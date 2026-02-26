Android : voici quand votre smartphone recevra ses mises à jour en 2026

L’année 2026 s’annonce riche en mises à jour Android, avec pas moins de deux versions majeures prévues et des constructeurs qui peaufinent leurs politiques de support à long terme. Voici ce que vous devez savoir pour anticiper les évolutions de votre smartphone cette année.

Si vous pensiez que 2025 avait été mouvementée côté Android, préparez-vous à une année 2026 encore plus intense. Google accélère la cadence avec deux sorties majeures annuelles (et oui, c’est du jamais vu), pendant que Samsung, Xiaomi et consorts affinent leurs stratégies de mise à jour. De quoi parfois s’y perdre quand on veut simplement savoir si son téléphone d’il y a trois ans recevra encore des nouveautés.

Android 17 « Cinnamon Bun » débarque en juin

Google chamboule ses habitudes cette année en passant à un rythme de deux versions Android par an. Android 17, nom de code « Cinnamon Bun » et API 37, commencera sa phase beta le 11 février 2026 avant une sortie stable prévue en juin. Les Pixel seront évidemment servis en premier (comme toujours), mais l’originalité vient du fait qu’une seconde version majeure suivra en fin d’année.

Cette accélération répond à la pression d’Apple, qui sort iOS chaque automne avec un impact marketing indéniable. Attention cela dit : cette stratégie risque de compliquer la vie des constructeurs tiers, déjà pas mal à la traîne sur les délais de déploiement. Reste à voir si Samsung et Xiaomi arriveront à suivre le tempo, d’autant que les équipes de développement n’ont pas forcément doublé leurs effectifs.

Pour les utilisateurs et utilisatrices de Pixel récents, c’est du tout bon. Les Pixel 10, 9 et 8 recevront Android 17 dès le jour J. En revanche, le Pixel 7a tire sa révérence avec cette mise à jour (c’était sa dernière), tandis que les Pixel 7 et 7 Pro s’étaient déjà arrêtés à Android 16. Petit à petit, même chez Google, les anciens modèles passent la main.

Samsung mise tout sur One UI 8.5 et ses Galaxy S26

La firme coréenne joue finalement sa propre partition avec One UI 8.5, qui accompagnera le lancement des Galaxy S26 le 25 février 2026. Une version intermédiaire intelligente, qui permettra à Samsung de proposer des nouveautés sans attendre Android 17. D’ailleurs, One UI 9 (basé sur Android 17) n’arrivera qu’en version beta en mai, pour un déploiement stable en fin d’année.

Côté planning, Samsung maintient sa cadence habituelle :

Galaxy S25 : One UI 8.5 fin mars

: One UI 8.5 fin mars Galaxy S24 et S23 : avril à mai

: avril à mai Galaxy S22 : mai-juin (et ce sera sa dernière mise à jour majeure)

: mai-juin (et ce sera sa dernière mise à jour majeure) Série Galaxy A : mai à août, selon les modèles

Bonne nouvelle pour les possesseurs de flagships récents : Samsung tient sa promesse de 7 ans de support depuis le Galaxy S24. Attention tout de même aux Galaxy S21, qui terminent leur parcours en novembre 2025. Quant aux patchs de sécurité, ils passent en rythme trimestriel pour les S22 et la série A (contre mensuel pour les modèles plus récents).

Xiaomi accélère avec HyperOS 4

Chez Xiaomi, l’année 2026 commence fort avec HyperOS 3.1 en cours de déploiement depuis février. La firme chinoise peut se vanter d’avoir mis à jour 95% de ses appareils éligibles vers HyperOS 3 (basé sur Android 16), un score franchement honorable. HyperOS 4, qui intégrera Android 17, est attendu entre septembre et octobre.

La nouvelle politique de Xiaomi fait sensation : 5 ans de mises à jour OS et 7 ans de patchs de sécurité pour les flagships. Pas mal du tout, même si les appareils de milieu de gamme devront encore patienter 4 à 6 mois supplémentaires. Avec pas moins de 126 appareils éligibles à HyperOS 3, Xiaomi montre qu’il prend au sérieux le support long terme (et c’est tant mieux).

OnePlus et les autres : le peloton de chasse

OnePlus continue sur sa lancée avec OxygenOS 16 déjà largement déployé, et OxygenOS 17 prévu pour le quatrième trimestre 2026. La marque maintient sa politique de 4 ans OS et 6 ans de sécurité pour les OnePlus 13 et suivants. Petit piège à retenir : OnePlus compte l’Android livré d’origine comme la première mise à jour (astucieux pour les statistiques marketing).

Du côté des nouveaux acteurs, Nothing impressionne avec le Phone 3 et ses 5 ans OS + 7 ans sécurité. Honor emboîte le pas avec 7 ans complets pour le Magic 7 Pro et les modèles supérieurs. Même Motorola s’y met enfin avec 7 ans pour sa gamme Signature, même si la marque reste tristement célèbre pour ses délais de déploiement (souvent 4 à 6 mois minimum).

Le tableau de bord des promesses constructeurs

Pour y voir plus clair dans cette jungle des politiques de support, voici un récapitulatif des engagements actuels :

Marque Maj OS (max) Patchs sécu (max) Depuis Samsung 7 ans 7 ans Galaxy S24 (2024) Google 7 ans 7 ans Pixel 8 (2023) Honor 7 ans 7 ans Magic 7 Pro (2025) Nothing 5 ans 7 ans Phone 3 (2025) Xiaomi 5 ans 7 ans Xiaomi 15T (2025) OnePlus 4 ans 6 ans OnePlus 13 (2025)

En termes de rapidité de déploiement, Google reste indétrônable avec ses mises à jour jour J. Samsung suit de près avec 1 à 4 semaines pour ses flagships, tandis qu’OnePlus et Nothing s’en sortent correctement (1 à 3 mois). Xiaomi progresse, surtout sur le haut de gamme, mais Motorola ferme toujours la marche avec des délais qui peuvent frôler les six mois.

Franchement, cette évolution vers des supports plus longs est une excellente nouvelle pour tout le monde. Reste à voir si les constructeurs tiendront leurs promesses sur la durée, et surtout si la multiplication des versions Android ne va pas créer une fragmentation encore plus importante. Votre smartphone de 2023 a encore de beaux jours devant lui, mais gare aux modèles de 2021 qui commencent sérieusement à montrer leur âge du point de vue logiciel.