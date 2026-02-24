Nothing Phone 2026 : la marque prend une décision radicale pour son catalogue

Nothing fait le pari de la rupture pour 2026 : la marque britannique ne lancera qu’un seul modèle de smartphone cette année, le Phone 4a, dévoilé officiellement le 5 mars. Une stratégie audacieuse qui mise tout sur le milieu de gamme et abandonne temporairement la course au flagship.

Vous pensiez que Nothing allait poursuivre sa montée en gamme avec un Phone 4 ? Détrompez-vous. Carl Pei vient de confirmer que le Phone 3 resterait le porte-étendard de la marque jusqu’à la fin de l’année. Une décision qui peut surprendre, mais qui s’inscrit dans une logique bien particulière : face à la flambée des prix des composants (notamment de la mémoire vive), Nothing préfère concentrer ses efforts sur un segment où elle peut encore faire la différence.

Le Phone 4a mise sur l’évolution plutôt que la révolution

Fidèle à ses habitudes de communication, Nothing a déjà dévoilé un premier rendu officiel de son prochain-né. Le design transparent iconique reste d’actualité, mais avec quelques changements notables. Exit les cercles LED interrompus du système Glyph : place à la « Glyph Bar », une rangée de sept carrés lumineux disposés à droite du module photo. Cette évolution n’est pas qu’esthétique, puisque Nothing affirme avoir intégré neuf mini-LED contrôlables individuellement, soit 40 % plus lumineuses que celles du 3a (grâce à une technologie brevetée qui limite les fuites de lumière entre les composants).

Sous le capot, le Phone 4a devrait embarquer un Snapdragon 7s Gen 4, accompagné de configurations allant jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Côté photo, la marque fait le grand saut vers un système à triple capteur : un module principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels. Pour les selfies, comptez sur 32 mégapixels pour le modèle standard. Assez généreux pour du milieu de gamme, tout de même.

Une stratégie de communication bien rodée (et un brin provocante)

Nothing n’a pas choisi la date de présentation au hasard. Le 5 mars 2026 à 11h30, soit exactement le lendemain du keynote Apple. Un contre-programme assumé qui rappelle l’ADN impertinent de la marque. D’ailleurs, Carl Pei a d’ores et déjà teasé l’événement en faisant référence à l’invitation d’Apple — de quoi faire sourire les observateurs de l’industrie.

Mais Nothing pousse encore plus loin son approche communautaire. La marque lance un « Community Review Program » qui permet aux membres de sa communauté de tester les Phone 4a et 4a Pro avant leur commercialisation. Une démarche qui tranche avec les embargos traditionnels et qui mise sur l’authenticité des retours utilisateurs plutôt que sur les tests de la presse spécialisée. Astucieux, surtout quand on sait que Nothing cultive une base de fans particulièrement engagée.

Les premières livraisons du Phone 4a sont prévues pour le 12 mars, suivies par le modèle Pro vers le 26 mars. Côté tarifs, la marque a prévenu : la hausse des coûts de production pourrait impacter les prix de lancement (les précédents 3a et 3a Pro étaient proposés à 379 € et 459 € respectivement). Reste à voir si Nothing parviendra à maintenir son positionnement prix tout en montant en gamme sur les prestations — un équilibre toujours délicat à trouver dans ce segment ultra-concurrentiel.