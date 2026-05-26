Fiche technique Samsung Galaxy Z Fold 8 : caractéristiques, prix et avis

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Samsung officialise son nouveau Galaxy Z Fold 8, un smartphone pliable qui bouleverse la stratégie de nommage du constructeur coréen. Avec l’arrivée d’un modèle « Ultra » repositionné et d’un format élargi pour concurrencer l’iPhone Ultra d’Apple, la gamme Z Fold se complexifie mais gagne en ambition. Une évolution qui soulève autant de questions qu’elle n’apporte de réponses.

Le lancement du Galaxy Z Fold 8 marque un tournant dans la stratégie Samsung. Fini le simple Galaxy Z Fold 7 suivi d’un hypothétique « Wide » : le constructeur mise désormais sur une nomenclature qui place le modèle élargi en position de référence, reléguant l’ancien format au statut « Ultra ». Un choix audacieux qui répond directement aux rumeurs persistantes autour du premier pliable d’Apple, attendu sous le nom d’iPhone Ultra.

Design et prise en main du Galaxy Z Fold 8

Le Galaxy Z Fold 8 adopte un format sensiblement différent de ses prédécesseurs, avec des proportions élargies qui rappellent l’ancien Google Pixel Fold ou l’Oppo Find N. Une fois déplié, l’appareil mesure 158,4 × 143,2 × 4,2 mm, contre 158,4 × 72,8 × 8,9 mm une fois replié. Cette nouvelle approche vise à améliorer l’ergonomie en mode tablette, même si elle impacte nécessairement la compacité en mode smartphone.

Avec ses 215 grammes, le Z Fold 8 reste dans la moyenne haute des pliables actuels, sans pour autant atteindre les excès de certains concurrents. Samsung a opté pour un châssis en aluminium associé à du verre Gorilla Glass Victus 2 à l’arrière et Gorilla Glass Victus Ceramic 2 sur l’écran externe (l’écran interne conservant une protection plastique, standard sur les pliables). L’ensemble bénéficie d’une certification d’étanchéité que Samsung n’a pas encore détaillée, mais qui devrait reprendre les standards IP68 habituels de la marque.

Les caractéristiques techniques du Galaxy Z Fold 8

Caractéristique Galaxy Z Fold 8 Écran 8,0 pouces AMOLED pliable, 1968 × 2184 pixels, 120 Hz, 1408 nits max Processeur (SoC) Qualcomm Snapdragon 8 Elite, gravure 3 nm RAM 12 Go ou 16 Go LPDDR5X Stockage 256 Go, 512 Go ou 1 To UFS 4.0, non extensible Caméra principale Triple : 200 MP f/1.7 OIS + 12 MP f/2.2 ultra-grand-angle + 10 MP f/2.4 téléobjectif 3x OIS Caméra frontale 10 MP f/2.2 (interne) + 10 MP f/2.2 (externe) Batterie 4400 mAh, charge 25W, sans fil 15W, inversée 4,5W Système d’exploitation Android 16, One UI 8, 7 ans de mises à jour majeures Connectivité 5G, Wi-Fi 7 tri-bande, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2 Certification Non communiqué, Gorilla Glass Victus Ceramic 2 Dimensions 158,4 × 143,2 × 4,2 mm (déplié), 158,4 × 72,8 × 8,9 mm (plié) Poids 215 grammes Coloris Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black, Mint Autres Lecteur d’empreintes latéral, charge inversée, certification IP non précisée

Ces spécifications révèlent un smartphone ambitieux mais pas révolutionnaire. Le Snapdragon 8 Elite assure les performances de pointe, tandis que les 12 Go de RAM en configuration de base garantissent une fluidité optimale en multitâche. Seul bémol notable : cette batterie de 4400 mAh qui stagne depuis le Z Fold 3, quand la concurrence pousse désormais vers les 5000 mAh et plus.

L’écran du Galaxy Z Fold 8 : format élargi, même technologie

L’écran principal de 8 pouces adopte une dalle AMOLED avec une définition de 1968 × 2184 pixels, soit une densité de 368 ppi correcte sans être exceptionnelle. Samsung mise sur un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale mesurée à 1408 nits, suffisante pour une lecture confortable en extérieur. La technologie LTPO permet d’optimiser l’autonomie en adaptant la fréquence selon le contenu affiché.

Le véritable enjeu réside dans ce nouveau format élargi, censé améliorer l’expérience en mode tablette. Avec un ratio proche du 4:3, l’écran se rapproche des proportions d’un iPad mini, ce qui devrait séduire les utilisateurs de productivité (même si l’absence de S Pen sur ce modèle limite les possibilités). Reste à voir comment les applications Android s’adapteront à ces nouvelles proportions, un défi récurrent sur les pliables non-standards.

Appareil photo : configuration classique, capteur principal survitaminé

Samsung équipe le Z Fold 8 d’un triple module photo mené par un capteur principal de 200 MP avec ouverture f/1.7 et stabilisation optique. Un choix cohérent qui reprend la philosophie des Galaxy S récents, même si la taille du capteur (1/1.3″) reste en retrait par rapport aux flagships classiques. L’ultra-grand-angle de 12 MP (f/2.2, 120°) et le téléobjectif de 10 MP (f/2.4, zoom optique 3x) complètent une configuration équilibrée sans être exceptionnelle.

Côté vidéo, le Z Fold 8 se contente du 4K à 60 fps avec stabilisation gyroscopique, sans innovation majeure. Les deux caméras frontales de 10 MP (une par écran) assurent les visioconférences et selfies avec une qualité correcte, sans plus. On note l’absence de capteur ToF ou de zoom périscope, des éléments qui auraient pu justifier un positionnement plus premium face à la concurrence.

Autonomie et performances : Snapdragon 8 Elite aux commandes

Le Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm promet des performances de premier plan, avec une architecture Oryon V2 qui devrait rivaliser avec l’A18 Pro d’Apple. Les benchmarks préliminaires affichent des scores AnTuTu dépassant les 1,9 million de points, plaçant le Z Fold 8 dans le haut du panier Android. La puce Adreno 830 cadencée à 1200 MHz garantit une expérience gaming fluide, même si le format pliable reste peu adapté aux sessions intensives.

L’autonomie demeure le point d’interrogation majeur avec cette batterie de 4400 mAh inchangée depuis trois générations. Samsung mise sur l’efficacité énergétique du Snapdragon 8 Elite et les optimisations logicielles d’Android 16, mais alimenter un écran de 8 pouces restera énergivore. La charge rapide 25W apparaît également timide face aux standards actuels (certains concurrents dépassent les 100W), même si Samsung privilégie la préservation de la batterie sur le long terme.

Prix et face à la concurrence

Le Galaxy Z Fold 8 démarre à 1024,95 dollars (environ 1389 euros), soit un positionnement similaire au Z Fold 7 à son lancement. Un tarif qui place Samsung face à une concurrence de plus en plus agressive : le OnePlus Open 2 attendu sous les 1500 euros, le Google Pixel Fold 3 autour de 1200 euros, et surtout cet hypothétique iPhone Ultra qui pourrait rebattre les cartes du marché pliable.

Par rapport au Z Fold 7, ce nouveau modèle apporte surtout un changement de format et quelques améliorations incrémentales. De quoi interroger sur la pertinence d’un upgrade pour les possesseurs actuels, d’autant que Samsung réserve visiblement ses vraies innovations (batterie 5000 mAh, triple caméra améliorée) au mystérieux Z Fold 8 Ultra qui accompagnera ce lancement.

Questions fréquentes sur le Galaxy Z Fold 8

Quand sort le Galaxy Z Fold 8 ?

Le Galaxy Z Fold 8 a été annoncé en juillet 2025 et commercialisé le 25 juillet 2025. Il est désormais disponible chez tous les revendeurs partenaires de Samsung.

Quel est le prix du Galaxy Z Fold 8 ?

Le Galaxy Z Fold 8 démarre à 1024,95 dollars (1389 euros environ) en version 256 Go, avec des déclinaisons 512 Go et 1 To disponibles à tarifs supérieurs.

Le Galaxy Z Fold 8 est-il étanche ?

Samsung n’a pas encore communiqué officiellement sur la certification d’étanchéité du Z Fold 8, mais l’appareil devrait reprendre les standards IP68 de la gamme Z Fold.

Vaut-il le coup par rapport au Z Fold 7 ?

Le passage du Z Fold 7 au Z Fold 8 se justifie surtout pour les utilisateurs séduits par le nouveau format élargi. Les améliorations techniques restent incrémentales et ne motivent pas forcément un upgrade.

Ce Galaxy Z Fold 8 s’annonce comme une transition plus qu’une révolution, Samsung préparant visiblement le terrain pour une gamme pliable élargie où cohabiteront plusieurs formats. Reste à voir si cette stratégie de diversification séduira un marché des pliables encore en construction, ou si elle ne fera qu’ajouter de la confusion dans un catalogue déjà complexe.