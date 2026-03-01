Fiche technique Redmi Note 15 Pro 5G : caractéristiques, prix et avis

Xiaomi frappe fort en ce début d’année avec le Redmi Note 15 Pro 5G, un smartphone de milieu de gamme qui promet de bousculer la concurrence à moins de 400 euros. Avec son capteur principal de 200 MP, sa certification IP68 et son nouveau processeur Dimensity 8400 Ultra, ce successeur du populaire Note 14 Pro ambitionne de redéfinir les standards du segment. Mais cette montée en gamme justifie-t-elle les 30 euros supplémentaires par rapport au modèle précédent ?

Le lancement européen de janvier marque l’arrivée d’un smartphone déjà bien rodé, puisque commercialisé en Inde et en Chine depuis la fin de l’année dernière. Dans un marché de plus en plus tendu où Samsung resserre l’étau avec ses Galaxy A et où les marques chinoises se livrent une bataille acharnée sur les specs, Xiaomi mise sur une recette éprouvée : du haut de gamme accessible. Le pari semble audacieux face à une concurrence qui ne dort jamais (on pense notamment au POCO F7 ou au Nothing Phone 3a, tous deux positionnés sur le même créneau).

Design et prise en main du Redmi Note 15 Pro 5G

Le Redmi Note 15 Pro 5G adopte une silhouette familière mais raffinée, avec ses 162,4 x 74,4 x 8,2 mm pour 190 grammes sur la balance. Un poids contenu qui le place dans la moyenne de sa catégorie, loin des mastodontes de 220 grammes qu’on peut croiser chez certains concurrents. La face avant arbore du Corning Gorilla Glass 7i, tandis que le dos propose du verre sur la plupart des coloris — une belle attention pour un smartphone de cette gamme de prix.

Les quatre coloris proposés (Midnight Black, Mystic Blue, Lavender Purple et Olive Green) témoignent d’une volonté de séduire un public large, du sobre au plus fantaisiste. Le lecteur d’empreintes latéral, désormais classique chez Xiaomi, trouve sa place sur la tranche droite. Un choix pragmatique qui évite les aléas des capteurs sous l’écran, même si ces derniers ont gagné en fiabilité.

La certification IP68 constitue probablement la plus belle surprise de cette fiche technique. Rare sur un smartphone à moins de 350 euros, elle témoigne d’un effort louable de Xiaomi pour démocratiser une protection jadis réservée aux flagships. Une évolution notable par rapport au IP54 du prédécesseur, qui changeait déjà la donne dans sa catégorie de prix.

Les caractéristiques techniques du Redmi Note 15 Pro 5G

Caractéristique Redmi Note 15 Pro 5G Écran 6,67″ AMOLED FHD+ (2400 x 1080), 120 Hz, 2100 nits, Dolby Vision, HDR10+, PWM 1920 Hz Processeur (SoC) MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4 nm TSMC) RAM 8 Go / 12 Go LPDDR5 + extension virtuelle jusqu’à 12 Go Stockage 128 Go / 256 Go / 512 Go UFS 3.1, non extensible Caméra principale 200 MP f/1,65 OIS + 8 MP ultra-grand-angle f/2,2 120° + 2 MP macro f/2,4 Caméra frontale 16 MP f/2,45 Batterie 5110 mAh, charge rapide 45W (aucune charge sans fil) Système d’exploitation HyperOS 2.0 basé sur Android 15, 4 ans de mises à jour OS + 6 ans sécurité Connectivité 5G sub-6, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, émetteur infrarouge Certification IP68, Corning Gorilla Glass 7i Dimensions 162,4 × 74,4 × 8,2 mm Poids 190 g Coloris Midnight Black, Mystic Blue, Lavender Purple, Olive Green Autres Capteur latéral, émetteur IR, jack audio absent

Cette fiche technique révèle un smartphone équilibré, avec quelques belles surprises comme le processeur Dimensity 8400 Ultra qui promet des performances de quasi-flagship. Le capteur principal de 200 MP fait naturellement figure d’argument massue, même si la réalité des 8 MP en ultra-grand-angle rappelle les compromis inhérents à ce positionnement tarifaire. L’absence de slot microSD marque une rupture dans l’ADN Redmi, traditionnellement plus généreux sur ce point.

L’écran du Redmi Note 15 Pro 5G : lumineux et fluide

L’écran AMOLED de 6,67 pouces constitue l’un des points forts de ce Redmi Note 15 Pro. Avec ses 2100 nits de luminosité maximale, il surpasse nettement son prédécesseur (1800 nits) et se hisse au niveau des meilleurs de sa catégorie. Une performance d’autant plus appréciable que la lisibilité en extérieur reste un critère déterminant pour bon nombre d’utilisateurs.

Le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz s’accompagne d’une technologie PWM à 1920 Hz, un détail technique qui mérite d’être souligné. Cette fréquence élevée limite le scintillement perceptible par l’œil humain, réduisant ainsi la fatigue visuelle lors des sessions prolongées. Un atout non négligeable face à une concurrence souvent moins regardante sur ce paramètre (on vous voit, Samsung Galaxy A56, avec votre PWM à 480 Hz seulement).

Appareil photo : le 200 MP, entre marketing et réalité

Le capteur principal de 200 MP (Samsung ISOCELL HP3) constitue évidemment le fer de lance de cette configuration photo. Avec son ouverture f/1,65 et sa stabilisation optique, il promet des clichés détaillés, même si la réalité du pixel binning 16-en-1 ramène la définition effective à 12,5 MP dans la plupart des conditions. Une pratique désormais courante qui privilégie la qualité lumineuse à la résolution brute.

L’ultra-grand-angle de 8 MP avec son champ de 120° fait figure de parent pauvre de cette configuration. Suffisant pour les prises de vues occasionnelles, il peine face aux 12 MP des Galaxy A ou aux solutions plus généreuses de la concurrence. Quant au capteur macro de 2 MP, il s’inscrit dans la droite lignée des capteurs « gadgets » qu’on aimerait voir disparaître au profit d’un téléobjectif, même modeste.

Face aux iPhone 15 ou Pixel 8a, ce Redmi Note 15 Pro mise sur la résolution plutôt que sur le traitement logiciel. Une stratégie payante sur le papier, moins évidente à l’usage où la polyvalence et la constance priment souvent sur les performances en conditions idéales. La caméra frontale de 16 MP se contente de l’essentiel, sans fioriture particulière.

Prix et face à la concurrence

Commercialisé à partir de 329 euros (8/128 Go), 379 euros (8/256 Go) et 429 euros (12/512 Go), le Redmi Note 15 Pro 5G s’inscrit dans la continuité tarifaire de son prédécesseur, avec une hausse mesurée de 30 euros qui correspond aux améliorations apportées. Un positionnement qui le place en concurrence directe avec le Samsung Galaxy A56 5G (459 euros), plus cher mais fort de sa promesse de 7 ans de mises à jour.

Face au POCO F7 (379 euros) et son Snapdragon 8s Gen 4, la bataille s’annonce serrée sur le terrain des performances pures. Le Nothing Phone 3a (349 euros) mise quant à lui sur l’originalité de son design et la propreté de son interface. Plus agressif, le Realme GT 7 (399 euros) pousse les curseurs plus loin avec son Dimensity 9300+ et sa charge ultra-rapide de 120W, au prix d’une finition moins soignée.

Le rapport qualité-prix reste séduisant, surtout si l’on considère l’ajout de la certification IP68 et les gains de performance substantiels par rapport au modèle précédent. Reste que la concurrence ne chôme pas, et que les constructeurs chinois se livrent une guerre des prix qui profite avant tout aux consommateurs.

Questions fréquentes sur le Redmi Note 15 Pro 5G

Quand sort le Redmi Note 15 Pro 5G en Europe ?

Le smartphone est disponible depuis janvier en Europe, après un lancement initial en Inde et en Chine fin 2025.

Quel est le prix du Redmi Note 15 Pro 5G ?

Les tarifs s’échelonnent de 329 euros (8/128 Go) à 429 euros (12/512 Go), avec une version intermédiaire à 379 euros (8/256 Go).

Le Redmi Note 15 Pro 5G est-il étanche ?

Oui, il bénéficie d’une certification IP68 qui le protège contre l’immersion et la poussière, une première pour la gamme à ce niveau de prix.

Vaut-il le coup par rapport au Redmi Note 14 Pro ?

Les gains de performance (+60% CPU, +80% GPU) et l’ajout de l’IP68 justifient largement les 30 euros supplémentaires, même si l’absence de slot microSD peut rebuter certains utilisateurs.

Avec ce Redmi Note 15 Pro 5G, Xiaomi livre un smartphone équilibré qui coche la plupart des cases attendues dans sa gamme de prix. Reste à voir si cette formule saura convaincre face à une concurrence de plus en plus inventive et une stratégie Samsung qui mise sur la longévité logicielle. Le succès commercial dira si le pari du constructeur chinois était le bon.