarque le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 4, gravé en 2 nm par TSMC selon un processus baptisé N2P. Cette nouvelle architecture ARM Cortex-X5 tourne à une fréquence maximale de 4,32 GHz (contre 3,78 GHz sur la génération précédente), tandis que les cœurs efficiency Cortex-A730 montent à 3,53 GHz. De quoi expliquer cette progression spectaculaire de 72 % en performances monocore par rapport au S25 Ultra.

Les résultats en multicore s’avèrent encore plus impressionnants : Samsung affiche pas moins de 14 267 points, contre 12 894 points pour l’iPhone 17 Pro Max équipé de l’A18 Pro. Un écart de 10,6 % qui confirme que Qualcomm a visé juste avec cette génération. Le GPU Adreno 830 intégré affiche d’ailleurs des performances graphiques qui talonnent celles du GPU d’Apple, selon les premiers tests 3DMark publiés par GSMArena.

Reste à voir si ces gains se traduiront par une meilleure autonomie. Le Snapdragon 8 Gen 4 reste gourmand avec une consommation de 38 watts en pic (contre 25 watts pour l’A18 Pro), ce qui pourrait handicaper l’endurance du S26 Ultra malgré sa batterie de 5 300 mAh.

Un tournant symbolique, mais pas révolutionnaire

Cette première victoire de Samsung sur Geekbench marque certes un tournant, mais il convient de relativiser son impact. L’iPhone 17 Pro Max conserve ses atouts traditionnels : une meilleure optimisation énergétique, des performances soutenues plus longues (pas de throttling thermique après 5 minutes de charge intensive), et surtout un écosystème logiciel encore plus abouti. Sans compter que les benchmarks synthétiques ne reflètent qu’imparfaitement l’expérience utilisateur quotidienne.

Le positionnement tarifaire joue également un rôle crucial dans cette rivalité. Le Galaxy S26 Ultra démarre à 1 599 euros (soit 200 euros de plus que son prédécesseur), tandis que l’iPhone 17 Pro Max s’affiche à 1 799 euros en version 256 Go. Samsung propose donc des performances supérieures à un tarif plus agressif, ce qui pourrait séduire les utilisateurs et utilisatrices en quête du meilleur rapport performances-prix.

Les applications gourmandes comme les jeux AAA ou le montage vidéo 8K devraient particulièrement profiter de cette montée en puissance. Attention tout de même : ces gains théoriques doivent encore faire leurs preuves en conditions réelles, notamment sur la gestion thermique qui reste le talon d’Achille des Snapdragon sous forte charge.

Samsung vient de prouver qu’Apple n’était plus intouchable sur les performances brutes.