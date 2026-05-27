Redmi 17 : batterie géante de 7000 mAh, le smartphone d’autonomie arrive bientôt

Xiaomi s’apprête à chambouler le marché avec le Redmi 17 et sa batterie monstre de 7000 mAh. Une autonomie record qui pourrait bien faire oublier les sempiternels problèmes de batterie qui plombent notre quotidien mobile.

Fini de courir après une prise électrique en milieu d’après-midi ? Le constructeur chinois semble avoir pris le problème à bras-le-corps avec cette nouvelle génération qui mise tout sur l’endurance. Et franchement, il était temps qu’un fabricant ose franchir le cap des batteries XXL sans sacrifier le design.

Une batterie qui change la donne

7000 mAh, c’est du jamais vu sur un smartphone grand public. Pour vous donner une idée, la plupart des flagships actuels plafonnent entre 4000 et 5000 mAh. Xiaomi a visiblement décidé que l’autonomie serait le terrain de jeu privilégié du Redmi 17, quitte à repenser complètement l’architecture interne.

Cette capacité pharaonique promet une utilisation intensive de 2 à 3 jours selon les premières estimations. De quoi transformer votre rapport au smartphone : plus besoin de cette angoisse permanente du pourcentage qui dégringole, plus de chargeur dans chaque sac. Pour celles et ceux qui passent leurs journées scotchés à leur écran, c’est carrément révolutionnaire.

D’ailleurs, si votre batterie actuelle montre des signes de faiblesse, cette évolution technologique tombe à pic. La question n’est plus de savoir comment économiser la batterie, mais plutôt comment l’utiliser pleinement.

L’équation complexe de l’autonomie

Attention tout de même à ne pas crier victoire trop vite. Une grosse batterie ne fait pas tout : l’optimisation logicielle, la gestion énergétique du processeur et la qualité de l’écran jouent un rôle crucial. Xiaomi devra prouver que cette capacité record se traduit réellement par une endurance exceptionnelle dans l’usage quotidien.

Le constructeur mise également sur une charge rapide adaptée à ce monstre énergétique. Logique : personne n’a envie d’attendre 4 heures pour faire le plein d’une telle batterie. Les détails techniques restent encore flous, mais on peut s’attendre à du 120W minimum pour rester cohérent avec la gamme Redmi actuelle.

Reste aussi la question du poids et de l’épaisseur. 7000 mAh dans un format acceptable, c’est un vrai défi d’ingénierie. Si Xiaomi a réussi son pari, le Redmi 17 pourrait bien redéfinir les standards de l’industrie et pousser la concurrence à revoir ses copies.

Et vous, êtes-vous prêts à troquer quelques grammes supplémentaires contre une autonomie record ? Avec nos usages de plus en plus intensifs, cette approche pourrait bien séduire tous ceux qui en ont assez de jongler avec les applications d’économie d’énergie au quotidien.

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