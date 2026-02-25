Fiche technique Nothing Phone 4a : caractéristiques, prix et avis

Lire aussi : notre article sur l’annonce du Nothing Phone 4a.

Nothing dévoile son Phone 4a, un smartphone milieu de gamme qui mise sur un design retravaillé et une nouvelle interface Glyph Bar. Prévu pour le 5 mars, ce modèle promet des améliorations notables par rapport à son prédécesseur, notamment au niveau de l’autonomie et de la photo. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les caractéristiques techniques de ce nouveau-né de la marque britannique.

Le constructeur londonien Nothing s’apprête à renouveler sa gamme (a) avec l’arrivée du Phone 4a, attendu début mars. Ce lancement intervient dans un contexte où la marque cherche à consolider sa position sur le segment milieu de gamme, face à une concurrence de plus en plus agressive de Xiaomi, Realme et OnePlus. La stratégie semble claire : proposer un design distinctif tout en améliorant les performances et l’autonomie, sans pour autant sacrifier l’identité visuelle qui fait le succès de Nothing depuis ses débuts.

Design et prise en main du Nothing Phone 4a

Nothing opte pour une approche plus mesurée avec le Phone 4a, sans pour autant abandonner son ADN visuel. Le dos transparent reste de mise, mais la finition semble plus raffinée que sur le Phone 3a. Les matériaux évoluent avec un cadre en plastique renforcé entouré de verre avant (protection Panda Glass) et arrière, une combinaison qui devrait garantir une bonne résistance aux chocs du quotidien tout en maintenant un poids contenu.

La principale nouveauté réside dans l’interface Glyph, qui abandonne la disposition matricielle traditionnelle pour adopter une « Glyph Bar » verticale. Cette barre LED, composée de six éléments carrés intégrant neuf mini-LEDs individuellement contrôlables, promet un éclairage 40% plus lumineux que la génération précédente. Un changement esthétique qui pourrait également améliorer la visibilité des notifications (fini les patterns trop discrets du Phone 3a). Cette évolution témoigne d’une réelle écoute des retours utilisateurs qui réclamaient plus de personnalisation.

Le module photo, toujours centré au dos, adopte une base plus plate et semble légèrement plus proéminent que sur le prédécesseur. La disposition des trois capteurs respecte désormais une logique plus fonctionnelle, avec le téléobjectif clairement identifiable. Les boutons conservent leur disposition classique : touche Essential à gauche, volume et alimentation à droite avec une texture légèrement grainée pour améliorer la prise en main. L’ensemble devrait proposer plusieurs coloris, dont les traditionnels noir et blanc, complétés par des teintes plus vives (bleu électrique, rose fuchsia et jaune citron selon les dernières fuites).

En main, le Phone 4a affiche ses 6,78 pouces avec une ergonomie qui devrait rester acceptable malgré la diagonale plus généreuse. Nothing mise visiblement sur une répartition du poids optimisée pour éviter l’effet « brique » trop souvent ressenti sur les smartphones de cette taille.

Les caractéristiques techniques du Nothing Phone 4a

Caractéristique Nothing Phone 4a Écran 6,78 pouces AMOLED, 1260 × 2800 pixels, 120 Hz, protection Panda Glass Processeur (SoC) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) RAM 8 ou 12 Go LPDDR Stockage 256 Go UFS 3.1, non extensible Caméra principale Triple : 50 MP f/1,9 OIS + 50 MP téléobjectif f/2,0 (zoom 2x) + 8 MP ultra-grand-angle f/2,2 Caméra frontale 32 MP f/2,2 Batterie 5500 mAh, charge rapide 50W Système d’exploitation Android 16, Nothing OS 4.0, 3 mises à jour majeures Connectivité 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 dual-band, Bluetooth 5.4, NFC Certification Protection Panda Glass niveau Mohs 5 Dimensions Non communiqué Poids Non communiqué Coloris Noir, blanc (+ coloris vifs attendus) Autres Glyph Bar LED, lecteur d’empreinte sous l’écran, double SIM

Le Snapdragon 7s Gen 4 représente une évolution logique par rapport au 7s Gen 3 du Phone 3a, avec une gravure 4 nm qui devrait améliorer l’efficacité énergétique de 15 à 20% selon les premières estimations. La batterie de 5500 mAh constitue une progression notable (contre les 5080 mAh habituels sur cette gamme), même si la charge rapide reste limitée à 50W quand la concurrence pousse parfois au-delà des 100W. Un choix assumé de Nothing qui privilégie la durabilité de la batterie à long terme.

L’écran du Nothing Phone 4a : plus grand, toujours fluide

Nothing fait évoluer la diagonale vers 6,78 pouces, soit un gain appréciable par rapport aux 6,7 pouces évoqués dans les premières rumeurs. La technologie AMOLED conserve sa définition de 1260 × 2800 pixels, offrant une densité de 453 ppi tout à fait correcte pour cette gamme de prix. Le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz devient désormais un standard, même sur le milieu de gamme, avec une gestion intelligente qui devrait osciller entre 1 Hz pour l’affichage statique et 120 Hz pour les jeux.

La protection Panda Glass niveau Mohs 5 reste modeste comparée aux Gorilla Glass Victus des flagships, mais devrait suffire pour un usage normal sans protection supplémentaire. Nothing mise visiblement sur un équilibre coût/protection plutôt que sur la résistance maximale (on n’est pas chez Apple après tout). L’absence d’information sur la luminosité maximale laisse supposer qu’elle restera dans la moyenne du segment, autour de 1000 nits en pic, suffisant pour la lisibilité en extérieur sans être exceptionnelle.

La calibration colorimétrique devrait bénéficier des améliorations apportées par Nothing OS 4.0, avec plusieurs profils adaptatifs selon le contenu affiché. Un point d’attention pour Nothing qui a parfois pêché par des rendus trop saturés sur les précédentes générations.

Appareil photo : du mieux sur le téléobjectif

La configuration photo évolue intelligemment avec l’ajout d’un véritable téléobjectif 50 MP offrant un zoom optique 2x. Une amélioration bienvenue face au capteur macro souvent inutile du Phone 3a (combien d’entre vous l’ont vraiment utilisé ?). Le capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique devrait assurer une bonne qualité d’image en conditions normales, tandis que l’ultra-grand-angle 8 MP reste dans la norme du segment sans surprise particulière. La taille des pixels du capteur principal n’a pas été communiquée, mais on peut espérer du 1,0 µm au minimum pour des performances nocturnes correctes.

La caméra frontale de 32 MP semble généreuse sur le papier, même si la qualité dépendra largement de l’optimisation logicielle de Nothing. Le constructeur a promis des améliorations significatives du traitement d’image avec Nothing OS 4.0, notamment pour les portraits et la gestion des contre-jours. L’intelligence artificielle embarquée devrait également proposer des modes scène automatiques plus précis que sur le Phone 3a.

Côté vidéo, Nothing fait le choix de la prudence avec du 1080p à 30 fps maximum, ce qui paraît limité en 2026 quand des Xiaomi Redmi Note proposent du 4K sur cette gamme de prix. La stabilisation hybride (optique + électronique) devrait néanmoins offrir des résultats satisfaisants pour les vidéos du quotidien, même si les créateurs de contenu devront sans doute regarder ailleurs.

Prix et face à la concurrence

Le prix officiel du Nothing Phone 4a n’a pas encore été communiqué officiellement. Si l’on se fie au positionnement du Phone 3a lancé autour de 350-400 euros selon les configurations, on peut s’attendre à une fourchette légèrement supérieure compte tenu des améliorations apportées. Une estimation entre 400 et 450 euros semble réaliste pour la version 8 Go/256 Go, avec potentiellement une déclinaison 12 Go/256 Go autour de 500 euros.

Face à la concurrence directe, le Phone 4a devra composer avec des adversaires redoutables. Le Google Pixel 8a, s’il reste au catalogue, propose un traitement photo nettement supérieur pour un tarif équivalent. Du côté de Xiaomi, le Redmi Note 14 Pro offre souvent des performances brutes supérieures (Snapdragon 7+ Gen 3, charge 120W) pour des tarifs similaires. OnePlus n’est pas en reste avec son Nord 4 qui mise sur la charge rapide et une interface OxygenOS particulièrement fluide.

L’atout principal de Nothing reste son design distinctif et son interface utilisateur épurée, mais cela suffira-t-il à justifier un éventuel surcoût face aux ténors chinois ? Le rapport qualité-prix dépendra largement du positionnement tarifaire final et de l’optimisation logicielle réelle du device. Nothing joue clairement la carte de la différenciation plutôt que de la course aux specs.

Questions fréquentes sur le Nothing Phone 4a

Quand sort le Nothing Phone 4a ?

Le Nothing Phone 4a sera officiellement présenté le 5 mars 2026 lors d’un événement à Londres. La commercialisation devrait suivre rapidement en Europe et en Inde via Flipkart.

Quel est le prix du Nothing Phone 4a ?

Nothing n’a pas encore dévoilé le tarif officiel. Une annonce est attendue lors de la présentation du 5 mars, avec une fourchette estimée entre 400 et 500 euros.

Le Nothing Phone 4a est-il étanche ?

Seule la version Pro devrait bénéficier d’une certification IP65 selon les rumeurs. La version standard pourrait se contenter d’une résistance aux éclaboussures sans certification officielle.

Vaut-il le coup par rapport au Nothing Phone 3a ?

Les améliorations semblent substantielles : écran plus grand, batterie renforcée, téléobjectif ajouté et Glyph Bar repensée. Reste à voir si le surcoût sera justifié par ces évolutions concrètes.

Le Nothing Phone 4a dessine les contours d’une montée en gamme mesurée, privilégiant les améliorations concrètes aux révolutions marketing. Dans un marché milieu de gamme de plus en plus disputé, cette approche pragmatique pourrait bien séduire les utilisateurs lassés de la surenchère technique.