Fibre optique Algérie Télécom (Idoom) : offres, débits et tarifs 2026

Algérie Télécom continue d’étendre son réseau Idoom Fibre avec des offres qui promettent de démocratiser l’internet très haut débit en Algérie. Reste à voir si les tarifs et la couverture territoriale suivront les ambitions affichées par l’opérateur historique.

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre voisin navigue à 100 Mbps pendant que vous ramez encore sur l’ADSL, la réponse tient peut-être à la fibre optique Idoom. L’opérateur national multiplie les déploiements depuis le début d’année, avec des promesses alléchantes de débits qui feraient rougir bien des connexions européennes. Attention cela dit : entre les annonces et la réalité du terrain, il peut y avoir quelques nuances (et quelques délais d’installation).

Les formules Idoom Fibre : du 20 Mbps au très haut débit

Algérie Télécom propose désormais quatre offres fibre distinctes, chacune ciblant un profil d’usage spécifique. Le palier d’entrée démarre à 20 Mbps pour 2 990 DA par mois, une tarification qui reste accessible pour les budgets serrés. Vous montez ensuite vers du 50 Mbps (3 990 DA), du 100 Mbps (5 990 DA), et culminez avec l’offre 200 Mbps à 7 990 DA mensuels.

Petit détail qui a son importance : contrairement aux offres ADSL classiques, ces débits sont symétriques en montant et en descendant. De quoi faire plaisir à celles et ceux qui jonglent avec la visioconférence, le télétravail, ou simplement l’envoi de fichiers volumineux. D’ailleurs, c’est probablement l’argument le plus convaincant d’Idoom face à la concurrence satellite qui peine encore sur l’upload.

Chaque formule inclut un décodeur TV HD (histoire de ne pas laisser le salon à l’abandon), une ligne téléphonique fixe avec appels gratuits vers les fixes nationaux, et bien sûr l’accès internet illimité. Pas de fair use policy annoncée pour l’instant, même si l’opérateur se réserve le droit d’ajuster en cas d’usage « abusif » (terme suffisamment flou pour couvrir à peu près tout).

Couverture géographique : Alger en tête, l’intérieur rattrape

La fibre Idoom couvre actuellement les principales agglomérations algériennes, avec un focus naturel sur la capitale et sa banlieue. Les wilayas d’Oran, Constantine, Annaba et Tlemcen bénéficient également d’un déploiement avancé, tandis que les villes moyennes voient arriver progressivement leurs premiers points de raccordement.

Alger et sa périphérie : couverture quasi-complète dans les communes urbaines

Grandes villes côtières : déploiement en cours avec priorité aux centres-villes

Villes de l’intérieur : raccordement par zones, souvent quartier par quartier

Concrètement, si vous habitez un quartier résidentiel d’Alger-Centre, vos chances d’éligibilité frôlent les 85 %. En revanche, dans une commune rurale de l’est du pays, il faudra probablement attendre encore quelques trimestres. L’opérateur mise sur un déploiement par densité de population, ce qui est logique économiquement mais frustrant pour les zones moins denses.

Pour vérifier votre éligibilité, direction le site officiel d’Algérie Télécom avec votre adresse exacte. Le système vous indiquera non seulement si la fibre passe dans votre rue, mais aussi le délai prévisionnel de raccordement (quand l’information est disponible, ce qui n’est pas toujours le cas).

Installation et mise en service : patience requise

Une fois l’éligibilité confirmée, commence le parcours du combattant administratif qu’affectionnent les opérateurs publics. Comptez entre deux et six semaines pour l’installation complète, selon la complexité du raccordement et la charge des équipes techniques locales.

Le processus se déroule en plusieurs étapes distinctes :

Dépôt de dossier en agence commerciale avec justificatifs habituels

Visite technique pour étudier la faisabilité du raccordement

Travaux de tirage de fibre (si nécessaire) dans l’immeuble ou la maison

Installation de la box Idoom et paramétrage des services

Les frais d’installation s’élèvent à 5 000 DA, un tarif plutôt raisonnable qui inclut le matériel de base et la main-d’œuvre. Attention tout de même aux surcoûts cachés : si votre logement nécessite des travaux de génie civil particuliers (perçage, gaines supplémentaires), la facture peut rapidement grimper. Mieux vaut clarifier ces aspects dès la visite technique.

Bon, concrètement, voilà comment ça se passe au quotidien : vous déposez votre dossier un mardi, recevez un appel pour la visite technique le vendredi suivant, puis patientez trois semaines supplémentaires avant qu’un technicien ne sonne à votre porte avec sa mallette. C’est pas fulgurant, mais c’est prévisible.

Reste à voir si Algérie Télécom parviendra à maintenir cette dynamique de déploiement tout en conservant des tarifs accessibles au plus grand nombre. Pour l’instant, Idoom Fibre constitue une alternative sérieuse pour qui cherche à échapper aux affres de l’ADSL traditionnel, à condition d’accepter les délais inhérents à tout projet d’infrastructure de cette ampleur. Franchement, quand on voit les débits proposés, ça vaut probablement le coup d’attendre un peu.