Samsung intègre Perplexity AI nativement sur le Galaxy S26 : la recherche Google n’est plus la seule option

Samsung franchit une nouvelle étape dans la diversification des assistants IA avec l’intégration native de Perplexity AI sur sa gamme Galaxy S26. Une première qui vient directement concurrencer l’hégémonie de Google sur Android et offrir une alternative crédible pour les recherches complexes.

Fini l’époque où Google Assistant régnait en maître absolu sur nos smartphones. Avec cette annonce, Samsung confirme sa stratégie d’indépendance vis-à-vis de Mountain View, amorcée il y a près de deux ans avec l’intégration progressive de Bixby et l’arrivée de ChatGPT dans One UI 6.1. Cette fois, c’est Perplexity AI qui débarque directement dans l’interface système, accessible d’un simple appui long sur le bouton d’alimentation.

Perplexity s’installe durablement dans One UI 8

L’intégration ne se limite pas à une simple application préinstallée. Samsung a développé ce que la firme sud-coréenne appelle « AI Search Hub », une interface unifiée qui permet de basculer entre Google, Perplexity et Bixby selon le type de requête. Concrètement, les recherches factuelles et les analyses complexes sont automatiquement orientées vers Perplexity, tandis que les requêtes locales (« restaurant près de moi ») restent traitées par Google.

D’après les premiers tests réalisés par nos confrères de SamMobile, Perplexity affiche une latence moyenne de 1,2 seconde pour les requêtes complexes, contre 2,8 secondes pour Google Assistant dans des conditions similaires. La différence se ressent particulièrement sur les questions nécessitant une synthèse de sources multiples (« Compare les derniers processeurs Qualcomm et MediaTek »), où Perplexity excelle avec ses réponses structurées et sourcées.

Attention cela dit : cette intégration reste optionnelle. Samsung a pris soin de conserver Google comme moteur par défaut, évitant ainsi tout conflit avec les accords de distribution Android. Une approche prudente qui rappelle les tensions passées entre le constructeur et Google autour de Bixby.

Des performances qui font mouche sur les benchmarks IA

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon les tests menés par AI Benchmark (la référence pour mesurer les performances des assistants IA), Perplexity atteint un score de 847 points sur Galaxy S26 Ultra, contre 692 pour Google Assistant et 721 pour ChatGPT intégré sur iPhone 16 Pro. Cette avance s’explique en partie par l’optimisation spécifique au Snapdragon 8 Gen 4, dont les 12 cœurs NPU dédiés à l’IA atteignent 45 TOPS (contre 35 TOPS sur la génération précédente).

En usage réel, cela se traduit par des réponses plus nuancées et mieux contextualisées. Là où Google Assistant se contente souvent de lister des résultats de recherche, Perplexity synthétise l’information en citant ses sources (feature particulièrement appréciée des utilisateurs et utilisatrices exigeants). Le tout en conservant un débit de traitement de 156 mots par seconde, soit 23 % plus rapide que la concurrence directe.

Reste à voir si cette performance se maintiendra en conditions d’usage intensif. Les premiers retours font état d’une consommation énergétique supérieure de 12 % par rapport à Google Assistant, un point qui pourrait peser sur l’autonomie du Galaxy S26 (pourtant dotée d’une batterie de 5 200 mAh, soit 200 mAh de plus que son prédécesseur).

Une stratégie qui bouscule l’écosystème Android

Cette annonce intervient dans un contexte particulier. Depuis l’accord Samsung-OpenAI de septembre dernier, le constructeur cherche activement à réduire sa dépendance aux services Google. L’intégration de Perplexity s’inscrit dans cette logique, d’autant que la startup de chez Perplexity revendique désormais plus de 15 millions d’utilisateurs actifs mensuels (contre 8 millions début 2025).

Apple n’est pas en reste avec son partenariat renforcé avec OpenAI, mais reste pour l’instant cantonné à ChatGPT via Siri. Samsung prend ici une longueur d’avance en proposant le premier véritable choix d’assistant IA natif sur Android. Une position stratégique qui pourrait faire des émules chez Xiaomi ou OnePlus, déjà en discussion avec Anthropic selon nos informations.

Malgré tout, cette diversification reste un pari. Google ne va probablement pas rester les bras croisés et pourrait durcir ses conditions d’accès aux services Play Store. Samsung mise sur sa position de leader mondial (22,3 % de parts de marché selon Canalys) pour négocier en position de force.

Le Galaxy S26 transforme ainsi notre smartphone en véritable hub d’intelligence artificielle, où chaque requête trouve son assistant optimal. Reste à voir si les utilisateurs joueront le jeu du multi-assistants ou s’en tiendront aux vieilles habitudes Google.