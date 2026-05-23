Google élargit Gemini pour la maison : l’IA arrive chez tous les fabricants Android

Google ouvre enfin les portes de Gemini à tous les fabricants d’appareils connectés, marquant un tournant majeur pour la maison intelligente. Une stratégie qui pourrait bien transformer votre quotidien, mais aussi faire gonfler vos factures d’abonnements.

Depuis l’introduction de Gemini pour la maison l’année dernière, Google gardait jalousement ses technologies d’IA domestique pour ses propres produits Nest. Cette époque est désormais révolue. Le géant de la recherche vient d’annoncer lors de sa conférence I/O 2026 l’ouverture complète de son écosystème Gemini aux fabricants tiers, opérateurs télécoms et fournisseurs de services. Une décision qui s’apparente à une révolution pour le secteur de la domotique, mais qui soulève aussi quelques questions sur l’avenir de nos portefeuilles.

Le programme « Gemini built in » : la clé de voûte de cette ouverture

Le cœur de cette annonce réside dans le lancement du programme « Gemini built in », une solution clé en main destinée aux fabricants d’appareils connectés. Concrètement, Google met à disposition des designs de référence complets pour que n’importe quelle marque puisse créer des enceintes intelligentes et des caméras de sécurité équipées de Gemini, sans avoir à investir des millions dans la recherche et développement.

Les fabricants peuvent ainsi se concentrer sur l’expérience utilisateur plutôt que sur les aspects techniques complexes de l’intelligence artificielle. Walmart a d’ailleurs été l’un des premiers à profiter de cette opportunité avec ses caméras Onn l’année dernière, et une enceinte intelligente de la même marque devrait débarquer prochainement.

Pour 2026, Google élargit le programme aux enceintes connectées après s’être concentré sur les caméras. Ces nouveaux appareils pourront exploiter pleinement les capacités vocales de Gemini et servir de centre de commande pour toute la maison. De quoi multiplier considérablement l’offre d’enceintes intelligentes sur le marché.

Les opérateurs télécoms entrent dans la danse

Mais Google ne s’arrête pas aux fabricants d’appareils. La firme de Mountain View intègre désormais son abonnement Google Home Premium directement dans les services des opérateurs télécoms, des fournisseurs d’accès Internet et des entreprises de sécurité. AT&T fait figure de pionnier en intégrant les fonctionnalités Gemini dans son application Connected Life et ses services de sécurité.

Cette stratégie permet aux opérateurs de proposer des services à valeur ajoutée incluant :

Le Home Brief : un résumé quotidien de ce qui s’est passé chez vous

: un résumé quotidien de ce qui s’est passé chez vous Des méthodes de dissuasion avancées pour simuler votre présence

pour simuler votre présence Une intelligence artificielle pour les caméras qui ne vous alertent qu’en cas d’événement réellement important

La possibilité d’interroger votre maison en langage naturel

L’idée est séduisante : plutôt que de multiplier les abonnements, vous pourriez retrouver toutes ces fonctionnalités directement dans l’offre de votre opérateur. Attention cela dit, car cette intégration pourrait aussi justifier une hausse des tarifs de vos forfaits.

Une révolution qui a un prix

Cette démocratisation de l’IA domestique cache une réalité moins reluisante : le coût croissant de la maison connectée. Après des années à écouler leurs appareils à perte (Amazon aurait perdu des centaines de millions de dollars avec ses Echo), les géants de la tech voient enfin dans l’intelligence artificielle le modèle économique tant recherché.

Le problème, c’est que cette rentabilité nouvelle se répercute directement sur les utilisateurs et utilisatrices sous forme d’abonnements. Là où vous achetiez autrefois une enceinte connectée pour la garder des années, vous devrez désormais payer mensuellement pour accéder aux fonctionnalités les plus avancées.

Et soyons honnêtes : pour l’instant, les bénéfices concrets restent limités. Ces nouvelles capacités d’IA ressemblent davantage à de la vision par ordinateur améliorée qu’à une véritable intelligence. Une caméra qui vous prévient qu’un enfant fait du vélo dans le jardin plutôt que de simplement détecter une personne, c’est certes plus précis, mais est-ce que cela justifie un abonnement mensuel ?

Reste à voir si cette stratégie d’ouverture de Google permettra réellement de démocratiser l’IA domestique ou si elle ne fera qu’accélerer la course aux abonnements dans nos foyers. Une chose est sûre : votre maison va devenir plus intelligente, mais votre budget technologique risque de prendre un coup.