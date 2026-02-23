Samsung One UI 9 : les fuites révèlent l’IA révolutionnaire et le nouveau design

Samsung prépare déjà One UI 9, et les premières fuites révèlent des changements majeurs pour l’interface de vos Galaxy. Entre redesign complet du navigateur Internet et IA révolutionnaire baptisée « Now Nudge », la firme coréenne semble vouloir transformer radicalement votre expérience mobile.

Alors que One UI 8.5 n’est encore qu’en phase de test bêta avec la série Galaxy S26 (attendue le 25 février), des builds de développement d’One UI 9 ont déjà fait surface sur la toile. Ces fuites précoces nous donnent un aperçu fascinant de ce qui nous attend cet été, probablement avec les Galaxy Z Fold8 et Z Flip8. De quoi faire patienter les plus impatients d’entre vous, même si tout peut encore évoluer d’ici la sortie officielle.

Un navigateur Internet repensé avec trois modes d’affichage

La nouveauté la plus frappante concerne Samsung Internet, qui pourrait bien devenir bien plus qu’une simple alternative à Chrome. D’après les fuites, vous aurez désormais le choix entre trois layouts personnalisables :

Standard : l’apparence classique actuelle

: l’apparence classique actuelle Bottom : optimisé pour l’usage d’une seule main

: optimisé pour l’usage d’une seule main Compact : une nouvelle barre de recherche flottante qui apparaît et disparaît selon vos mouvements

Ce mode « Compact » semble particulièrement intéressant avec ses animations de fondu. La barre flottante se matérialise quand vous scrollez vers le haut, puis s’évanouit quand vous descendez. L’idée ? Offrir une expérience de navigation plus immersive en libérant de l’espace à l’écran. Attention cela dit, le vrai game-changer se cache ailleurs : un mystérieux bouton « Ask AI ».

Cette fonctionnalité pourrait transformer Samsung Internet en véritable assistant de navigation. Au lieu de vous renvoyer vers d’autres pages, l’IA analyserait directement le contenu que vous consultez pour vous fournir des réponses contextuelles. D’ailleurs, Samsung travaillerait main dans la main avec Perplexity AI pour alimenter cette fonction (et pas seulement pour Bixby, comme annoncé récemment).

Now Nudge : l’IA qui anticipe vos besoins

Mais la vraie révolution d’One UI 9 s’appelle « Now Nudge », une sorte de Magic Cue façon Samsung qui promet de révolutionner votre quotidien numérique. Cette fonction d’IA contextuelle analyse en permanence ce qui se passe sur votre écran pour vous suggérer des actions pertinentes.

Concrètement ? Si vous remplissez un formulaire sur un site web, Now Nudge vous proposera automatiquement des informations adaptées à chaque champ. Si vous échangez des messages avec un ami à propos d’un rendez-vous, un bouton « Ouvrir le calendrier » apparaîtra spontanément pour vérifier votre disponibilité. Plus besoin de jongler entre les applications (et c’est tant mieux).

Les capacités de Now Nudge semblent impressionnantes. D’après les lignes de code découvertes, la fonction pourra vous assister sur :

Les réservations d’hôtels et de restaurants

La location de véhicules et d’équipements

Les vols et transports

Les services gouvernementaux et médicaux

Les événements culturels et sportifs

Les coupons et promotions

Les séances d’exercice et bien-être

Cette liste n’est probablement que la partie émergée de l’iceberg. Samsung pourrait bien enrichir les capacités de Now Nudge avant la sortie finale.

Un design plus moderne et des détails soignés

Côté esthétique, One UI 9 adopte un langage visuel légèrement renouvelé. Les écrans de bienvenue et de mise à jour affichent désormais le texte « One UI 9.0 » sur un arrière-plan aux tons rouge et bleu (au lieu du traditionnel bleu-vert). Samsung semble aussi s’inspirer de l’effet « glassmorphism » d’Android 17, avec plus de transparences et de flous d’arrière-plan dans les paramètres système.

Les barres flottantes, comme celle de Quick Share, deviennent plus compactes et arrondies. Résultat : plus d’espace utilisable sur les bords de l’écran. Ces ajustements peuvent sembler anodins, mais ils participent à une impression générale plus raffinée et épurée.

Reste à voir si toutes ces fonctionnalités tiendront leurs promesses à l’usage quotidien. Samsung a prévu de déployer One UI 9 cet été, probablement en juillet avec ses nouveaux pliables. Les tests bêta débuteront vraisemblablement en mai, avec le Galaxy S26 Ultra en première ligne. De quoi patienter encore quelques mois avant de découvrir si cette IA « révolutionnaire » transformera réellement votre façon d’utiliser votre smartphone, ou si elle rejoindra la longue liste des fonctions qu’on oublie d’activer.