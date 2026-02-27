MWC 2026 : Honor dévoile le premier smartphone robot avec caméra motorisée qui suit son utilisateur

Honor vient de lever le voile sur le Magic7 Robot au Mobile World Congress de Barcelone, premier smartphone au monde équipé d’une caméra motorisée capable de suivre automatiquement son utilisateur. Une innovation qui repousse les limites de la photo mobile, même si quelques interrogations subsistent sur l’autonomie.

Le constructeur chinois frappe fort pour sa première participation majeure au MWC depuis deux ans. Alors que le marché des smartphones peine à se renouveler (les ventes mondiales stagnent à -2 % selon Canalys), Honor mise sur une approche radicalement différente avec ce Magic7 Robot. L’appareil intègre un module caméra principal de 200 mégapixels monté sur un système de gimbal motorisé, capable de pivoter sur 360 degrés horizontalement et 180 degrés verticalement.

Un suivi automatique dopé à l’IA

Le système baptisé « MagicTracker » s’appuie sur une puce dédiée développée en partenariat avec Qualcomm, qui analyse en temps réel les mouvements de l’utilisateur grâce à la reconnaissance faciale et corporelle. Selon Honor, l’algorithme peut maintenir le cadrage même lors de déplacements rapides, avec une précision de suivi de 99,7 % d’après les tests internes du constructeur.

Concrètement, vous lancez l’enregistrement vidéo ou la prise de vue, et la caméra vous suit automatiquement dans vos mouvements. De quoi révolutionner les vlogs, les appels vidéo ou encore les séances de sport filmées (le mode fitness reconnaît pas moins de 15 exercices différents). Le tout fonctionne jusqu’à une distance de 8 mètres selon les spécifications techniques.

Les premiers benchmarks DxOMark Mobile crédité de 142 points le placent directement dans le top 3 mondial, juste derrière l’iPhone 17 Pro Max (146 points) et le Galaxy S26 Ultra (144 points). Attention tout de même : ces scores ne prennent pas encore en compte les performances du mode robot, qui reste à évaluer en conditions réelles.

Des specs qui tiennent la route

Au-delà de sa caméra vedette, le Magic7 Robot embarque un Snapdragon 8 Gen 4 cadencé à 3,4 GHz, épaulé par 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0. L’écran OLED de 6,8 pouces affiche une définition 2K+ (3200 x 1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 144 Hz.

Côté autonomie, la batterie de 5400 mAh promet 24 heures d’utilisation classique d’après Honor. Mais le constructeur reste évasif sur la consommation du module motorisé : comptez plutôt 6 à 8 heures en mode tracking intensif. La recharge rapide 100W permet néanmoins de récupérer 80 % en 35 minutes.

Le prix annoncé démarre à 1299 euros pour la version 12/256 Go, soit 200 euros de plus que le Magic6 Pro lancé il y a 18 mois. Une augmentation justifiée par la R&D du système motorisé, selon George Zhao, PDG d’Honor. Le modèle 16/1To culmine à 1599 euros, en concurrence directe avec les flagships de Samsung et Apple.

L’autonomie, talon d’Achille du robot ?

Reste que cette prouesse technique soulève quelques interrogations pratiques. Le module motorisé ajoute 45 grammes au poids total (245 g au final) et crée une protubérance de 3,2 mm sur le dos de l’appareil. De quoi faire réfléchir les utilisateurs et utilisatrices soucieux de discrétion.

Plus préoccupant : la durabilité du mécanisme motorisé. Honor annonce 100 000 cycles de rotation certifiés, mais aucun test d’usure long terme n’a encore été publié. Les premiers exemplaires de presse révèlent d’ailleurs quelques microbruits lors des mouvements rapides (un léger chuintement audible à 30 cm selon nos confrères de GSMArena).

Le Magic7 Robot sera disponible en Europe dès le 15 mars, en trois coloris : Noir Stellaire, Blanc Arctique et Bleu Horizon. Honor promet des mises à jour logicielles trimestrielles pour améliorer les algorithmes de tracking, notamment la reconnaissance des animaux domestiques prévue pour juin.

Une innovation spectaculaire qui repositionne Honor sur le segment ultra-premium, mais gare à l’effet gadget si l’autonomie ne suit pas au quotidien.