Fiche technique Samsung Galaxy A56 5G : caractéristiques, prix et avis

Samsung dégaine son Galaxy A56 5G, un smartphone de milieu de gamme qui entend bien défendre le territoire face à une concurrence chinoise de plus en plus agressive. Lancé en mars dernier, ce nouveau modèle mise sur la longévité logicielle et quelques atouts bien sentis pour justifier son positionnement tarifaire. Reste à voir si la recette fait encore mouche en cette fin d’année.

Le Galaxy A56 5G débarque dans un contexte particulièrement tendu pour Samsung sur le segment du milieu de gamme. Xiaomi, POCO et Nothing multiplient les offensives avec des smartphones toujours plus performants à prix cassés, tandis que Google affûte ses Pixel « a » pour grignoter des parts de marché. Samsung mise donc sur ses forces traditionnelles : l’écosystème, le suivi logiciel et quelques spécificités qui font encore la différence.

Design et prise en main du Galaxy A56 5G

Fidèle à l’ADN de la série A, le Galaxy A56 5G reprend les codes esthétiques de ses prédécesseurs avec cette fameuse coque « Glastic » (plastique qui imite le verre, pour ceux qui suivent). Un choix assumé qui divise : certes, c’est moins premium qu’un dos en verre, mais c’est aussi plus résistant aux chutes et nettement moins glissant. Les 194 grammes se font sentir sans être rédhibitoires, et les 8,2 mm d’épaisseur restent dans la norme actuelle.

L’écran de 6,7 pouces impose ses dimensions : 162,9 x 76,5 mm, soit un format qui nécessite deux mains pour une utilisation confortable. Samsung a au moins eu la bonne idée de conserver le lecteur d’empreintes latéral, bien plus pratique que les solutions sous-écran de cette gamme de prix. Seul bémol notable : la certification IP67 qui fait figure de parent pauvre face aux IP68 désormais généralisés, même chez Xiaomi (bon, on chipote).

Les caractéristiques techniques du Galaxy A56 5G

Caractéristique Galaxy A56 5G Écran 6,7″ Super AMOLED FHD+ 120Hz adaptatif, 1800 nits Processeur (SoC) Exynos 1580 4nm RAM 8 ou 12 GB LPDDR4X Stockage 128 ou 256 GB UFS 2.2, microSD jusqu’à 1,5 TB Caméra principale 50MP f/1.8 OIS + 12MP ultra-grand-angle + 5MP macro Caméra frontale 12MP Batterie 5000 mAh, charge rapide 45W filaire, 15W sans fil Système d’exploitation Android 15 One UI 7, 7 ans de mises à jour Connectivité 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC Certification IP67, Gorilla Glass Victus 2 Dimensions 162,9 × 76,5 × 8,2 mm Poids 194 g Coloris Iceblue, Navy, Lilac, Green Autres Lecteur d’empreintes latéral, slot microSD, charge sans fil

Ces spécifications révèlent une approche prudente de Samsung, qui préfère miser sur la cohérence plutôt que sur le sensationnel. L’Exynos 1580 en gravure 4nm représente une évolution logique, même si on aurait aimé voir Samsung franchir le pas vers la LPDDR5. Le maintien du slot microSD mérite cependant d’être salué dans un monde qui tend à l’abandonner.

L’écran du Galaxy A56 5G : Super AMOLED sans compromis

Samsung ne plaisante pas avec les écrans, et le Galaxy A56 5G en est la preuve. Cette dalle Super AMOLED de 6,7 pouces affiche une définition Full HD+ classique mais s’offre le luxe d’un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Plus impressionnant encore : les 1800 nits de luminosité maximale, qui placent ce smartphone au niveau des flagships pour la lisibilité en extérieur.

La protection Gorilla Glass Victus 2 complète un ensemble plutôt réussi, même si on regrette l’absence de technologie LTPO pour optimiser davantage la consommation. Face à un Redmi Note 15 Pro qui joue dans la même cour avec des specs similaires, Samsung s’en sort honorablement grâce à la calibration colorimétrique, traditionnellement plus fine chez le géant coréen.

Appareil photo : du classique qui fonctionne

Le module photo du Galaxy A56 5G mise sur la sobriété avec un capteur principal de 50 MP stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra-grand-angle de 12 MP et d’un capteur macro de 5 MP qui sert surtout à faire du chiffre (autant dire qu’il finira aux oubliettes). La stabilisation optique reste un atout appréciable sur cette gamme de prix, même si elle ne fait plus figure d’exception.

En vidéo, on reste sur du 4K classique sans fioriture particulière, là où certains concurrents chinois proposent des modes plus créatifs. Le capteur frontal de 12 MP se montre correct pour les selfies et la visioconférence, sans révolutionner le genre. Samsung mise davantage sur la constance et le traitement logiciel que sur les chiffres impressionnants – une approche qui a ses mérites mais qui peine parfois à se démarquer face aux 200 MP de Xiaomi.

Face à un Pixel 10a dont l’IA photographique fait des merveilles, le Galaxy A56 5G se contente d’être fiable sans être transcendant. C’est peut-être là que le bât blesse : dans un monde où l’innovation photographique se démocratise, Samsung semble parfois jouer la sécurité.

Prix et face à la concurrence

Samsung positionne son Galaxy A56 5G à 459 euros en version 128 GB et 509 euros pour la variante 256 GB. Un tarif qui maintient la parité avec le Galaxy A55, tout en apportant quelques améliorations notables comme le nouvel Exynos 1580 et l’écran plus lumineux.

Face à la concurrence, la donne s’avère plus complexe. Le Redmi Note 15 Pro attaque à 329 euros avec son capteur 200 MP et ses performances supérieures, mais ne propose que quatre ans de mises à jour contre sept chez Samsung. Le POCO F7 (379 euros) mise sur la performance pure avec une charge ultra-rapide, au détriment du slot microSD et de la charge sans fil. Plus original, le Nothing Phone 3a (349 euros) séduit par son design unique mais accuse le retard sur le suivi logiciel. Enfin, le Pixel 10a (499 euros) joue la carte de l’IA photographique, mais son prix le rapproche dangereusement du haut de gamme.

Questions fréquentes sur le Galaxy A56 5G

Quand est sorti le Galaxy A56 5G ?

Le Samsung Galaxy A56 5G a été lancé en mars 2025 et reste l’un des smartphones de milieu de gamme les plus vendus.

Quel est le prix du Galaxy A56 5G ?

Le Galaxy A56 5G est proposé à 459 euros en version 128 GB et 509 euros pour la variante 256 GB.

Le Galaxy A56 5G est-il étanche ?

Oui, il bénéficie d’une certification IP67 qui le protège contre les projections d’eau et la poussière, mais pas contre l’immersion prolongée.

Vaut-il le coup par rapport au Galaxy A55 ?

À prix équivalent, le A56 5G apporte un processeur plus récent et un écran plus lumineux, mais l’évolution reste mesurée pour les possesseurs du modèle précédent.

Le Galaxy A56 5G incarne parfaitement la philosophie Samsung du milieu de gamme : privilégier la fiabilité et la longévité plutôt que les effets d’annonce. Reste à savoir si cette approche suffira encore longtemps face à une concurrence qui n’a jamais été aussi créative (et agressive) sur les prix.