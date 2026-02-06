Samsung Galaxy S26 Ultra : toutes les nouveautés prévues par rapport au Galaxy S25 Ultra

Le marché des smartphones haut de gamme s’apprête à accueillir un nouveau champion. Samsung prépare activement le lancement du Galaxy S26 Ultra, dont la présentation officielle est programmée pour le 25 février 2026 à San Francisco lors du traditionnel événement Galaxy Unpacked. Ce nouveau modèle promet des évolutions significatives par rapport au Galaxy S25 Ultra, avec des améliorations touchant aussi bien les performances que la photographie, le design et l’expérience utilisateur globale.

Design et écran plus innovants

Une silhouette affinée et modernisée

Le Galaxy S26 Ultra adopte une approche esthétique renouvelée qui le distingue nettement de son prédécesseur. L’appareil affiche désormais une épaisseur réduite à 7,9 mm, contre 8,2 mm pour le S25 Ultra, soit un gain de 0,3 mm qui contribue à une prise en main plus agréable. Cette réduction d’épaisseur s’accompagne d’une modification notable du design général avec l’introduction de coins arrondis, abandonnant ainsi les angles plus marqués des générations précédentes pour privilégier le confort.

Un îlot photo repensé

L’élément le plus marquant du nouveau design réside dans le module photo en forme de pilule, directement inspiré des modèles pliables de la marque. Cette configuration proéminente permet d’intégrer des systèmes optiques plus sophistiqués tout en optimisant l’espace disponible. Les principales caractéristiques de ce nouveau module incluent :

Une intégration harmonieuse avec le dos de l’appareil

Une meilleure répartition du poids

Une protection renforcée des capteurs

Un design plus moderne et distinctif

Une dalle d’affichage révolutionnaire

L’écran du Galaxy S26 Ultra franchit un nouveau cap technologique avec l’adoption d’un panneau 10-bit natif. Cette avancée permet l’affichage de plus d’un milliard de couleurs, offrant ainsi une fidélité chromatique exceptionnelle et des dégradés d’une finesse inégalée. Cette amélioration bénéficiera particulièrement aux créateurs de contenu et aux utilisateurs exigeants en matière de qualité d’image.

Ces évolutions esthétiques et techniques s’accompagnent d’améliorations substantielles du système photographique, domaine dans lequel Samsung entend maintenir sa position de leader.

Capacités photo améliorées

Un capteur principal optimisé

Le Galaxy S26 Ultra conserve le capteur ISOCELL HP2 de 200 Mpx qui a fait ses preuves, mais l’enrichit d’une amélioration majeure : une ouverture portée à f/1.4. Cette évolution technique permet une captation lumineuse accrue, particulièrement bénéfique dans les environnements peu éclairés.

Des algorithmes perfectionnés

Au-delà des spécifications matérielles, Samsung a concentré ses efforts sur le traitement logiciel des images. Les nouvelles améliorations algorithmiques visent spécifiquement à corriger deux problèmes identifiés sur le S25 Ultra :

La réduction du bruit numérique en basse lumière

L’élimination du phénomène de banding dans certaines conditions de prise de vue

Une meilleure gestion de la plage dynamique

Un traitement colorimétrique plus naturel

Caractéristique Galaxy S25 Ultra Galaxy S26 Ultra Capteur principal 200 Mpx 200 Mpx Ouverture f/1.7 f/1.4 Traitement IA Standard Amélioré +37%

Ces perfectionnements photographiques reposent sur une base matérielle considérablement renforcée, garantissant des performances globales en nette progression.

Puissance et performances accrues

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 à bord

Le Galaxy S26 Ultra embarque le tout dernier Snapdragon 8 Elite Gen 5, dévoilé en septembre 2025. Cette puce représente un bond technologique significatif avec des gains mesurables dans tous les domaines d’utilisation.

Composant Amélioration Impact CPU +20% Applications plus fluides GPU +23% Gaming optimisé NPU (IA) +37% Traitement IA accéléré Consommation -35% Autonomie prolongée

Une mémoire vive révolutionnaire

Le S26 Ultra propose jusqu’à 16 Go de RAM avec une bande passante atteignant 10,7 Gb/s, contre 8,5 Gb/s pour le modèle précédent. Cette augmentation de 26% de la bande passante mémoire garantit une fluidité exemplaire dans le multitâche et les applications gourmandes en ressources.

Cette puissance brute nécessite une gestion énergétique optimisée, domaine dans lequel Samsung apporte également des innovations notables.

Nouvelles fonctionnalités de charge rapide

Une recharge accélérée à 60W

Le Galaxy S26 Ultra intègre enfin une charge rapide de 60W, marquant une évolution attendue par les utilisateurs. Cette amélioration permet de récupérer rapidement de l’autonomie lors des recharges quotidiennes, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs intensifs.

Optimisation de la gestion énergétique

La réduction de 35% de la consommation énergétique du processeur, combinée à la charge rapide, offre un équilibre idéal entre performance et autonomie. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d’une utilisation prolongée sans compromettre la réactivité de l’appareil.

Ces améliorations matérielles s’accompagnent d’une refonte logicielle destinée à enrichir l’expérience utilisateur au quotidien.

Expérience logicielle enrichie

Intelligence artificielle omniprésente

L’augmentation de 37% des capacités du NPU permet d’intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle plus sophistiquées. Ces améliorations touchent plusieurs aspects de l’utilisation quotidienne, notamment le traitement photographique en temps réel et l’optimisation automatique des performances selon les usages.

Interface utilisateur optimisée

Le S26 Ultra bénéficie des dernières évolutions logicielles de Samsung, exploitant pleinement les capacités de l’écran 10-bit et la puissance du nouveau processeur pour offrir une expérience visuelle et interactive sans précédent.

Reste à connaître les modalités commerciales de ce nouveau fleuron technologique.

Prix et date de sortie du Samsung Galaxy S26 Ultra

Un calendrier stratégique

Samsung a opté pour un calendrier de lancement renouvelé. La présentation officielle aura lieu le 25 février 2026 à San Francisco, avec une disponibilité en magasin prévue le 11 mars 2026. Ce positionnement juste avant le Mobile World Congress, qui débute le 2 mars 2026, vise à maximiser l’impact médiatique et à devancer la concurrence.

Un positionnement tarifaire premium

Le prix de lancement du Galaxy S26 Ultra devrait avoisiner les 1 359 dollars, représentant une augmentation de 30 à 60 dollars par rapport au S25 Ultra. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des coûts des composants, notamment le nouveau processeur et les modules photo améliorés.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra se positionne comme une évolution majeure avec ses améliorations substantielles du processeur offrant des gains de 20 à 37% selon les composants, son design affiné à 7,9 mm d’épaisseur, son écran 10-bit révolutionnaire et son système photo optimisé avec ouverture f/1.4. La charge rapide 60W et les 16 Go de RAM complètent un ensemble technique impressionnant. Attendu pour le 11 mars 2026 à partir de 1 359 dollars, ce modèle confirme l’ambition de Samsung de maintenir sa position dominante sur le segment ultra-premium des smartphones.