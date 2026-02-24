OnePlus Nord CE5 vs Samsung Galaxy A36 : quel smartphone milieu de gamme choisir en 2026

OnePlus et Samsung s’affrontent une nouvelle fois sur le segment du milieu de gamme avec leurs Nord CE5 et Galaxy A36, deux smartphones proposés respectivement à 299 et 329 euros. Si leurs fiches techniques semblent très proches sur le papier, les différences se nichent dans les détails qui peuvent faire pencher la balance.

Choisir un smartphone milieu de gamme en 2026 relève parfois du casse-tête. Entre les OnePlus Nord CE5 et Samsung Galaxy A36, la décision n’est pas évidente : ces deux modèles partagent une philosophie similaire, un positionnement tarifaire proche et même (il faut bien le dire) un design qui frôle le copié-collé. Pourtant, quelques spécificités techniques et d’usage peuvent vous orienter vers l’un plutôt que l’autre.

Un air de famille troublant entre les deux smartphones

La ressemblance physique entre le OnePlus Nord CE5 et le Samsung Galaxy A36 est frappante. Les deux constructeurs ont opté pour un design épuré, avec un module photo vertical dans l’angle supérieur gauche qui abrite trois capteurs. Cette similitude n’est d’ailleurs pas anodine : elle traduit une certaine standardisation des codes esthétiques sur ce segment de marché.

Niveau gabarit, Samsung prend une légère avance avec un Galaxy A36 plus fin (7,4 mm contre 8,2 mm) et légèrement plus léger (195 grammes face aux 199 grammes du OnePlus). Une différence qui peut compter si vous cherchez un smartphone discret au quotidien. Le constructeur coréen pousse même l’avantage avec une certification IP67 qui autorise les immersions accidentelles, là où OnePlus se contente d’un IP65 pour les simples éclaboussures.

Attention cela dit, OnePlus garde un atout dans sa manche : le Nord CE5 est le seul des deux à accepter une carte microSD pour étendre le stockage. De quoi rassurer celles et ceux qui accumulent photos et vidéos sans compter.

Des écrans OLED aux calibrages différents

Les deux smartphones embarquent des dalles OLED de 6,7 pouces en définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur le papier, tout semble identique. Dans les faits, nos mesures révèlent quelques nuances intéressantes. L’écran du OnePlus Nord CE5 affiche une colorimétrie plus juste, avec une balance des blancs proche du standard de 6500K, tandis que le Galaxy A36 penche vers des tons plus froids.

Samsung compense avec un Gorilla Glass Victus+ qui protège mieux l’écran des rayures et des chocs. Un détail qui peut s’avérer crucial après quelques mois d’utilisation intensive (et quelques chutes malencontreuses).

Performances et autonomie : chacun ses forces

Sous le capot, les philosophies divergent. OnePlus mise sur le Mediatek Dimensity 8350 Apex, tandis que Samsung opte pour le Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. En usage quotidien, les deux puces se valent largement pour les tâches courantes : navigation web, réseaux sociaux, streaming vidéo. Le Dimensity prend toutefois l’avantage pour les sessions de jeu plus exigeantes.

Question autonomie, OnePlus creuse l’écart avec une batterie de 5200 mAh contre 5000 mAh pour Samsung. Pas révolutionnaire, mais suffisant pour grappiller quelques heures supplémentaires. D’ailleurs, le Nord CE5 supporte la charge rapide plus véloce, même si Samsung rattrape une partie de son retard avec une optimisation logicielle efficace.

Pour la photo, Samsung joue la carte de la polyvalence avec un triple capteur (dont un module macro de 5 Mp), quand OnePlus se concentre sur l’essentiel avec deux capteurs mais une meilleure qualité vidéo 4K à 60 fps. Tout dépend de vos habitudes : si vous shootez beaucoup en macro, Samsung l’emporte. Si vous filmez régulièrement, OnePlus sera plus adapté.

Au final, ces deux smartphones se valent largement et le choix dépendra surtout de vos priorités. Le OnePlus Nord CE5 séduira par son écran mieux calibré, sa meilleure autonomie et sa capacité d’extension de stockage. Le Samsung Galaxy A36 mise sur sa robustesse (certification IP67, Gorilla Glass renforcé) et sa polyvalence photo. Reste à voir si les 30 euros d’écart justifient ces différences — une question que vous seul pourrez trancher selon votre usage.