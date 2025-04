Quel téléphone portable choisir en 2025 ?

Tu ne sais pas quel téléphone portable choisir cette année ? Entre les dizaines de modèles qui sortent chaque mois, les différents systèmes d’exploitation, les fiches techniques à rallonge et les prix qui varient du simple au triple, il est facile de s’y perdre. Pour t’aider à y voir plus clair, on a sélectionné les meilleurs smartphones de 2025, classés par budget, du plus accessible au plus haut de gamme. Chaque modèle a été choisi pour son rapport qualité/prix, ses performances, son autonomie ou encore sa qualité photo.

🔹 Moins de 100 € : les essentiels, à petit prix

Itel A70

L’Itel A70 s’adresse aux petits budgets qui cherchent un smartphone fonctionnel pour les tâches du quotidien. Avec ses 128 Go de stockage (rare à ce prix), son écran de 6,6 pouces HD+ et sa batterie de 5000 mAh, il permet d’utiliser les applications de base comme WhatsApp, Facebook, YouTube ou encore Google Maps sans difficulté.

Stockage généreux pour le prix

Batterie longue durée

Interface simple et intuitive

Idéal pour : les débutants, les utilisateurs occasionnels, ou comme deuxième téléphone.

Tecno Spark Go 2023

Le Tecno Spark Go 2023 est une autre excellente option pour moins de 100 €. Il propose une belle autonomie, une prise en main facile et un écran confortable de 6,56 pouces. Il tourne sous Android Go, une version allégée conçue pour les smartphones d’entrée de gamme.

Bonne autonomie (5000 mAh)

Interface fluide et optimisée

Design soigné pour son prix

Idéal pour : les jeunes utilisateurs ou ceux qui veulent un smartphone pas cher sans compromis sur l’essentiel.

🔹 De 100 à 160 € : entrée de gamme fiable

Xiaomi Redmi 12C

Le Redmi 12C est un véritable champion du rapport qualité/prix. Il embarque un processeur Helio G85 qui permet de faire tourner les applications les plus courantes avec fluidité. Son grand écran de 6,71 pouces et sa batterie de 5000 mAh en font un téléphone idéal pour les utilisateurs actifs.

Excellente autonomie

Performances solides pour le prix

Grand écran lumineux

Parfait pour : ceux qui veulent un téléphone pas cher, mais capable de suivre le rythme quotidien.

Samsung Galaxy A04s

Le Galaxy A04s est la porte d’entrée dans l’univers Samsung. Il propose une expérience utilisateur très agréable grâce à One UI Core, et un capteur photo principal de 50 MP qui surprend à ce niveau de prix.

Triple capteur photo

Interface Samsung One UI fluide

Bonne qualité de fabrication

Idéal pour : les amateurs de photos simples ou les fans de Samsung.

🔹 De 160 à 250 € : les meilleurs compromis

Xiaomi Redmi Note 13

Le Redmi Note 13 est sans doute le meilleur smartphone en 2025 dans cette tranche de prix. Avec son écran AMOLED 120 Hz, son appareil photo de 108 MP et son autonomie très correcte, il offre des performances dignes du haut de gamme.

Écran AMOLED très fluide

Capteur photo 108 MP

Design moderne

Recommandé pour : ceux qui veulent un smartphone polyvalent, équilibré, et durable.

Realme C67

Le Realme C67 se distingue par son autonomie, son design moderne et ses performances suffisantes pour tous les usages classiques. Moins connu que Xiaomi, il reste une alternative sérieuse.

Recharge rapide efficace

Design soigné

Bonne fluidité générale

Idéal pour : ceux qui veulent sortir des sentiers battus tout en gardant de la qualité.

🔹 De 250 à 350 € : le milieu de gamme puissant

POCO X5 Pro

Le POCO X5 Pro est un smartphone orienté performance, avec un Snapdragon 778G, un écran AMOLED 120 Hz et la 5G. Il est parfait pour le jeu, la vidéo et les utilisateurs exigeants.

Processeur puissant

Superbe écran AMOLED

Recharge rapide 67W

Parfait pour : les gamers et les gros utilisateurs multimédia.

Samsung Galaxy A34

Le Galaxy A34 offre un excellent équilibre entre design, performance et qualité photo. Il bénéficie d’un bon suivi logiciel et d’une certification IP67 contre l’eau et la poussière.

Design soigné

Mises à jour régulières

Écran AMOLED fluide

Recommandé pour : ceux qui cherchent une valeur sûre dans le milieu de gamme.

🔹 Plus de 350 € : le haut de gamme accessible

Xiaomi 13T

Le Xiaomi 13T combine un écran AMOLED 144 Hz, une recharge rapide 67W et un partenariat photo avec Leica pour offrir une expérience complète sans payer le prix fort des flagships.

Photo haut de gamme

Écran très réactif

Bonne autonomie

Idéal pour : ceux qui cherchent un smartphone haut de gamme à prix contenu.

Samsung Galaxy S23 FE

Le Galaxy S23 FE propose un excellent équilibre entre performance, qualité photo et autonomie. Il hérite du design et des caractéristiques premium de la série S à un tarif plus doux.

Excellente qualité photo

Finitions haut de gamme

One UI fluide

Parfait pour : les fans de Samsung à la recherche d’un flagship accessible.

🔹 Ultra haut de gamme : le top du top

iPhone 16 / iPhone 16 Pro

Les iPhone 16 et 16 Pro incarnent le haut de gamme absolu chez Apple. Performances exceptionnelles avec la puce A18 Pro, écran OLED LTPO 120 Hz, caméra ultra avancée… Rien ne manque.

Puce A18 Pro surpuissante

iOS fluide et optimisé

Photos et vidéos exceptionnelles

Idéal pour : les pros, les créateurs, ou les passionnés d’Apple.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Le Galaxy S25 Ultra est le meilleur de Samsung : écran géant 144 Hz, S-Pen, zoom optique x10, capteur 200 MP… Un smartphone ultra complet et futuriste.

Zoom et photo exceptionnels

S-Pen intégré

Autonomie solide

Parfait pour : les utilisateurs exigeants qui veulent un appareil polyvalent et puissant.

Quel téléphone portable choisir ?

Petit prix : Itel A70, Tecno Spark Go

Itel A70, Tecno Spark Go Usage quotidien : Redmi 12C, Galaxy A04s

Redmi 12C, Galaxy A04s Meilleur rapport qualité/prix : Redmi Note 13, Realme C67

Redmi Note 13, Realme C67 Milieu de gamme : POCO X5 Pro, Galaxy A34

POCO X5 Pro, Galaxy A34 Haut de gamme accessible : Xiaomi 13T, Galaxy S23 FE

Xiaomi 13T, Galaxy S23 FE Ultra premium : iPhone 16 Pro, Galaxy S25 Ultra

Quel que soit ton budget, l’essentiel est de bien cerner tes besoins : autonomie, photo, fluidité, espace de stockage ou encore design. En 2025, il y a forcément un smartphone fait pour toi.