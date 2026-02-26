Samsung Galaxy S26 Ultra : le Privacy Display révolutionne la protection de vos données personnelles

Samsung Galaxy S26 Ultra : le Privacy Display révolutionne la protection de vos données personnelles

Samsung vient de dévoiler le Galaxy S26 Ultra avec sa technologie Privacy Display, une innovation matérielle qui révolutionne la protection de la confidentialité sur smartphone. Cette fonction permet de rendre l’écran illisible aux regards indiscrets grâce à une modification directe de la matrice de pixels AMOLED.

Fini les filtres de confidentialité à coller sur l’écran de votre smartphone. Avec le Galaxy S26 Ultra, Samsung intègre directement dans la dalle une technologie baptisée Privacy Display, capable de restreindre les angles de vision à la demande. Une première mondiale qui transforme physiquement la façon dont les pixels émettent la lumière.

Une révolution dans la matrice de pixels

Contrairement aux solutions classiques qui reposent sur des filtres externes, le Privacy Display du Galaxy S26 Ultra agit directement au niveau des pixels de la dalle AMOLED. Moon Sung-hoon, Executive Vice-President chez Samsung Electronics, insiste sur le caractère « résolument matériel » de cette innovation développée par Samsung Display.

Le principe repose sur une ingénieuse répartition des pixels :

50% de « Narrow Pixels » qui émettent un faisceau lumineux étroit, orienté vers l’utilisateur

qui émettent un faisceau lumineux étroit, orienté vers l’utilisateur 50% de « Wide Pixels » qui émettent un faisceau large pour maintenir la lisibilité sous tous les angles

Lorsque la fonction Privacy Display s’active (via le panneau de contrôle), les pixels à faisceau large voient leur luminosité drastiquement réduite, sans pour autant s’éteindre complètement. Résultat : votre écran reste parfaitement lisible face à vous, mais devient trop sombre pour être déchiffré par les curieux situés sur les côtés.

Activation et usage au quotidien

L’activation du Privacy Display se fait simplement depuis les réglages du smartphone ou via le panneau de raccourcis. Une fois activée, la fonction permet de masquer efficacement le contenu sensible : mots de passe, messages privés, ou même vos matchs Tinder dans les transports en commun, comme le souligne Samsung avec un brin d’humour.

L’avantage principal de cette approche matérielle réside dans sa flexibilité. Contrairement aux filtres physiques permanents, vous pouvez :

Activer ou désactiver la protection à volonté

L’appliquer uniquement sur une partie de l’écran

Conserver une qualité d’affichage optimale en mode normal

Attention tout de même : Samsung n’a pas encore communiqué sur l’impact énergétique de cette double matrice de pixels. Reste à savoir si la gestion séparée des « Narrow » et « Wide Pixels » augmente la consommation ou permet au contraire de l’optimiser selon les usages.

Disponibilité et positionnement premium

Cette technologie Privacy Display reste pour l’instant l’exclusivité du Galaxy S26 Ultra, disponible en précommande depuis le 25 février et commercialisé dès le 11 mars. Le modèle débute à 1 399 euros pour la version 256 Go et culmine à 1 969 euros pour la déclinaison 1 To, confirmant son positionnement haut de gamme.

Le S26 Ultra intègre d’autres améliorations notables : un châssis en aluminium (abandonnant le titane du S25 Ultra pour une meilleure gestion thermique), un profil affiné à 7,9 mm d’épaisseur, et un poids réduit à 214 grammes. L’écran de 6,9 pouces conserve sa protection Gorilla Glass Armor 2 et sa certification IP68.

Bien entendu, cette innovation s’accompagne de l’intégration de l’IA « agentique » de Samsung, capable d’anticiper les besoins utilisateur en arrière-plan. De quoi faire du Galaxy S26 Ultra un concentré de technologies, même si le Privacy Display reste incontestablement la nouveauté la plus concrète et différenciante de cette génération. Reste à voir si cette protection de la vie privée justifiera le tarif premium pratiqué par Samsung.