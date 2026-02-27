Samsung Galaxy S26 : date de sortie, prix et nouveautés officielles

Samsung officialise enfin son Galaxy S26 Ultra, et les premiers détails révèlent une évolution mesurée par rapport au S25 Ultra. Plus fin, plus puissant et enfin équipé d’une charge 60W, le nouveau fleuron coréen arrivera en avril 2026 à partir de 1 469€.

Voilà près de quinze mois que les rumeurs s’enchaînaient autour du prochain Ultra de Samsung. Depuis le lancement du S25 Ultra en janvier 2025, les attentes étaient élevées pour ce S26 Ultra, notamment sur la charge rapide et l’optimisation thermique. Samsung a choisi de jouer la carte de l’évolution plutôt que de la révolution, avec un positionnement qui reste premium face à l’iPhone 17 Pro Max et au Xiaomi 15 Ultra attendus cette année.

Design affiné et châssis allégé

Au premier regard, difficile de distinguer le S26 Ultra de son prédécesseur. Pourtant, Samsung a travaillé l’ergonomie en profondeur. L’épaisseur passe de 8,2 mm à 7,9 mm, soit une réduction de 3,7% qui se ressent immédiatement en main. Le poids suit cette tendance avec 214 g contre 218 g précédemment, malgré une batterie de 5000 mAh inchangée.

Les angles légèrement plus arrondis marquent symboliquement la fin de l’héritage Galaxy Note et de son design « brique ». L’écran 6,9 pouces conserve ses dimensions mais intègre désormais le Privacy Display anti-espion, une technologie déjà vue chez certains constructeurs chinois. La protection Gorilla Glass Armor 2 remplace la première génération avec une promesse de résistance accrue aux rayures.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : des gains mesurés

Sous le capot, Samsung mise sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, une version customisée du processeur Qualcomm. Les chiffres annoncés promettent +19% sur le CPU, +24% sur le GPU et +39% sur le NPU dédié à l’IA. En pratique, cela se traduit par des fréquences poussées jusqu’à 4,74 GHz sur les cœurs performance Oryon, contre environ 4,32-4,61 GHz sur la version standard.

La dissipation thermique bénéficie d’une chambre à vapeur redessinée et agrandie de 20%, un point crucial pour maintenir les performances lors des sessions de gaming intensif. Sur AnTuTu, les premiers scores officieux tournent autour de 3,1 millions de points, soit environ 18% de mieux que le S25 Ultra (2,6 millions). Attention cela dit, ces chiffres restent théoriques et l’efficacité reste à prouver au quotidien.

Photo et charge : les vraies améliorations

Samsung corrige enfin deux points faibles historiques. Côté photo, l’ouverture du capteur principal 200 MP passe de f/1.7 à f/1.4, permettant théoriquement +47% de lumière captée. Le téléobjectif x5 gagne aussi en luminosité avec une ouverture f/2.9 contre f/3.4 (+37% de lumière). De quoi améliorer les performances en basse lumière, un domaine où les Galaxy accusaient un retard face aux Pixel et iPhone récents.

Côté charge, Samsung abandonne enfin ses éternels 45W pour passer à 60W en filaire. C’est encore loin des 120W de Xiaomi ou OnePlus, mais c’est un progrès notable. La charge sans-fil grimpe de 15W à 25W avec un pad Qi2 compatible (vendu séparément 49€). Samsung annonce 50% de batterie en 31 minutes avec le nouveau chargeur magnétique, contre environ 45 minutes précédemment.

Le S26 Ultra sera disponible à partir du 18 avril 2026 en France, avec des tarifs de 1 469€ (256 Go), 1 569€ (512 Go) et 1 769€ (1 To). Cette hausse de 40€ par rapport au S25 Ultra reste raisonnable face à l’inflation générale des composants, même si certains préféreront se tourner vers le milieu de gamme pour éviter ces tarifs premium. Une évolution prudente qui devrait suffire à maintenir Samsung dans la course, sans révolutionner le segment Ultra pour autant.

