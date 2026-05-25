Samsung One UI 8.5 : la mise à jour gratuite arrive sur ces Galaxy

Samsung One UI 8.5 : la mise à jour gratuite arrive sur ces Galaxy

Samsung déploie massivement One UI 8.5 sur une nouvelle vague d’appareils Galaxy, incluant les séries S23 et plusieurs modèles Galaxy A. Cette mise à jour gratuite apporte une interface redessinée et des fonctionnalités IA exclusives selon votre modèle.

Après avoir équipé les Galaxy S25 et S24 début mai, Samsung élargit considérablement le déploiement de One UI 8.5 basé sur Android 16. La firme sud-coréenne respecte sa stratégie habituelle : commencer par les flagships récents avant d’étendre progressivement vers les modèles plus anciens et les gammes intermédiaires.

Les Galaxy S23 et A56 rejoignent la fête

Prérequis pour vérifier la disponibilité :

Connexion Wi-Fi stable

Au moins 5 Go d’espace libre

Batterie chargée à minimum 50%

Depuis le 18 mai, les propriétaires de Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra reçoivent progressivement One UI 8.5 dans plusieurs régions. L’Allemagne, le Pakistan, le Portugal et l’Espagne font partie des premiers pays concernés. Aux États-Unis, les modèles carrier-locked bénéficient également du déploiement avec un téléchargement de plus de 4 Go (firmware S91xUSQU7FZE2).

Étapes pour vérifier la mise à jour :

Rendez-vous dans Paramètres > Mise à jour logicielle Appuyez sur Télécharger et installer Si disponible, lancez le téléchargement Redémarrez l’appareil une fois l’installation terminée

Du côté des Galaxy A, le A56 et le A36 commencent à recevoir la mise à jour en Afrique du Sud, Norvège et Égypte. Le Galaxy S23 FE suit également le mouvement en Inde avec un firmware S711BXXUFGZDP nécessitant 260 Mo de téléchargement.

Des fonctionnalités IA à géométrie variable

One UI 8.5 introduit une interface repensée avec des menus flottants en forme de pilules, de nouvelles options de personnalisation du panneau rapide et de l’écran de verrouillage. L’intégration Quick Share gagne également la compatibilité AirDrop pour faciliter les échanges avec l’écosystème Apple.

Attention cela dit, toutes les nouveautés IA ne sont pas distribuées équitablement. Les Galaxy S24 et modèles plus récents héritent de quatre outils exclusifs initialement déployés sur les Galaxy S26 :

Audio Eraser : isolation et ajustement des sons spécifiques

: isolation et ajustement des sons spécifiques Creative Studio : éditeur IA génératif pour transformer vos esquisses

: éditeur IA génératif pour transformer vos esquisses Call Screening : réponse automatique avec transcription en temps réel

: réponse automatique avec transcription en temps réel Photo Assist amélioré : modification d’objets par commandes textuelles

Les propriétaires de Galaxy S23 et des séries A devront se contenter du Bixby repensé, désormais alimenté par Perplexity AI pour une compréhension du langage naturel améliorée. Une consolation qui n’en est pas vraiment une pour celles et ceux qui espéraient profiter de l’arsenal IA complet.

Galaxy S22 : l’attente touche à sa fin

Les utilisateurs de Galaxy S22 manifestent leur impatience depuis des semaines. Pendant que les S23 recevaient One UI 8.5, les S22 se contentaient du patch de sécurité de mai (build S90xNKSS9GZE5, 506 Mo). Une situation qui a provoqué des remontées sur les forums Samsung, certains qualifiant cette stratégie de « chaotique ».

Samsung a finalement réagi par l’intermédiaire d’un modérateur communautaire : le déploiement pour les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra débutera le mardi 26 mai. Le délai s’explique par le jour férié du 25 mai en Corée du Sud (substitut de l’anniversaire de Bouddha), Samsung calant systématiquement ses déploiements sur son calendrier domestique.

Points à retenir pour les S22 :

Date de début : 26 mai 2026

Déploiement progressif par vagues géographiques

Dernière mise à jour majeure pour ces modèles

Cette mise à jour revêt une importance particulière : elle sera la dernière mise à jour majeure pour les Galaxy S22. Lancés en février 2022 sous Android 12, ces appareils ont épuisé leur quota de quatre mises à jour majeures promises par Samsung. Android 16 via One UI 8.0 était déjà le chant du cygne, One UI 8.5 constituant donc un bonus inespéré.

Reste à voir si Samsung maintiendra ce rythme soutenu pour les prochaines vagues, notamment pour les Galaxy Tab et autres modèles encore en attente. D’ailleurs, quelques Galaxy Tab S10 FE commencent déjà à recevoir leur mise à jour en Corée du Sud, de quoi rassurer les utilisateurs de tablettes Samsung sur leur tour à venir.